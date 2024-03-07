惠勒堪稱第一強投 費城人給予天價合約絕對值得

費城人日前以3年1億2600萬美元提前延長了王牌投手惠勒(Zack Wheeler)的合約，其年均薪高達4200萬，打破了史上最高的延長合約年均薪紀錄，因此令棒球界相當震撼。或許因為惠勒少了一座塞揚獎加持，名聲不如薛則(Max Scherzer)與韋蘭德(Justin Verlander)這樣的準名人堂級巨投響亮，但攤開他近年的數據其實稱他當今天下第一強投也不為過，給予這樣的天價合約絕對是值得的。

惠勒的4200萬年均薪除了是延長合約史上的最高價碼外，在所有合約的歷史排名也高居第4，僅次於大谷翔平的7000萬、薛則的4333.33萬與韋蘭德的4333萬，排在他前面的三位都是以自由球員身分簽下合約。惠勒在2020年與費城人簽下5年1億1800萬的合約，年均薪為2360萬，當年還有不少人質疑這是份溢價合約，結果事後證明這根本是費城人的搶劫。

薛則(右)和韋蘭德(左)是公認的頂級強投，領投手最高薪也普遍被認為很合理，但惠勒的年薪也跟著到了4000萬美元等級，就有不少專家和球迷看不下去了。 美聯社資料照片

惠勒是2009年選秀第6順位的大物投手，但生涯初期在大都會隊發展並不順利，曾在2015、2016整整兩年的時間因傷沒能站上大聯盟投手丘。直到2018、2019年才投出像樣的成績，並進入自由球員市場。不過當時他生涯僅累積749.1局、44勝38敗、3.77防禦率、8.7三振率與3.2保送率的數據，且又有健康疑慮，因此費城人給到2360萬的年均薪確實超出不少人的預期。當年同樣進入自由球員市場的邦賈納(Madison Bumgarner)被視為與惠勒行情差不多的投手，且邦賈納生涯累積數據遠優於惠勒，又有世界大賽無敵的光環，但最終只得到響尾蛇隊給予的5年8500萬、1700萬年均薪的合約，也讓某些人替邦賈納叫屈。但如今惠勒已成頂級王牌，而邦賈納卻在去年就提前遭到釋出，形成強烈的對比。

在惠勒加入費城人隊的前四年(2020-2023)，他的累積fWAR值19.3高居全聯盟之冠，比這段期間拿過塞揚獎的伯恩斯(Corbin Burnes)與柯爾(Gerrit Cole)都還要高。這四年他累積了629.1局、43勝25敗、3.06防禦率、1.06WHIP、9.7三振率與1.9保送率的成績，2021年他是國聯投球局數與三振的榜首，可惜在塞揚獎票選中以10分之差敗給伯恩斯，2023年他則是fWAR值的榜首。惠勒當年選秀第6順位的天賦直到費城人時期才完全展現出來，他的身手和穩定度與大都會時期已完全不在同一個檔次，且他還在季後賽中展現出大比賽投手的能耐，生涯在季後賽出賽11場，主投63.1局，繳出2.42防禦率、0.73WHIP、9.7三振率與1.4保送率的超優表現。

惠勒從未獲得過塞揚獎，也沒有拿下任何勝投王、防禦率王、只有2021年以247K成為三振王。這是大家低估他的原因，事實上他近年的表現是不輸給任何人。 美聯社

惠勒今年將滿34歲，而這份延長合約走完時將為37歲，以他的身手與穩定度其實有機會得到更長的年份。薛則拿到3年1億3000萬的合約時已37歲，韋蘭德拿到2年8667萬的合約時更是已40歲，因此惠勒在這年紀能拿到3年1億2600萬的合約絕對是合理價碼，甚至多給他個兩年都不為過。費城人隊本季開打前陸續搞定諾拉(Aaron Nola)與惠勒這兩張王牌的合約，讓2020年就開始共事的雙王牌能保底一起投到2027年，可說是皆大歡喜的結果。