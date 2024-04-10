中職／道別學長！兄弟周思齊、獅隊高國慶親口說再見

【撰文・鄧心瑜】

中職35年是感傷與道別球季，中信兄弟周思齊、統一7-ELEVEn獅高國慶都在中職效力20年，先後在季前舉辦引退記者會，忍住眼眶中淚水，親口宣布退下球員身分，也道出對球迷感謝。希望在屬於他們引退賽的日子，能好好向球場、支持他們的球迷道別。

「你們的老朋友要退休了，最後來看看我，好嗎？」──周思齊

最後一季。周思齊希望球迷最後多來看看他。中央社

走過艱難環境與傷痛，最後敗給年紀，或許對球員來說不捨，「打球打到不能打為止」已經是最棒劇本，球團為打下汗馬功勞選手辦場風光且體面引退賽，是對他們最高敬意。

穿上一身西裝，一如既往風流瀟灑現身記者會，不同的是周思齊這次目含淚光，「有衛生紙嗎？」儘管已經在腦海中排演過無數次，真的要親口說出引退這句話，還是讓周思齊難忍淚水，「我是一個很熱愛棒球的人，要卸下球衣很難，這幾天有試著想像，但還是很難接受有這一天。」

最後一年球員身分，周思齊每一天都在學著如何說再見，還沒完成的「百盜」目標近在咫尺，是他渴望能在這年完成的大紀錄，「千安百轟百盜這35年也才8位選手達成，在個人成就方面只差兩盜，當然很想把它完成。」在後續提及代表他的「16」號是否會在球隊「欠番」，周思齊也誠實說到，「當然會希望背號引退，但前提是要夠格，所以才想完成百盜紀錄，達到門檻才夠格欠番。」

周思齊最令人敬佩與折服精神，是早年假球案重創台灣棒壇時，堅持自我、全力以赴打每場球賽，在當年動盪不安氛圍，尋求信仰幫忙，牧師鼓勵一席話，「最重要的是個人成就價值而不是價格，若只在意價格，會影響到自己對價值的追尋。」成了之後十幾年生涯所努力方向。除了忙於球場訓練，也未落下回饋基層，成立「球芽基金會」透過獎學金幫助想打棒球小朋友，更熱衷於挖掘台灣棒球歷史，整理文化與傳承，確實發揮身為球員影響力。

卸下球員身分後也與其他引退選手走不同的路，坦言轉任教練並不在生涯規畫，「台灣教練人才足夠，我對球團行政很有興趣，也很感謝集團願意給我機會，未來會朝公司治理方向發展。」意味未來可能沒有機會再看見周思齊穿著球衣現身球場，中信兄弟球團規畫在例行賽最後一周於台北大巨蛋舉辦引退賽，屆時也希望許久不見的「老朋友」最後聚一聚，好好說再見。

「不當球員就沒有比賽，是我最放不下的。」─高國慶

統一獅隊高國慶引退賽將在5月26日登場。聯合報系資料照

在走上台以前，高國慶眼眶已先泛淚，平時形象搞怪隨和，在這天卻顯得有些侷促不安，被隊友稱為「大學長」、「國慶爺爺」，即使年過40仍硬朗訓練，是隊友眼中「無時無刻想的都是棒球」的棒球痴，「去年是第一次沒有受傷或其他原因，整整半季沒有上一軍，就有心理準備該退休了，上半季打完後開始有這個想法。」高國慶透露早在三年前球團總經理蘇泰安就已談過退役事宜，是他堅持想繼續打球才得以延續生涯，「從小四開始打球、訓練，就是為了比賽，到現在都還很享受這個過程，要放棄很掙扎，不過既然決定了就好好面對未來，換個角色幫助球隊。」

全文未完，還有「四位大學長引退資訊」，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第505期)