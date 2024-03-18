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中職／大巨蛋看球好享受 但細糠吃慣怎吞粗糧？

聯合新聞網／ Ramos
球迷期待多年的大巨蛋終於正式啟用，票價雖然較高，但從邀請賽到中職熱身賽都是滿滿人潮，票房拉出長紅。 記者許正宏／攝影
球迷期待多年的大巨蛋終於正式啟用，票價雖然較高，但從邀請賽到中職熱身賽都是滿滿人潮，票房拉出長紅。 記者許正宏／攝影

台北大巨蛋魅力實在無法擋，從去年亞錦賽到今年讀賣巨人交流賽再到中職官辦熱身賽，票房都開出紅盤，大巨蛋熱潮預計還會在中職例行賽延燒好一陣子。

今年中職6隊在大巨蛋總共安排33場例行賽，若中信兄弟把季末2場洲際主場賽事「喬」到大巨蛋，作為周思齊的引退賽，即增至35場，票價拉高又多半排在假日檔期，加上官大元、周思齊、潘威倫引退題材發酵，還有大巨蛋魅力效應，以及對戰組合多數有人氣球隊兄弟加持，我們就算35場好了，這35場粗估至少可以帶進至少5億的票房收入。

搶搭大巨蛋熱潮順風車，周思齊等名將的引退賽也將特地在此舉辦！ 記者余承翰／攝影
搶搭大巨蛋熱潮順風車，周思齊等名將的引退賽也將特地在此舉辦！ 記者余承翰／攝影

5億到底有多驚人？去年中職5隊例行賽票房總收入還不到5億，等於35場抵300場，時間軸拉回到2008年，也就是上次中職一軍6隊規模時期，當時全聯盟例行賽票房總收入還不到8000萬，該季共打298場，換句話說，今年中職在大巨蛋平均打7場，就超過2008年一整季票房收入，等於1場抵42場。

各隊在大巨蛋的相關費用，包括場租、進退場、票房抽成、廣告抽成、水電網路費、螢幕和LED幕租用，林林總總加起來，單場要付出幾百萬元，不過票房收入扣掉這些開支絕對有賺頭，各隊絕對經過精打細算才安排主場賽事，就是不願錯過這一波「大巨蛋財」。

可以預期的是，今年球季大巨蛋35場票房收入，就能超過其他325場，隨著球迷湧入大巨蛋，看球視野與感官享受大大升級，其他球場的硬體設施和附加價值就顯得更重要了，各隊在大巨蛋以外的主場經營，挑戰只會更加艱鉅。吃習慣了細糠，再吃粗糧恐怕就會難以下嚥。

球迷一旦享受了大巨蛋這樣優質的軟硬體環境之後，恐怕在其他球場看球就會感覺不太習慣。 聯合報系資料照片
球迷一旦享受了大巨蛋這樣優質的軟硬體環境之後，恐怕在其他球場看球就會感覺不太習慣。 聯合報系資料照片

持平而論，各隊主場包括味全龍天母球場，富邦悍將的新莊球場，樂天桃猿的桃園球場，中信兄弟的洲際球場，統一獅的台南球場，台鋼雄鷹的澄清湖球場，都只能算是社區型球場，與美日韓職棒的球場相比都有很大一段差距，即使這幾個月桃園、洲際、澄清湖各投入逾億元經費整修，整體升級效果都相當有限。

大巨蛋所產生的磁吸效應，首當其衝就是南部兩支職棒球隊，媒體勢必聚焦大台北地區，台南球場交通便利但硬體設施老舊，這幾年統一獅在台南和各球隊主場相比，票房始終敬陪末座，即使明年可望移至亞太棒球訓練中心主球場作為主場，但交通不便，平日票房恐不樂觀，澄清湖球場並沒有職棒球隊認養，交通不算便利，周邊充斥嫌惡設施，球場經過多次大整修也沒有太大不同，以高雄為大本營的台鋼雄鷹在地經營其實非常辛苦。

前面提到，大巨蛋的誕生讓國內球迷看球視野升級，往後勢必會用更高標來看待各地球場，好比說今年在大巨蛋有35場比賽，球迷當然會考量，與其到天母、新莊或桃園日曬雨淋，球場硬體設施也沒多好，不如到大巨蛋吹冷氣看球，多舒服啊，今年北部這幾個主場票房和球迷是否會被大巨蛋吸走，絕對值得關注。

台南亞太棒球訓練中心雖然是即將啟用的全新球場，但交通非常不便，而且也不會有冷氣可吹。 圖／台南市工務局提供
台南亞太棒球訓練中心雖然是即將啟用的全新球場，但交通非常不便，而且也不會有冷氣可吹。 圖／台南市工務局提供

台灣一直缺乏一座真正「職業等級的球場」，好比說近年落成啟用的韓職三星獅新大邱球場和NC恐龍的新馬山球場，就被評價不輸大聯盟球場，這都是透過中央、地方政府和球團共同出資，依照球團需求打造真正職業等級的球場，才能吸引更多球迷入場。

過去中職票房收入和進場人數一直都有天花板，就連總冠軍賽兩萬人球場都很難滿座，大巨蛋的誕生讓外界看到，原來台灣球迷口袋這麼深，只是願不願意掏錢購買體驗和享受，我們現階段沒辦法像韓職這樣，由中央、地方政府和球團共同出資，打造一座很棒的職棒球場，各隊即使再怎麼花心思經營，其實成效終究有其極限，我們不用再蓋另一座大巨蛋，但需要幾座極具特色且接近大聯盟水準的球場，南韓做到了，那台灣呢？

最後要強調的是，大巨蛋紅利和效應，未來終究有絢爛歸於平淡的一天，假設明年各隊在大巨蛋至少排60場主場賽事，票房肯定會遭稀釋，回歸本質，中職還是要不斷提升選手的技術水準和職業意識，讓球賽更精彩，並好好經營主場，才是長久之道。

中華職棒 大巨蛋 棒球專欄

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