中職／最佳進步獎有毒？得獎者為何老是曇花一現

前樂天桃猿投手游朝惟去年季後遭到戰力外，雖然一度到富邦悍將測試尋求機會，最終卻還是沒有通過，於是宣布高掛球鞋。游朝惟在2021年，才拿下聯盟最佳進步獎，然而他從此之後，就再也沒有一軍出賽紀錄，往後兩年在二軍的成績也不理想，最終遭到球團割愛。

游朝惟2015年選秀落選，2016年以自培球員身分加盟桃猿隊，2019、2020年雖然在一軍出賽，但是表現並不亮眼。不過在2021年賽季，游朝惟靠著犀利的滑球，在樂天牛棚取得一席之地，51場出賽防禦率2.95。另外在當年9月9日至11月14日的出賽，游朝惟曾經連續面對32名打者都順利解決，未讓對方上到壘包，幾乎相當於「接力」投出完全比賽又多5個人次。筆者曾經透過社群網站詢問聯盟官方，這表現是否足以創下聯盟紀錄，但沒有獲得任何回應。

如今他如流星般迅速殞落，不免讓人感到有些惋惜。然而，若是攤開近十年的最佳進步獎得主，就會發現不少選手在獲獎後，卻未必從此站穩一軍主力地位，反倒是成績載浮載沉，最後黯然離去的也不在少數。儼然拿下最佳進步獎，卻有如招致詛咒一般。

近十年許多最佳進步獎得主在獲獎後表現下滑，黯然離開職棒。 科科任／製表

為什麼會如此呢？其實從游朝惟的例子，就能窺見一二。游朝惟當年在熱身賽展現壓制力，得以拿到一軍門票，結果才剛開季，就在3月19日至21日的比賽，馬上出現連三場登板的調度。往後四月又出現一次三連投，五月又有一次，且五月還是在5月8日至13日期間，六天內就五度登板。

後援投手如果連續出賽，不只壓制力會下滑，也會增加受傷風險。如今日本職棒，許多球團讓選手二連投已經是極限，三連投調度在不少球隊近乎絕跡。但以中職而言，部分教練的投手調度方式還停留在過去，對投手的用球數、局數、出賽頻率等依然缺乏控管。游朝惟剛要面對一軍強度，就遭到調度狠操。且游朝惟本來身材就偏單薄，潛在受傷風險更大。上述五月過後，他就因為投球內容越來越不穩，漸漸轉為非重要局數才會上場的投手。

而攤開近十屆最佳進步獎得主，包括游朝惟、鄭鈞仁、張耿豪、郭勝安、林柏佑，就有五位選手身分都是中繼後援。其中，張耿豪和郭勝安在得獎後，壓制力大幅下滑，最後淡出職棒。鄭鈞仁2020年獲獎後，2021年還是統一7-ELEVEn獅的主力投手，但在這兩年大量出賽後，接下來兩年都因傷缺乏表現。林伯佑則是獲獎年後，成績出現小幅退步，不過因為依舊堪用，在一軍撐了比較多球季。

郭勝安於2016年獲得最佳進步獎，但在2018年季後就遭到釋出。 聯合報系資料照片

從投票傾向來看，最佳進步獎獲獎者往往是過去成績比較不理想，但在某年蛻變為主力的選手們，比較少有表現從平均左右變成明星級的選手。而對投手來說，往年表現比較差，還沒獲得教練信任的投手，自然會比較容易從牛棚出發，成為獲獎者常是牛棚投手的原因之一。不過如同游朝惟一樣，投手一下子在一軍拉高局數和出賽頻率，當然會有吃不消最後爆開的風險。

除了上述五人之外，近十年獲獎的先發投手，有陳仕朋和吳哲源。陳仕朋往後依然是主力先發，吳哲源則是也出現傷勢，去年出賽不多。吳哲源雖身為先發投手，實際上是在2022年投出成績後，從牛棚轉到先發。他在當年一口氣丟了120局，比他2017到2021五年一軍賽季加總還要多，其實在季末就出現了壓制力下滑的狀況，和前面牛棚投手的狀況一樣，都可能是因為負擔突然暴增，扛不住而產生傷勢。

其餘三名獲獎打者，則是張詠漢、郭永維與去年的李宗賢。才剛得獎的李宗賢不論，郭永維本來就是內野替補為主，只是該年打擊成績突然拉起來，但後來就恢復到往日水準，不過依然靠著守備的功能性在桃猿一軍貢獻，如今也獲得青睞轉戰台鋼。張詠漢則是2014年打出OPS0.712、2轟的成績，雖然獲獎，但並非太突出的表現，使得往後在競爭比較激烈的義大犀牛（富邦悍將）外野，難以爭取到位置。即使如此，他還是多撐了6個賽季才引退，而且當中還是因為傷勢困擾影響所致。

若是再往前追溯，曾經拿下最佳進步獎的野手，「存活率」算是相當不錯的。包括2012年的詹智堯、2009年的鄭達鴻、2003年的紀俊麟等人，往後都一直擔任了球隊主力先發。只是，或許是中職投票偏好等因素影響，過往得獎者以投手為主，31屆得主中有21位投手，佔比超過三分之二。

許多野手跟詹智堯一樣，在獲獎後從此站穩球隊主力先發地位。 聯合報資料照片

2010年以前，還有像是許竹見、曾兆豪、宋肇基、王豐鑫等先發投手獲獎，但可能是近年來本土先發培養難度較高，使得先發投手得主變得越來越少見。在現代棒球，後援投手本來就容易被視為消耗品，加上調度未能跟上時代，自然造成選手好不容易熬出頭得獎，最終卻曇花一現，實為可惜。