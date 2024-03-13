快訊

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲強化下盤 機槍準備變大砲

聯合新聞網／ Tzuyi
陳傑憲具有極佳的打擊能力，長打能力則只能算中上，不過他今年積極增進下盤能力，有機會跟隨另外二帥一起成為獅隊第三位砲手。 聯合報系資料照片
陳傑憲具有極佳的打擊能力，長打能力則只能算中上，不過他今年積極增進下盤能力，有機會跟隨另外二帥一起成為獅隊第三位砲手。 聯合報系資料照片

結束七年五冠的統一王朝後，獅子軍戰績一度陷入隊史最大低潮，因此選秀策略從網羅潛力投手，改變為即戰力打者優先，總算開創新局面。其中令各隊聞之色變的莫過於由陳傑憲蘇智傑林安可組成的外野三帥陣容，無論攻擊、守備、跑壘及顏質都是中職頂尖。

外野三帥中，蘇智傑及林安可都是以長程火力著稱，具有單季20支全壘打以上的實力。蘇智傑已完成個人生涯百轟成就，而且僅用第448場出賽、1913打席完成，是史上第2快達成的球員。林安可雖以投手身份報名選秀，但業餘時期是二刀流選手，經評估控球和球速無法應付職棒強度，先專任打者，2020年首個完整球季就以32轟拿下全壘打王，一度是中職最會轟的球員。

人稱四爺的陳傑憲，則走截然不同的路線，至今生涯從未突破雙位數全壘打。不過他打擊技巧絕佳，拿過兩座安打王及一座打擊王，而且平均12.5個打席才會被三振，是現役破千打席的球員中，最不容易吞K的球員。他除了不曾對左打開轟外，其餘無論球場、土洋投、壘上情況或出局數等分項數據，都接近生涯平均值，不會受外在其他因素或壓力影響。

陳傑憲業餘時期曾在日本高校就讀，雖未曾加入日職，但頗有日系作風的細膩。加入職棒後，雖已是中職頂尖球員，還是持續精益求精，多次找機會至日本取經。2023年就曾跟訓練師木村匡宏討教，包含檢測自身的發力源，並調整打擊機制，縮短揮棒軌跡等，尋求讓自己攻擊更多元的方式。

今年陳傑憲則藉由日本高知移地訓練，與西武獅隊的雙獅交流，他參與西武的球隊訓練，調整自己的打擊節奏及過程，以及學習如何有效率擊球。雖然說一般認為打擊技巧要好，手腕的運用很重要，不過他這幾次在日本學習，主要則是著重下盤，尤其這次他認為最有感的，就是體驗強化下盤訓練。

球員打擊想要更有Power，上、下半身都很重要，強化下盤可以讓球員以最大力量輸出，陳傑憲若調整得宜，火力應能進步不少。 統一獅隊提供
球員打擊想要更有Power，上、下半身都很重要，強化下盤可以讓球員以最大力量輸出，陳傑憲若調整得宜，火力應能進步不少。 統一獅隊提供

實際上，棒球最基礎卻是常被忽略的基礎訓練其實就是下盤，常常看到球團釋出的影片中有衝刺跑、前跨弓箭步或各種重量訓練，都是強化下盤的雙腿及核心肌群力量。雙腿是啟動攻、守、跑各種動作的前導，尤其更強壯的大腿股四頭肌，可以增加爆發力。而核心肌群的重要，主要它連接上、下半身力量傳導最重要的關鍵，尤其打擊要更具有Power，勢必透過核心肌群讓最大力量輸出。

檢視陳傑憲的進階打擊數據，他擁有名列前茅的OPS+(136)、BABIP(.343)，而且POP%僅有3%，這足以證明他打擊能力極佳，是聯盟頂尖的打者之一。他GB%高達53%，屬於滾地球型打者，而FB%只有28%，相較於重砲手的35%~40%低了不少。主要是從以往的訪談中，他就認為自己不屬於重砲手，所以即便有不錯的實力，攻擊策略多設定為以上壘為目的，並不強求將球打高。

檢視他的長打方面的數據，實際上SLG(0.397)及ISO(.082)在中職仍屬於前段班，約為聯盟主力打者中15~20名。這代表他雖不是頂尖的長打能力，但還是具有一定的實力，而且不只是靠快腿跑出長打，仍具有一定的攻擊力道。進入職棒後，休賽季他不斷的精進自己的打擊能力，藉由重心、打擊機制、揮棒軌跡的調整，又再加上下盤精進，或許有機會讓球多飛一會兒，越過全壘打大牆。

統一外野三帥，球技好、人氣高，若是陳傑憲長打火力也提升，將會替獅隊打線加分，也更讓這個組合邁向經典。 聯合報系資料照片
統一外野三帥，球技好、人氣高，若是陳傑憲長打火力也提升，將會替獅隊打線加分，也更讓這個組合邁向經典。 聯合報系資料照片

統一獅在外野三帥的加持下，擁有聯盟第二的團隊打擊率，但長打表現卻是後段班，尤其全壘打更是輸人一大截。主要原因是除了林安可及蘇智傑外，其他重砲手不是老化，就是養成中。陳傑憲是中生代好手，經過多方調整，重心及下盤都加強後，或許可以嘗試改變打擊策略，讓機槍變身陣中第三門大砲。

中華職棒 林安可 棒球專欄 統一獅 蘇智傑 陳傑憲

相關新聞

中職／最佳進步獎有毒？得獎者為何老是曇花一現

前樂天桃猿投手游朝惟去年季後遭到戰力外，雖然一度到富邦悍將測試尋求機會，最終卻還是沒有通過，於是宣布高掛球鞋。游朝惟在2021年，才拿下聯盟最佳進步獎，然而他從此之後，就再也沒有一軍出賽紀錄，往後兩年

31歲貝茲移防游擊 道奇膽大卻也別無他法的一步棋

上個賽季，貝茲（Mookie Betts）在進攻端的表現無庸置疑，敲出生涯次佳的準MVP級成績，容易被忽視的是他在防守端的貢獻，頂替受傷的拉克斯（Gavin Lux）與泰勒（Chris Taylor）

中職／陳傑憲強化下盤 機槍準備變大砲

結束七年五冠的統一王朝後，獅子軍戰績一度陷入隊史最大低潮，因此選秀策略從網羅潛力投手，改變為即戰力打者優先，總算開創新局面。其中令各隊聞之色變的莫過於由陳傑憲、蘇智傑及林安可組成的外野三帥陣容，無論攻

中職／陳金鋒、高國輝雙料特調 悍將貧弱火力有救了

中職35年熱身賽將於13日開打，各隊從春訓的2月中之後，就安排多場對外自辦練習賽，在這些比賽中演練戰術、調整球員狀況、找出最佳陣容，再銜接強度較高的官辦熱身賽，最終迎接正式賽季的到來。 已連兩年

羅素找回信心打出代表作 湖人三星連線終於成形

洛杉磯湖人隊是一支特別的球隊，即便近幾年非奪冠雄師，討論度仍居各隊之最。本季一度開低，粉絲們紛紛隔空把脈，主張是時候循交易換第三號球星，即使陣中已經擁有羅素（D'Angelo Russell）這位全明

大材小用的中距離教科書 德羅展下一站在哪？

今年夏天35歲公牛前鋒羅德展將成為自由球員，最近四場比賽德羅展場均29分，三分命中率4成1，今年賽季場均23.2分，仍是公牛第一號得分手。德羅展能力、融合度和改變比賽作用，他肯定能拿到一分至少三年80

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。