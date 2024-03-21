大谷翔平返美後開始階段性練投 最快本季上場兼職守備

洛杉磯道奇隊與過往不同，今年全隊開拔至韓國打開幕戰，同行者還有全世界最優秀的球員大谷翔平，將以指定打擊身分加入陣容。同時，道奇也沒忘記他在投球方面的天分，總教練證實返回美國後，這位二刀流將開始階段性的投球訓練，擁有史上最強陣容道奇隊仍記得追求總冠軍，並不是鞏固季後賽資格。

今年，道奇隊與聖地牙哥教士隊在亞洲的韓國打系列賽，相對於賽事媒體聚焦是大谷翔平，總教練羅伯茲（Dave Roberts）每天得回答跟大谷有關的問題。稍早，他也證實這位右投手去年9月手術後恢復順利，接下來會向先發投手身分一步一步的前進，他強調這宣布不改變大谷在2024年的全職打者身分，無論如何他登板時間是2025年，球團沒有提前的規劃。

即便如此，恢復投球訓練寓意著大谷恢復順利，不但可以在本季全力揮棒，也能慢慢找回投球的感覺。羅伯茲說：「我們唯一關注點，還是他身為指定打擊的表現。」唯一可能的變化，大谷透過一連串投球訓練後，有機會在場上參與守備包括曾客串過的外野手。羅伯茲說會看看進展如何，如果手臂足夠健康的話，勢必能成為教練調度的一步活棋。

回顧大谷在大聯盟生涯，除了投手還沒擔當任何位置的守備，例外是2021年有七次守過外野，之後聯盟更改規則，也就是所謂的「大谷條款」，允許他投球結束之後，可以指定打擊參與後段賽事。往好處想，兵多將廣的道奇隊，其實還沒需要大谷補足深度，一般預料是他逐步拾起投手身分的安排。

確認本季僅擔任野手的大谷配合度高，已主動告訴道奇隊願意守外野或一壘，他甚至在今年春訓時事先準備好手套，以備不時之需，大谷接受採訪說：「類似（上場守備）的事情可能會發生，我認為做準備很重要。」此外，向來偏好預先計畫的他，也打算在球季結束之前，以投手身分再次面對打者。按照球團醫生艾爾阿特拉奇（Neal ElAttrache）最近與媒體的談話，大谷翔平最快9月底投模擬賽，這說法也獲得羅伯茲的認同，他說：「我認為對於大谷，一切安排皆有可能。」

三句不離大谷翔平，是羅伯茲不得不面對的新課題。此外，身為過往連年打入季後賽、卻僅抱回一冠，身為道奇隊總教練羅伯茲壓力龐大，過去五年四次例行賽百勝以上，卻沒辦法打入世界大賽，是很難讓人下嚥的結果。如今一口氣砸下10億美元補強，各界看待的標準更高，絕對不是季後賽就好，同樣的大谷投奔過來，也不是想沾季後賽氣氛而已。去年底記者會上他說：「當我與道奇隊的高層人士會晤時，他們說回顧十年進季後賽僅贏得一個世界大賽冠軍，結果是失敗的！當我聽到時就知道，他們只想贏。」

與道奇隊簽下十年約，未來大谷翔平(中)就是藍軍的看板人物，球團必須以他為核心，從季後賽老面孔變成奪冠隊伍。 美聯社

之後，道奇隊棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）使用較緩和的措辭解釋：「無論你如何定義過去十年的成功，我們的目標就是接下來十年變得更好。」道奇隊過去五季的勝率是6成58，要超越是不簡單的任務，進一步挑戰2014至2018年連續五年國聯西區冠軍和5成83勝率、平均95勝也很艱鉅。但是，各界看待道奇隊是必須成為一支10月常勝軍，而不是像過去兩次季後賽中，各輸六場和七場被教士隊、亞利桑納響尾蛇隊淘汰。

大谷在美聯已經靠兩屆MVP獎項證明自己，現在他想跟著球隊贏！而非角逐另一個人獎項，經過評估和懇談後，大谷將信心押在道奇隊。球隊自知不能信口開河，在雙方簽訂10年大約後，又陸續找來日本的王牌投手山本由伸、交易葛拉斯諾（Tyler Glasnow），兩紙均是聯盟名列前茅的投手合約，加上一年約綁定赫南德茲（Teoscar Hernández）這根大棒子和老將派克斯頓（James Paxton），搭配雙MVP打線：貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），道奇隊今後能走多遠，跟這幾人有絕大關係。

道奇另外花重金簽下山本由伸(左)來與大谷翔平並肩作戰，一次擁有目前最優秀的日本投手和打者，對於奪下世界大賽的冠軍的底氣更加充足。 美聯社

隨著時間推進，道奇隊還有多位明星等級好手歸隊，但其重要性均不若大谷翔平的狀態，他練習的分量、態度，以及應對媒體的風格，乃至於如何跟人互動，潛移默化正在影響整支隊伍，身為頂尖的球星選擇落腳道奇隊，未來就是洛杉磯的看板人物，球團高層該做就是圍繞二刀流贏得世界大賽冠軍，沒有其他的了！