中職／悍將守備大風吹 小心複製三帥不成反變好糗

隨著官辦熱身賽展開，球迷期盼的棒球季即將到來，中華職棒各隊無不把握機會，驗收休賽季的成果，並替新賽季調整出最佳陣勢。富邦悍將過去戰績低迷已久，整個休賽季卻相對低調，除了總教練換人外，沒有太多補強，不過用守備位置出現大風吹，排出不一樣的陣容。

更換球員守備位置並不罕見，最經典的案例就是統一獅三帥，他們分別以內野手及投手身份進入職棒。2016年獅隊同時選入蘇智傑及陳傑憲，除了打擊能力外，最主要就是他們可以擔任二壘、三壘及游擊守備，球團原本是想要培養內野接班人。而林安可為業餘二刀流，不過以投手報名選秀，期待值還高於徐若熙。他們當年都完全沒有守外野的準備，後來卻因為受傷、守備率等因素而改守外野，反而成為中職現役最經典外野組合。

陳傑憲(左)、蘇智傑(中)及林安可(左)，都是進職棒之後才改練專職外野，意外成為現今最恐怖的外野經典組合。 聯合報系資料照片

悍將的前身義大犀牛，過去也有胡金龍因為受傷加上守備率的問題，改守外野而延續生涯。不過富邦今年想要改變，原因卻是大不相同，主要是球隊為了改善長年打擊串聯不佳，及得分效率低的窘境，在選秀會前段輪次中搶下許多年輕強打。不過先搶打擊好手的策略，就是容易出現守備位置重疊的窘境，他們搶下王苡丞、董子恩、王念好等潛力新秀，但卻都是最難以競爭的一、三壘手，因為球隊陣中已有范國宸及李宗賢坐鎮，因此勢必要替他們另找出路。

悍將外野在胡金龍、高國輝及林哲瑄的豪華陣容瓦解後，一直無法排出固定的三人名單。主力林哲瑄長期受傷勢影響，加上養成已久的申皓瑋打擊率卻依舊不佳，都是守優於攻。年輕的陳真、戴云真、孔念恩及蔡佳諺，都還需多磨練，攻守都無法兼備。目前教練團規劃具備長打能力的一壘手王苡丞，及二壘手王正棠改練外野防區，增加內部競爭及球員調度選項。王正棠所留下的二壘防區，則由去年最佳進步獎李宗賢移防，他昔日主要防守三壘，也曾一度改練游擊。

王苡丞、王正棠及李宗賢的更換守備位置，可以讓外野有更多選擇，三壘防區的空缺，則可以由董子恩及王念好輪值，守位重疊問題迎刃而解。若世事一切美好，像統一獅三帥在新的位置更如魚得水，形成具有安打、速度及長打能力的超強組合，確實是一舉多得的安排，會成為極其漂亮的一步棋。

悍將上季嚴重缺乏長打能力，王苡丞又與范國宸守備位置重疊，若改練外野能成功，對個人及球隊都有幫助。 聯合報系資料照片

只是三帥雖昔日雖是內野手或投手，但在偶有代班的情況下，外野不會太陌生，相對容易改練。王苡丞及王正棠則相對困難些，王苡丞幾乎沒有外野經驗，一切從零開始，想要完全適應還有一段路要走。王正棠昔日世大運曾支援外野，卻大意失荊州，一誤成名，連他自己都不諱言仍有些陰影。李宗賢昔日曾改練游擊，就曾因守備問題影響打擊，直到回到老本行三壘才有所改善。他們春訓時從最基本的判斷，跑位等都還在磨練，將會是悍將的不安定因素。

所幸他們在整個春訓、熱身賽展現破釜沉舟、沒有回頭路的決心，都以新的守備位置登場，沒有貪心想要兼備。悍將除原有教練團外，找來內野統籌教練稻田直人，及基地統籌教練陳連宏，協助守備及養成，目的就是要快速達成目標。尤其王正棠及李宗賢兩人是悍將打線的重要球員，沒有機會讓他們去二軍再練，新的球季勢必就要直接上陣，就怕吃緊弄破碗。

這次守備大風吹，其實就是賭一把，賭贏即便沒養成三帥，對於戰力也會大幅提升。就怕弄巧成拙，賠了夫人又折兵，成為年度好糗鏡頭。