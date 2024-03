不奪冠就算失敗 道奇、勇士注定必有一戰

英文有句話叫做:「以為全世界都圍繞他一人轉動(Somebody think the whole world revolves around him)。」用來形容某人自我感覺良好。雖說我們可以百分之百肯定當紅炸子雞的大谷翔平沒有這種想法,但如今整個大聯盟與所有棒球迷確實有如只圍著他一個人打轉。從自由球員大谷落腳何處的過程,到他那張特別奇葩的新合約,以至於震驚所有人的「已婚」頭版頭條,在在都展現出這位現代貝比魯斯無人能及的獨特魅力。

但隨著球季開幕的日子越來越近,所有人也開始慢慢回過神來重新將目光投注到其他球員及球隊上。而來到新環境的大谷也將面對新的課題。過去六年他已證明自己不論投打都是聯盟中的佼佼者,偏偏「遇人不淑」碰到天使這隻阿斗球隊才始終與季後賽無緣。如今來到進季後賽如探囊取物的道奇,再加上新隊友山本由伸跟葛拉斯諾(Tyler Glasnow)兩大強投盡入道奇彀中,相信區區進軍季後賽已不足以成為大谷的新目標。他要證明的是,自己在季後賽這個未知的新天地照樣能主宰球場,並且帶領連續兩年在分區季後賽鎩羽的道奇走得更遠。

道奇在季前除了簽下了山本由伸(左)外,也透過與光芒交易換來葛拉斯諾(右),有了兩大頂尖強投,道奇的先發投手戰力馬上大幅提升。 美聯社

如此一來,由另一位MVP亞古納(Ronald Acuna Jr.)領軍的東區霸權勇士,就必然成為大谷跟道奇必須跨越的障礙,而且很可能就是他們爭冠之旅中最大的難關。因為自2021年奪冠後同樣連續兩年飲恨分區季後賽的勇士不僅戰力十分完整,如果單看帳面數字,他們的實力甚至可能凌駕道奇之上。

根據Baseball Prospectus網站的模擬,新一季道奇與勇士都可望打出百勝以上的例行賽戰績,進軍季後賽自是不在話下。勇士完成分區七連霸的機率高達93.1%,道奇分區三連霸的機率也有92.7%,兩隊爆冷沒進季後賽的機率都不到1%(勇士0.6%,道奇0.4%)。與此同時,其他四區分冠呼聲最高的太空人機率也不過76%,凡此皆可見新球季已呈現兩雄對決的局面。有趣的是,儘管道奇與勇士的例行賽預期表現是如此接近,在奪冠機率的模擬上卻是勇士(19.9%)稍勝一籌(道奇18%)。另一家數據網站Fangraphs算出的勇士(98勝)例行賽戰績更是領先道奇(94勝上下)多達四場。奪冠機率的差距也更大——勇士高達24.5%,第二名的道奇則「只有」16%。

儘管國際賭盤最看好會贏得2024年世界大賽冠軍的球隊是道奇,但專業運動網站的分析卻是勇士贏面更大。 美聯社

為何吸引大谷、山本等巨星加盟,又有貝茲(Mookie Betts)、弗里曼(Freddie Freeman)坐鎮的新邪惡帝國會不如勇士?理由無非兩點:陣容完整度與健康程度。儘管道奇的星光熠熠聯盟中鮮有其匹,但他們的問題也很明顯,尤其是在先發投手上。排在山本跟葛拉斯諾兩大巨投身後的,是還未完全證明自己實力的年輕投手米勒(Bobby Miller)、史東(Gavin Stone)跟如今已又老又傷的派克斯頓(James Paxton)。你說老而彌堅的克蕭(Clayton Kershaw)呢?不好意思,肩傷未癒的他已被移到60天傷兵名單,跟同樣還在養傷的布納(Walker Buehler)跟梅伊(Dustin May)作伴。反觀以三振王史泰德(Spencer Strider)、弗瑞德(Max Fried)、摩頓(Charlie Morton)及塞爾(Chris Sale)為主力的勇士先發投手輪值平均年齡雖遠高於道奇,整體實力卻明顯更加完整。

在打線上道奇同樣難逃「虎頭蛇尾」之批評。由貝茲、大谷、弗里曼及捕手史密斯(Will Smith)組成的前四棒確實傲視群倫,但從五棒孟西(Max Muncy)開始的中後段棒次雖不能說是斷崖式下滑,至少也是一連串問號。去年表現終於回春的34歲外野手海沃德(Jason Heyward)得證明自己不是迴光返照,反之新加盟的重砲手赫南德茲(Teoscar Hernandez)則須擺脫成績逐年下滑的嚴重低潮。

道奇前三棒打者貝茲、大谷翔平、弗里曼(右至左)卻實是恐怖無比,但從第五棒開始往後到第九棒卻是頗為「掉漆」。 法新社

至於先發九人只換了一個左外野手的勇士,去年追平團隊全壘打支數、締造最高長打率歷史紀錄的兇猛攻勢已有目共睹,更可怕的是從開路先鋒亞古納到最後一棒亞夏(Orlando Arcia)幾無弱棒可供投手稍作喘息,而且絕大多數都還在30歲以下的當打之年。除了長打火力外,勇士還有亞古納跟哈里斯(Michael Harris II)兩雙飛毛腿這項武器。因此不論是戰力均衡、打擊或速度,勇士打線都是聯盟中獨一無二的存在,即便是用MVP堆出的道奇打線也非其敵。

流川楓說打籃球不是算數學,打棒球更不能只看數據。星度更高的道奇跟幾無死角的勇士無論從哪個角度分析,實力都是伯仲之間。當兩隊狹路相逢,任何一個play都可能決定球賽輸贏。只要道奇跟勇士不再像前兩年那樣大意失荊州,幾乎可以篤定在國聯季後賽必將出現兩隊的頂上對決。而勝利的一方,多半也就是捧回冠軍盃的最後贏家。