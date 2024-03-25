中職／樂天後院頻失火 何不考慮讓洋投關門

樂天桃猿在官辦熱身賽第9局頻遭對手逆轉，7敗有5敗是輸在最後一局，凸顯陣中沒有稱職終結者的困境，既然本土投手無法扛大任，何不考慮用洋投來把守最後一道防線，否則熱身賽的慘況，例行賽恐怕會一再上演。

樂天日籍總教練古久保健二，昨天被媒體問道是否已有固定終結者人選，他居然雙手一攤表示，「就是沒有人啊！」並指出，上半季應該就是用輪流的方式來扛最後一道防線。

事實上，去年球季結束後，豪勁、陳禹勳、賴鴻誠離隊，球隊高層就應該清楚，新球季不只是第9局的終結者，就連第8局的布局投手，都應該要找出新的合適人選來把關，但樂天早在春訓開跑前就表明，找來的洋投都會是先發型，讓人摸不著頭緒。

豪勁過去3季為桃猿拿下58次救援及19次三振救援成功，沒有留住他已經對牛棚造成危機，結果還讓陳禹勳、賴鴻誠走人，不知道是不是梁靜茹給的勇氣，樂天球團並沒有很急著補強。 聯合報系資料照片

春訓開跑後，根據媒體報導，樂天教練團一度考慮讓陳冠宇先發，把曾仁和調到牛棚，這樣挖東牆補西牆的作法引發熱烈討論，後來樂天仍讓曾仁和回到先發輪值，陳冠宇繼續擔任中繼角色，但從這樣的安排考量就可以看出，古久保健二上任後，對於陣中投手角色安排並沒有很明確的定位，包括終結者和布局投手都還沒個影子，別忘了，本週球季就要開打了。

事實上，樂天先發輪值兵源應該算充足，本土投手能先發的有黃子鵬、曾仁和、陳克羿、陳鴻文，二軍也有劉家翔、楊彬、莊昕諺待命，以3土投+2洋投的5人先發輪值配置，就有餘裕讓1名洋投擔任守護神。

現在比較尷尬的點是，樂天在開季前找來的4洋投，包括威能帝、霸威斯、鈴木駿輔、魔神樂都是先發型投手，根據媒體報導，樂天第5號洋將預計也會找先發投手，先發戰力是補強了沒錯，但官辦熱身賽後院卻頻頻失火，開季樂天比賽前半段領先，後半段慘遭對手逆轉的戲碼恐怕會不斷上演。

樂天桃猿已有幾位不錯的本土先發投手，但還找來威能帝(中)等一堆先發洋投。 聯合報系資料照片

在先發本土投手人手還夠的前提下，樂天不妨考慮把其中1名洋投擺在牛棚最後一道防線，或是新洋將選擇後援型洋投，巔峰時期的豪勁，或是富邦悍將火球男富藍戈的表現已經充分說明，只要有一名具球威的後援洋投，不管投第8或第9局都很好用，牛棚不但安心許多，也可以有比較高的機率守住勝果。

今年開季前各隊終結者大致底定，統一獅陳韻文和味全龍陳冠偉不變，中信兄弟換成吳俊偉，救援王呂彥青也是選項，富邦悍將同樣是由富藍戈和曾峻岳輪流把關，台鋼雄鷹守護神則是球速能飆道156公里的洋左投雷公，唯獨樂天從缺，甚至布局投手也是個謎。

台鋼雄鷹本季將正式進入中職舞台，他們排定的終結者雷公在熱身賽就有很不錯的救援表現。 圖／台鋼雄鷹球團提供

去年樂天在第8、9局合計掉了114分，是全聯盟最糟糕數據，其中第9局失掉51分敬陪末座，如果再往前看，第7局失66分野是全聯盟最多，等於樂天牛棚的第7、8、9局都是漏洞，這一點球團高層和教練團應該都很清楚，但在休賽季期間卻沒有針對戰力薄弱處做補強，等到球季快開打了才發現情況不對勁，但亡羊補牢猶未晚，樂天牛棚可用之兵還是有的，只要把對的人擺在對的位置，再讓對的洋投補足最後一道防線，也許情況才不會再繼續惡化。