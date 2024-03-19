中職／牛棚無後勁、女孩沒襄慧 樂天遇戰績及票房雙考驗

中職新球季將於下週30日在大巨蛋熱鬧開幕，首戰由去年總冠軍味全擔任主場，對戰同樣也闖進台灣大賽的樂天，樂天從去年季末至今討論度最大的球隊，從球團高層到球隊陣容的變動、前行政團隊的醜聞，甚至連場外啦啦隊的調整及場地的整建，短短幾個月間就發生了好幾件佔據版面的新聞。

首先是球場內的事情，樂天在台灣大賽與味全鏖戰7場後落敗，不同於過去在Lamigo時期拿到6次總冠軍的霸氣巨猿，20年由樂天集團接手之後，包括去年在內，已連4年未能奪下總冠軍，季後曾豪駒下台，由日籍首席教練古久保健二接任一軍總教練，沒想到接任後就遇到早幾天行使自由球員權利的陳俊秀出走的危機。

陳俊秀是樂天近年來最穩定的重砲手，這兩季雖成績下滑，在攻擊守備仍是球隊重要支柱，不過樂天強打如雲，陳俊秀最終轉戰中信，即使之後郭嚴文也被戰力外，樂天的一壘手還有朱育賢及廖建富，甚至林智平、梁家榮也可輪替，進攻火力不會有太大的影響，這也是過去幾年憑藉著強大火力打出佳績的樂天在本季仍不需要擔心的部分。

樂天近年的攻擊主力陳俊秀在季後決定加入中信。 聯合報系資料照片

樂天在投手方面就比較頭痛了，去年在台灣大賽好投的洋投威能帝續留是很大的幫助，另外3名新加入的洋投分別是鈴木駿輔、霸威斯及魔神樂，霸威斯前幾年曾在富邦效力過，去年在日職樂天一軍出賽1場，2/3局就丟掉6分，控球能力與在中職時差不多糟，如果無法改善那對球隊幫助就有限；鈴木在日本獨聯曾拿過勝投、三振、防禦率3冠王，鈴木在17日的熱身賽先發出賽，展現三振功力，投5局只被打4支安打，有6次三振，且拿到勝投，接下來就看季賽時的續航力如何，畢竟雖在獨聯有輝煌紀錄，但中職打者也不是省球的燈；墨西哥籍洋投魔神樂則是首度到亞洲發展，適應狀況未知。

季初應是由3名洋投，搭配本土的黃子鵬、陳克羿及還好沒被調到中繼的曾仁和撐起先發輪值，但除了威能帝外的其他洋投如上分析，都有待證明其壓制力，另外可能的本土先發則還有爭取回先發的陳冠宇、去年季後在亞冠及冬盟都有先發的邱駿威，不過至今的3場官辦熱身賽，2人都還是以中繼角色上場，這也凸顯樂天牛棚戰力的不足。

去年季後，樂天牛棚戰力大換血，先是許峻暘被台鋼擴編選秀選走，老將陳禹勳、賴鴻誠被戰力外，2人分別轉投味全及台鋼，終結者豪勁也未獲得續約，這幾名投手對於樂天近幾年的後援戰力有極大的貢獻，加上同樣也是主力牛棚的朱承洋(原名朱俊祥)季後開刀，能否趕上開季仍未知；這些變化讓樂天的牛棚成為新球季的最大隱憂，3場官辦熱身賽下來，已有11名投手上場後援，但除了蘇俊璋、陳鴻文及新人賴胤豪外，其餘8名投手的WHIP都在2.0以上，對中繼投手來說是不及格的表現，尤其是被選為補償選手的陳柏豪更是1/3局就被打6支安打，防禦率高達162.0，只能看看接下來的熱身賽的調整，另外，誰要把守最後一道防線也是頭痛的問題。

樂天去年的終結者豪勁季後未獲得續約，近日轉戰台鋼，並改名為後勁。 聯合報系資料照片

球隊陣容變化影響的是戰績，但關係到票房收益的不只是戰績，樂天近期也發生不少可能會使票房成長趨緩的事情，例如桃園球場整修進度落後，未能趕上主場開幕戰，導致有6場主場賽事需移至新莊、大巨蛋及天母舉行，順勢前往大巨蛋或許對票房收益不會有影響甚至增長，但新莊、天母的賽事就不一定，球場整修無法在預定時間完成，賽程也因此必須改動這件事，在各國職棒也不常見，一定在某些環節上出了問題。

樂天過去幾年揚名到海外的啦啦隊在季後也有大變動，新聞話題不斷的林襄，在2月底宣布加入味全小龍女的行列，對於喜愛到球場觀看啦啦隊熱力應援的球迷是一大震撼彈，加上遲遲未決定是否續留的韓籍隊員李多慧，在18日的樂天女孩記者會上也未被提及，兩大台柱相繼離去，勢必會帶走部分喜愛她們的粉絲，就有可能直接影響到包括票房、商品等銷售。

過去幾年的樂天，在成為應援領頭羊及經營球迷有成的情況下，是一支戰績與票房兼顧的隊伍，今年的樂天，則真正面臨了戰績及收益上的雙重考驗。

註. 數據統計至3/17.