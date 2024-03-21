勇士高居十大最強打線之首 道奇、遊騎兵望塵莫及

大聯盟球季已在首爾點燃戰火，今年各隊的打擊火力自然也是各界關注的焦點。本季擁有最強打線的10支球隊會是哪幾隊？組成MVP三連線的道奇、去年寫下多項全壘打紀錄的勇士及衛冕冠軍遊騎兵，今年的火力會排在全聯盟第幾名？過去以鑽石打線著稱的洋基能否擠進前10？以下就帶您揭曉排名。

10.聖地牙哥教士

教士最強打者─馬查多 美聯社

教士隊近年積極組成豪華打線，去年在索托(Juan Soto)、馬查多(Manny Machado)、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、波賈茲(Xander Bogaerts)與金河成等球星的領軍下，團隊106OPS+排在全聯盟第8位。不過原本的五大台柱在火力最強的索托被交易到洋基後少了一位，整體實力勢必減弱，但仍得以排在本文第10位。今年特別值得關注的是年僅20歲的大物新秀梅里爾(Jackson Merrill)，他名列本季Baseball America百大新秀的第17名，將會是今年的先發中外野手。而去年進行手肘手術的三壘手馬查多則會先以DH為主。上季戰績令人失望的教士隊今年依舊是支足以衝擊季後賽的勁旅。

9.聖路易紅雀

紅雀超級新星─沃克 美聯社

去年紅雀隊意外在國聯中區墊底，但打擊表現並不算差，101OPS+排在全聯盟第12。紅雀打線雖不豪華但相當完整，除了火力集中在高史密特(Paul Goldschmidt)和亞瑞納多(Nolan Arenado)這兩大球星外，必須要關注的是沃克(Jordan Walker)和戈爾曼(Nolan Gorman)這兩位年輕球員，兩人去年都出賽不到120場，但分別敲出16與27發全壘打，後者更是敲出全隊最多轟，後勢看漲。捕手康崔拉斯(Willson Contreras)能穩定輸出20轟，具有亞裔血統的艾德曼(Tommy Edman)和努特巴爾(Lars Nootbaar)國內球迷也相當熟悉，新秀部分則有去年在小聯盟94盜的史考特二世(Victor Scott II)值得注目。

8.紐約大都會

大都會隊也是去年相當令人失望的球隊，儘管他們已將王牌投手賣光光，但打線主力都還在陣中。兩大球星阿隆索(Pete Alonso)和林多(Francisco Lindor)去年分別有46與31轟，而年僅22歲的阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)上季打破多項捕手的全壘打紀錄，今年依舊值得期待。尼莫(Brandon Nimmo)、麥克尼爾(Jeff McNeil)這兩位老面孔也仍在陣中，馬提(Starling Marte)則尋求回溫。上季大都會團隊全壘打數215在國聯排名第4，今年這批原班人馬不容小覷。

7.辛辛那提紅人

紅人超級新星─克魯茲 美聯社

你可能會有點驚訝紅人隊出現在這份名單，但其實他們今年靠著一批潛力新秀強勢問鼎國聯中區冠軍，會是今年最大黑馬。迪拉克魯茲(Elly De La Cruz)、麥可連(Matt McLain)及史提爾(Spencer Steer)去年都有拿到新人王選票，其中迪拉克魯茲和麥可連會是最值得期待的新世代二游組合。佛瑞多(TJ Friedl)與「字母哥」英卡納西昂．史川德(Christian Encarnacion-Strand)也有一定火力。此外他們還以3年4500萬美元注入有較多經驗的新血坎德拉利歐(Jeimer Candelario)。除了打擊有一定水準外，他們還以速度展現年輕活力，去年即以190盜領先全聯盟，因此絕對不容錯過今年的表現。

6.多倫多藍鳥

藍鳥隊近10年以強大的打擊火力著稱，今年依舊靠小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)和畢歇特(Bo Bichette)這兩大招牌球星撐場，外野則有史布林格(George Springer)和瓦修(Daulton Varsho)這兩位支柱。藍鳥今年雖少了明星三壘手查普曼(Matt Chapman)，但也以1年1300萬簽下39歲仍寶刀未老的透納(Justin Turner)，預計他會扛下DH位置。藍鳥去年團隊106OPS+名列全聯盟第8，預計今年會有持平以上的水準，也是美聯東區相當被看好的球隊。

5.休士頓太空人

太空人最強打者─阿瓦瑞茲 美聯社

太空人近年一直是強權球隊，去年他們團隊OPS+111排在全聯盟第5，今年依舊是美聯整體陣容最堅強的勁旅。打線中的四大核心亞土維(Jose Altuve)、阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、塔克(Kyle Tucker)與布萊格曼(Alex Bregman)自2019年以來就共同在陣中，火力還是得靠他們來維持。本季值得被關注的還有去年在新人年就敲出23全壘打的強打捕手狄亞茲(Yainer Diaz)，以及上季大爆發的麥考米克(Chas McCormick)。

4.德州遊騎兵

衛冕軍遊騎兵隊去年就展現強大的打擊火力，233全壘打數與.790OPS都排在美聯第一。今年他們很有機會以原班人馬維持相同水準，主砲依舊是塞米恩(Marcus Semien)與席格(Corey Seager)這對二游搭檔，季後賽大顯神威的賈西亞(Adolis Garcia)以及楊恩(Josh Jung)、洛爾(Nathaniel Lowe)、塔維拉斯(Leody Taveras)、海姆(Jonah Heim)等去年世界大賽要角也都還在陣中。更重要的是遊騎兵隊今年有卡特(Evan Carter)與朗福德(Wyatt Langford)這兩位超級新秀即將大顯身手，他們分別排在Baseball America百大新秀第4及第5名，前者已在去年世界大賽打開知名度，後者則是在今年春訓頻頻開轟而聲名大噪。整體而言，遊騎兵打線可說是美聯最沒有弱點的。

費城人最強打者－哈波 美聯社

連兩年至少打進國聯冠軍戰的費城人隊在近年一連串的補強後，也逐漸成為強權隊伍。哈波(Bryce Harper)、透納(Trea Turner)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、史瓦柏(Kyle Schwarber)都是陣中的頂級球星，卡斯提亞諾斯(Nick Castellanos)去年也漸入佳境，史托特(Bryson Stott)與波姆(Alec Bohm)也有穩定的輸出，尤其前者去年還有31盜的表現，今年更是值得期待。

2.洛杉磯道奇

道奇最強打者─大谷翔平 美聯社

去年道奇隊就繳出驚人的攻擊火力，249發全壘打、.455長打率與.795OPS都名列全聯盟第2，尤其貝茲(Mookie Betts)與弗里曼(Freddie Freeman)還位居MVP票選2、3名。今年道奇積極招兵買馬，以10年7億的史上最大合約簽下了大谷翔平，與貝茲和弗里曼組成史詩級的MVP三連線。對此道奇還不滿足，另也以1年2350萬簽下二度銀棒獎得主赫南德茲(Teoscar Hernandez)以彌補左外野的空缺，將與頂級捕手史密斯(Will Smith)、資深強打曼西(Max Muncy)及去年國聯新人王票選第3名的奧特曼(James Outman)組成強力打線。道奇針對打線與輪值的一系列補強，已是今年最有冠軍相的球隊了。

1.亞特蘭大勇士

勇士最強打者─亞古納 美聯社

道奇或許是今年奪冠呼聲最高的球隊，但若只比打線還是勇士略勝一籌。勇士去年以307轟追平單季最多全壘打紀錄，並以.501的長打率刷新史上最高數字。歐森(Matt Olson)、阿庫尼亞(Ronal Acuna Jr.)與歐蘇納(Marcell Ozuna)分別轟出54、41與40發全壘打，讓勇士成為史上第4支同時有三位單季40轟打者的球隊，而萊利(Austin Riley)與奧比斯(Ozzie Albies)也分別轟出37與33發全壘打，火力極為可怕。勇士打線還外加打擊與速度兼備的哈里斯(Michael Harris II)與明星捕手墨菲(Sean Murphy)，原班人馬今年還要再飆一次砲火，冠軍呼聲緊追道奇隊。