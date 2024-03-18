日職／失去強打山川穗高 西武卻往投手王國跨進一大步

西武隊首次舉辦OB賽於16日開打，分成SEIBU隊和LIONS隊交手，先發名單星光熠熠，SEIBU隊排出工藤公康、伊東勤這組黃金搭檔再現，另外西武隊史最強洋投「東方特快車」郭泰源以及現任GM、曾經到台灣打球的渡邊久信、石井丈裕、潮崎哲也等強投也一一亮相，帶領球迷彷彿走回時光隧道，重現西武黃金時代的陣容。

看到這一大票經典強投，西武獅迷除了懷念之外，更可以自豪的是獅子軍新一代的投手王國正在成形，這將會是他們重返光榮的最大本錢。

西武去年雖然戰績排名太平洋聯盟倒數第二，不過投手戰力卻相當有看頭，團隊防禦率2.94僅次於冠軍隊歐力士的2.73，實力本來就相當夠水準，只是差在攻擊力薄弱。2023年西武團隊打擊率0.231、總得分435都是洋聯最差。

去年轉先發第一年就拿下11勝、全隊最多勝的平良海馬，已經證明他在先發這個角色的實力，加上連續3年達成雙位數勝投的高橋光成（2014第一指名、2023年10勝8敗、防禦率2.21）、今井達也（2016第一指名、2023年10勝5敗、防禦率2.30）、左投隅田知一郎（2021第一指名、2023年9勝10敗、防禦率3.44），從菜鳥球季的1勝大躍進到9勝、松本航（2018第一指名、2023年6勝8敗、防禦率3.47）等人，近幾年選秀第一指名的強投已經逐漸開花結果。再加上潛水艇投手與座海人2022年曾有過10勝的實績，從後援轉先發的青山美夏人也有一定水準，先發投手的質與量在12球團之中絕對是數一數二。

西武去年投手群比較大的失算是守護神增田達至失常，從前一年的31次救援成功、防禦率2.45大幅退步到19次救援成功、防禦率5.45，加上王牌中繼平良海馬轉任先發的影響，造成了後防大亂。他們在今年球季網羅了曾效力紐約洋基隊、球速最快163公里的阿布瑞尤（Albert Abreu），有可能擔任新守護神。如果2022年拿下31次中繼成功的新人王水上由伸能夠復活，搭配老經驗的平井克典以及本田圭佑、新人宮澤太成等人，穩定度明顯勝過去年。

本季西武獅隊牛棚最大的補強絕對是透過山川穗高的FA選手補償，從軟銀鷹隊加盟的甲斐野央。他在歷經過3個球季的蟄伏以及養傷之後，去年逐漸投出2019年一鳴驚人球季的表現，出賽46場，戰績3勝1敗2救援成功8中繼成功、防禦率2.53的成績。尤其甲斐野央的職業生涯147局投出164次奪三振，奪三振率高達10.04，也具備扛下新守護神的條件。加上才27歲的年紀，又是2018年軟銀選秀第一指名的好手，讓西武獅隊又湊足一名狀元強投的拼圖。

西武雖然FA失去了大砲山川穗高，但卻得到甲斐野央這名強投。他的職業生涯奪三振率高達10.04，也有機會扛下守護神工作。 擷圖自西武獅官方網站

談到狀元郎，西武獅隊去年選秀會在3支球團競爭之中抽中的第一指名左投武内夏暉，評價始終居高不下，也讓投手戰力更加令其他各隊稱羨。武内夏暉選秀時同時被西武、軟銀、養樂多等3隊在第一輪指名，西武本來要讓他穿上郭泰源、松坂大輔等強投使用的18號球衣，最後他本人選擇了偶像和田毅的21號，但可見西武看重的程度。武内夏暉熱身賽初次亮相就投4局0失分、5次奪三振，被譽為新人王最大熱門，更加使得西武的投手戰力大大增強。對照之下，原本有最強投手群的歐力士，則因為山本由伸赴美國發展，左投山崎福也又行使FA轉到日本火腿，一來一往，西武獅隊的投手戰力很有可能超越歐力士。

武内夏暉展現優異的三振能力。影片來源：西武獅官方推特

西武雖然因為FA失去了大砲山川穗高，不過卻距離他們建構新的投手王國更近一大步，絕非壞事。如果2018年單季35轟、MLB生涯114轟的新洋砲阿奇拉（Jesús Aguilar）能夠成功頂替山川穗高的攻擊缺口，繼2019年之後再度奪回聯盟優勝，獅子軍將會是一匹大黑馬。