日職／阪神虎拒絕悲觀 近年熱身賽墊底的封王機率達6成

日本職棒例行賽將於下週揭開序幕，熱身賽在24日告一段落，最後一天出現戲劇性的轉折，中日龍獲勝加上軟銀鷹落敗，形成了中日龍、軟銀鷹兩隊同以10勝5敗2和、勝率0.667並列第一的結果，是日職自從1999年之後再度出現兩隊並居熱身賽冠軍的局面。

熱身賽第一的兩支球隊軟銀、中日去年戰績都不理想。軟銀雖然名列第三，但重金補強的結果與優勝球隊歐力士之間有15.5場勝差，球季結束之後監督藤本博史引咎辭職。中日龍隊則是中央聯盟的墊底球隊，今年是立浪和義合約第三年，前兩年都墊底，球迷以及球團的忍耐快來到極限，今年勢必要有所作為。補進中田翔、中島宏之等老將，看得出針對打線強化所做的努力，熱身賽戰績也有提升，就看正式例行賽之後能否繼續維持。

比較令人意外的是去年日本一球隊，同時也是季前被外界視為連霸呼聲極高的阪神虎隊，最終戰績3勝14敗1和、勝率只有0.176，居12球團最後一名。中間還包括了9連敗，一度讓人擔心是否會打破中日龍隊1985年締造熱身賽史上最慘13連敗，以及同年近鐵寫下洋聯最差11連敗的紀錄。加上阪神自從2007年以來的大本營甲子園球場全敗等不名譽紀錄，去年奪下相隔38年日本一的王者風采全然消失，令阪神虎迷感到憂心。

不過無論美日韓台皆通用，熱身賽終究僅供參考，加上也有部分的歷史數據顯示，熱身賽的成績與後面的例行賽並無相關，因此對阪神虎來說，可以不必太過悲觀。

岡田彰布回鍋第一年就帶領阪神虎隊奪下相隔38年的日本一總冠軍，本季開始前雖然在熱身賽墊底，但應該是不用太過擔心。 擷圖自阪神虎官方推特

2020年因為新冠疫情而延後開幕的球季，當時還是原辰德領軍的巨人隊在熱身賽帶著包含4場和局在內的9連敗結束熱身賽，戰績2勝10敗4和、勝率只有0.167，比今年的阪神虎還低。但進入例行賽之後就若兩隊，最後以7.5場勝差的差距擊退第二名的阪神虎隊奪下優勝。當年的球季，因為疫情影響而大幅延後到6月19日才開幕，對選手來說如何調整，是相當困難的一個球季。巨人隊在延後開幕之後第一個對戰組合就是在主場東京巨蛋迎戰阪神虎隊，結果第一場開幕戰巨人隊靠著菅野智之的好投以及吉川尚輝的逆轉全壘打，以3比2贏得第一戰，氣勢如虹以3連勝橫掃阪神，左右了兩軍氣勢高低，6月打出7勝2敗1和的佳績，開季衝刺成功也奠定了球季賽優勝的重要基礎。

今年的球季開幕戰，又將在東京巨蛋上演巨人、阪神大戰，這次換成墊底的阪神對上熱身賽狀況穩定、戰績7勝8敗1和，由新任監督阿部慎之助領軍的巨人軍，這個系列賽的結果或許也會是整個2024年中央聯盟戰局的觀測指標，結果值得關注。

令人跌破眼鏡的還有2021年養樂多隊，當時的驚奇令人記憶猶新。高津臣吾在前一年接掌兵符結果戰績不見起色，投手防禦率高達4.61導致墊底，到了2021年的熱身賽投手問題還是存在，熱身賽3勝9敗1和墊底，一般認為養樂多大概還是相當辛苦的一個球季，卻沒想到高津迅速整合成功，不僅以些微差距擠下阪神虎，更一舉奪下隊史相隔20年之久的日本一。到了2022年球季，也跟今年狀況有些接近，前一年（2021年）優勝的養樂多燕子隊在熱身賽狀況相當差，4勝11敗2和墊底，不過這一年養樂多隊在村上宗隆單季56轟以及史上最年輕三冠王的助威下，順利完成連霸。

等於2020年之後，包括2020年巨人、2021年養樂多、2022年養樂多等3支熱身賽墊底的球隊後來都拿下聯盟優勝。比較不理想的是2022年與養樂多隊以4勝11敗2和並列最後一名的巨人隊，後來例行賽只拿下第四名。去年4勝9敗3和墊底的廣島鯉魚隊，由新監督新井貴浩領軍，雖然未能奪冠，不過例行賽排名第二名，47歲的新井貴浩去年首度帶兵，就率領廣島鯉魚隊在相隔5年之後重返A級球隊，表現也相當優異。

因此對阪神虎來說，今年熱身賽的墊底顯示調整狀況確實不理想，不過以近年5支墊底隊之中有3隊封王的戰局翻轉來看，加上原本陷入大低潮的安打王中野拓夢狀況有復甦跡象，或許都是可以不必感到太過悲觀的數據，一切等到正式例行賽開打之後見真章。