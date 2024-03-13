中職／陳傑憲強化下盤 機槍準備變大砲

結束七年五冠的統一王朝後，獅子軍戰績一度陷入隊史最大低潮，因此選秀策略從網羅潛力投手，改變為即戰力打者優先，總算開創新局面。其中令各隊聞之色變的莫過於由陳傑憲、蘇智傑及林安可組成的外野三帥陣容，無論攻擊、守備、跑壘及顏質都是中職頂尖。

外野三帥中，蘇智傑及林安可都是以長程火力著稱，具有單季20支全壘打以上的實力。蘇智傑已完成個人生涯百轟成就，而且僅用第448場出賽、1913打席完成，是史上第2快達成的球員。林安可雖以投手身份報名選秀，但業餘時期是二刀流選手，經評估控球和球速無法應付職棒強度，先專任打者，2020年首個完整球季就以32轟拿下全壘打王，一度是中職最會轟的球員。

人稱四爺的陳傑憲，則走截然不同的路線，至今生涯從未突破雙位數全壘打。不過他打擊技巧絕佳，拿過兩座安打王及一座打擊王，而且平均12.5個打席才會被三振，是現役破千打席的球員中，最不容易吞K的球員。他除了不曾對左打開轟外，其餘無論球場、土洋投、壘上情況或出局數等分項數據，都接近生涯平均值，不會受外在其他因素或壓力影響。

陳傑憲業餘時期曾在日本高校就讀，雖未曾加入日職，但頗有日系作風的細膩。加入職棒後，雖已是中職頂尖球員，還是持續精益求精，多次找機會至日本取經。2023年就曾跟訓練師木村匡宏討教，包含檢測自身的發力源，並調整打擊機制，縮短揮棒軌跡等，尋求讓自己攻擊更多元的方式。

今年陳傑憲則藉由日本高知移地訓練，與西武獅隊的雙獅交流，他參與西武的球隊訓練，調整自己的打擊節奏及過程，以及學習如何有效率擊球。雖然說一般認為打擊技巧要好，手腕的運用很重要，不過他這幾次在日本學習，主要則是著重下盤，尤其這次他認為最有感的，就是體驗強化下盤訓練。

球員打擊想要更有Power，上、下半身都很重要，強化下盤可以讓球員以最大力量輸出，陳傑憲若調整得宜，火力應能進步不少。 統一獅隊提供

實際上，棒球最基礎卻是常被忽略的基礎訓練其實就是下盤，常常看到球團釋出的影片中有衝刺跑、前跨弓箭步或各種重量訓練，都是強化下盤的雙腿及核心肌群力量。雙腿是啟動攻、守、跑各種動作的前導，尤其更強壯的大腿股四頭肌，可以增加爆發力。而核心肌群的重要，主要它連接上、下半身力量傳導最重要的關鍵，尤其打擊要更具有Power，勢必透過核心肌群讓最大力量輸出。

檢視陳傑憲的進階打擊數據，他擁有名列前茅的OPS+(136)、BABIP(.343)，而且POP%僅有3%，這足以證明他打擊能力極佳，是聯盟頂尖的打者之一。他GB%高達53%，屬於滾地球型打者，而FB%只有28%，相較於重砲手的35%~40%低了不少。主要是從以往的訪談中，他就認為自己不屬於重砲手，所以即便有不錯的實力，攻擊策略多設定為以上壘為目的，並不強求將球打高。

檢視他的長打方面的數據，實際上SLG(0.397)及ISO(.082)在中職仍屬於前段班，約為聯盟主力打者中15~20名。這代表他雖不是頂尖的長打能力，但還是具有一定的實力，而且不只是靠快腿跑出長打，仍具有一定的攻擊力道。進入職棒後，休賽季他不斷的精進自己的打擊能力，藉由重心、打擊機制、揮棒軌跡的調整，又再加上下盤精進，或許有機會讓球多飛一會兒，越過全壘打大牆。

統一外野三帥，球技好、人氣高，若是陳傑憲長打火力也提升，將會替獅隊打線加分，也更讓這個組合邁向經典。 聯合報系資料照片

統一獅在外野三帥的加持下，擁有聯盟第二的團隊打擊率，但長打表現卻是後段班，尤其全壘打更是輸人一大截。主要原因是除了林安可及蘇智傑外，其他重砲手不是老化，就是養成中。陳傑憲是中生代好手，經過多方調整，重心及下盤都加強後，或許可以嘗試改變打擊策略，讓機槍變身陣中第三門大砲。