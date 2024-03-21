LLB謝國城盃新賽制怎麼打？ 龜山、福林少棒強權解析

遴選LLB(世界少棒聯盟)威廉波特代表隊的謝國城盃全國少棒錦標賽即將在台東開打，今年採用新賽制，不少球隊都得熟悉一番，不僅考驗球員(小朋友)，更考驗教練(大人)，該注意哪些作戰策略，透過兩大少棒強權福林國小、龜山國小來了解。

今年1月在台東舉辦的傳福盃全國少棒錦標賽堪稱是LLB前哨戰，採取新賽制，讓球隊預先模擬，有很大幫助，抱回冠軍的台北市福林國小，今年實力堅強，總教練章子健也分析攻守要領。

首先是球棒規定，為保護選手，LLB改採用之「美國棒球球棒標準」(USABat)之棒球棒，章總說，這種球棒打出去速度沒那麼快，必須擊中甜蜜點才有較高機會形成安打，像木棒感覺，因此打者適應相當重要。

福林國小今年實力堅強。 王婉玲／攝影

最明顯的改變就是打擊棒次，以往先發九棒改成全員先發後，打線能力產生變化，謝國城盃規定報名人數在12至14人，章子健說，台灣是單一學校組隊，實力無法太平均，排12棒比較有勝算，前段與後段棒次能力有差，6局比賽要盡快輪到前段棒次，且「提升後段棒次打擊能力」變得重要，要讓打線變得全面。

作戰方面，由於LLB規定不能離壘，章總認為，盜壘成功率降低，沒有太多戰術運用空間，攻擊不外乎強攻跟突襲短打(偷點)，製造得分機會。

投手部分，章子健表示，至少要準備5到6位主力投手，要有2個投球能力強的投手，因為球數限制嚴格，且不能連續3場登板，因應隔場限制，而投捕之間距離短，投手球速感覺會更快。

桃園市龜山國小在傳福盃拿下亞軍，去年代表台灣赴美國參加威廉波特賽事，就已打過新賽制，較為熟悉，總教練李政達認為，新賽制比舊賽制難打，在棒次改成全員先發後，比分會變得接近，投手佔有完全優勢。

龜山國小是去年謝國城盃冠軍。 王婉玲／攝影

「每個選手都要先發上去打，實力要非常平均」，李總說到，打擊方面要有相當穩定性，基本排12棒，前段棒次重要，比較快輪到有利，單局得分契機要掌握好，盡量搶分。

而採取USA認證的球棒，彈性沒有那麼好，李政達表示，這對內外野守備能力是一大考驗，「過去可能飛出去全壘打的球，變成落在場內，考驗先發九人守備穩定度」，而不能離壘，短打很容易出局，不好追分，殘壘率高，腳程快的選手吃香。

至於投手方面，李總評估至少要有4名主力投手，畢竟20-35球就要休息一曆日，要有充裕的子彈(投手)，考慮用球數、隔日數來調配投手，要有計畫，而投捕距離近(14.02公尺)，投手穩定度提高，更顯球威。

今年共有13支球隊參加謝國城盃，冠軍獎落誰家，3月31日即將揭曉。