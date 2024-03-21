快訊

年初才增至8110元…老農津貼立委加碼已8版本 最高喊到一萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LLB謝國城盃新賽制怎麼打？ 龜山、福林少棒強權解析

聯合新聞網／ 王婉玲
福林國小總教練章子健(左)、桃園市龜山國小總教練李政達(右)。 章子健／提供
福林國小總教練章子健(左)、桃園市龜山國小總教練李政達(右)。 章子健／提供

遴選LLB(世界少棒聯盟)威廉波特代表隊的謝國城盃全國少棒錦標賽即將在台東開打，今年採用新賽制，不少球隊都得熟悉一番，不僅考驗球員(小朋友)，更考驗教練(大人)，該注意哪些作戰策略，透過兩大少棒強權福林國小、龜山國小來了解。

今年1月在台東舉辦的傳福盃全國少棒錦標賽堪稱是LLB前哨戰，採取新賽制，讓球隊預先模擬，有很大幫助，抱回冠軍的台北市福林國小，今年實力堅強，總教練章子健也分析攻守要領。

首先是球棒規定，為保護選手，LLB改採用之「美國棒球球棒標準」(USABat)之棒球棒，章總說，這種球棒打出去速度沒那麼快，必須擊中甜蜜點才有較高機會形成安打，像木棒感覺，因此打者適應相當重要。

福林國小今年實力堅強。 王婉玲／攝影
福林國小今年實力堅強。 王婉玲／攝影

最明顯的改變就是打擊棒次，以往先發九棒改成全員先發後，打線能力產生變化，謝國城盃規定報名人數在12至14人，章子健說，台灣是單一學校組隊，實力無法太平均，排12棒比較有勝算，前段與後段棒次能力有差，6局比賽要盡快輪到前段棒次，且「提升後段棒次打擊能力」變得重要，要讓打線變得全面。

作戰方面，由於LLB規定不能離壘，章總認為，盜壘成功率降低，沒有太多戰術運用空間，攻擊不外乎強攻跟突襲短打(偷點)，製造得分機會。

投手部分，章子健表示，至少要準備5到6位主力投手，要有2個投球能力強的投手，因為球數限制嚴格，且不能連續3場登板，因應隔場限制，而投捕之間距離短，投手球速感覺會更快。

桃園市龜山國小在傳福盃拿下亞軍，去年代表台灣赴美國參加威廉波特賽事，就已打過新賽制，較為熟悉，總教練李政達認為，新賽制比舊賽制難打，在棒次改成全員先發後，比分會變得接近，投手佔有完全優勢。

龜山國小是去年謝國城盃冠軍。 王婉玲／攝影
龜山國小是去年謝國城盃冠軍。 王婉玲／攝影

「每個選手都要先發上去打，實力要非常平均」，李總說到，打擊方面要有相當穩定性，基本排12棒，前段棒次重要，比較快輪到有利，單局得分契機要掌握好，盡量搶分。

而採取USA認證的球棒，彈性沒有那麼好，李政達表示，這對內外野守備能力是一大考驗，「過去可能飛出去全壘打的球，變成落在場內，考驗先發九人守備穩定度」，而不能離壘，短打很容易出局，不好追分，殘壘率高，腳程快的選手吃香。

至於投手方面，李總評估至少要有4名主力投手，畢竟20-35球就要休息一曆日，要有充裕的子彈(投手)，考慮用球數、隔日數來調配投手，要有計畫，而投捕距離近(14.02公尺)，投手穩定度提高，更顯球威。

今年共有13支球隊參加謝國城盃，冠軍獎落誰家，3月31日即將揭曉。

棒球專欄 謝國城盃少棒

相關新聞

大谷翔平返美後開始階段性練投 最快本季上場兼職守備

洛杉磯道奇隊與過往不同，今年全隊開拔至韓國打開幕戰，同行者還有全世界最優秀的球員大谷翔平，將以指定打擊身分加入陣容。同時，道奇也沒忘記他在投球方面的天分，總教練證實返回美國後，這位二刀流將開始階段性的

勇士高居十大最強打線之首 道奇、遊騎兵望塵莫及

大聯盟球季已在首爾點燃戰火，今年各隊的打擊火力自然也是各界關注的焦點。本季擁有最強打線的10支球隊會是哪幾隊？組成MVP三連線的道奇、去年寫下多項全壘打紀錄的勇士及衛冕冠軍遊騎兵，今年的火力會排在全聯

中職／悍將守備大風吹 小心複製三帥不成反變好糗

隨著官辦熱身賽展開，球迷期盼的棒球季即將到來，中華職棒各隊無不把握機會，驗收休賽季的成果，並替新賽季調整出最佳陣勢。富邦悍將過去戰績低迷已久，整個休賽季卻相對低調，除了總教練換人外，沒有太多補強，不過

LLB謝國城盃新賽制怎麼打？ 龜山、福林少棒強權解析

遴選LLB(世界少棒聯盟)威廉波特代表隊的謝國城盃全國少棒錦標賽即將在台東開打，今年採用新賽制，不少球隊都得熟悉一番，不僅考驗球員(小朋友)，更考驗教練(大人)，該注意哪些作戰策略，透過兩大少棒強權福

中職／「光頭日記」！職棒球星 休賽季當兵去

【撰文・鄧心瑜】 當兵是國民應盡義務，球員們當然不例外，休賽季不少球員趁機當兵完成人生大事，球員們的「光頭日記」發生什麼有趣又好笑的故事，這裡告訴你！ 台灣兵役制度為1994年後出生役男僅接受4個

韓流吹進大聯盟 首爾海外賽意義非凡

台灣時間3月20日（週三）晚上，2024年美國大聯盟球季將在韓國首爾高尺巨蛋揭開序幕，由「新邪惡軍團」洛杉磯道奇與同為國聯西區的聖地牙哥教士進行二連戰。這不僅是大聯盟在2019年的日本東京巨蛋海外開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。