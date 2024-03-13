31歲貝茲移防游擊 道奇膽大卻也別無他法的一步棋

上個賽季，貝茲（Mookie Betts）在進攻端的表現無庸置疑，敲出生涯次佳的準MVP級成績，容易被忽視的是他在防守端的貢獻，頂替受傷的拉克斯（Gavin Lux）與泰勒（Chris Taylor），為道奇鎮守二壘防區整整485.0局，且表現游刃有餘，綜合守備能力甚至優於聯盟平均水準；然而，新賽季他將面臨更艱辛的任務，那就是鎮守全場守備難度僅次於捕手的游擊防區。

過去幾年還有席格（Corey Seager）、透納（Trea Turner）等人輪流坐鎮游擊大關，但眼下的道奇已經沒有如此奢華的中線陣容，由於拉克斯春訓時的接連失誤及不穩定的傳球，教練團決定將其移往守備壓力相對較小的二壘，但令人驚訝的是，羅伯茲（Dave Roberts）同時宣布將31歲的貝茲移防游擊，這對上次作為先發游擊手出賽已經是小聯盟時期的他來說無疑是個挑戰。

同樣是內野中線，游擊手的守備難度可是比二壘要高得多，不僅傳球距離更遠、守備範圍也更廣，同時也意味著更大的受傷風險，這對球隊及貝茲來說真的是個好的決定嗎？

游擊手的守備難度比二壘要高得多，不僅傳球距離更遠、守備範圍也更廣，同時意味著更大的受傷風險，這對球隊與貝茲來說真的是個好的決定嗎？ 美聯社

6屆外野金手套，說明了貝茲一直是個優秀的外野手，那麼他二壘守得如何呢？去年485.0局的守備中，他僅出現2次失誤，進階防守數據UZR/150是優於聯盟平均的4.6，仰賴長期擔綱角落外野的經驗，他的雷射肩毋庸置疑，平均88.1英里的傳球速度放眼全聯盟也有前27%的水準，把這樣的球員擺在內野中線確實是稍嫌奢侈。

真要雞蛋裡挑骨頭的話，防守範圍是貝茲的軟肋，OAA的統計數據顯示，貝茲鎮守二壘的數值為-1，較平均水準的二壘手要稍差一些，今年將轉戰防守範圍更廣的游擊防區，守備難度、負擔無疑又更上層樓。

儘管我們相信貝茲能憑藉自己的天賦及運動能力站穩游擊防區，但令人擔心的是，這樣的守備壓力會不會間接影響他的打擊表現？好消息是，就過去的數據來看，移防內野後的貝茲，進攻效率不僅沒有下降，表現甚至比擔任角落外野手時來得更好。

圖/ littlenosejiang製表

上圖為貝茲去年在不同守位的打擊成績，作爲先發右外野手出賽時，他繳出 .290/ .403/ .567的打擊三圍，附帶22轟、55分打點、wRC+ 162；而作為二壘手出賽，打擊三圍 .322/ .426/ .574，敲出14轟、43分打點以及171的wRC+，顯見貝茲即使移防中線，進攻仍能維持幾乎相同的水平，甚至更好。

將貝茲移防游擊的決定不僅彌補了拉克斯的守備缺陷，也為道奇打線的火力提升了一個檔次，陣中的另一位替補游擊手——35歲的老將羅哈斯（Miguel Rojas），生涯wRC+僅83，去年423個PA更是慘澹的69，不要站上打擊區就是對球隊最大的幫助；此外，空缺的角落外野也意味著陣中其他強棒有更多的上場機會，如去年破天荒敲出121 wRC+的海沃德（Jason Heyward），以及左投殺手的赫南德茲（Teoscar Hernandez），相比羅哈斯的進攻產能都是有過之而無不及。

綜合來看，儘管受傷風險增加，但依道奇隊目前陣容，將貝茲移防游擊是是球團大膽卻也別無他法的決定。