超級大物爭取提前赴美 佐佐木麟太郎要先打NCAA

史丹佛大學棒球隊今年球季班將迎來一位特別的新生,他是用手上的球棒取得獎學金,那就是大谷翔平和菊池雄星的學弟佐佐木麟太郎。會對他禮遇,自然是因為此人不同凡響,於高中甲子園砲轟各隊通算140支全壘打,這成績在美國球探眼中為不可多得的人才,具備大聯盟選秀首輪新秀實力,如今可將其延攬至校隊是如虎添翼。這一篇,我想談談小將赴美打球的另一條路NCAA。

史丹佛大學的棒球隊總教練埃斯奎爾(David Esquer)表示,能招來一名大聯盟首輪新秀等級的好手,他感到非常興奮。左投左打的佐佐木麟太郎年僅18歲,身高184公分而體重為112公斤,揮擊的力量相當驚人,若留在日本勢必為第一指明的熱門人選,但是他對赴美深造興趣濃厚,在與師長、家人懇談後,決定放棄提交日職選秀申請,選擇今年初拜訪多家名校如史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、洛杉磯加大,以及位於田納西州的范德比大學等參觀,最終決定接受史丹佛的邀請入學,掀起日本棒壇一片譁然。

佐佐木麟太郎在3月從岩手縣的花巻東高校畢業,所以最快入學時間應是今年9月秋季班。順利的話,明年就可在美國NCAA球場上看到佐佐木活躍。面對這一位日本來的貴客,埃斯奎爾自然不敢大意,在接受美國媒體採訪時說:「我看過佐佐木的比賽影片,我認為以他的打擊能力,足以進大聯盟選秀會第一輪。既然來美國,我們工作是幫助他持續進步,兌現他的潛力。」史丹佛大學不僅學術成就名列前茅,其校隊也曾於1987、1988年摘下兩屆NCAA總冠軍,算是具有優秀傳統的名門。

埃斯奎爾認為,史丹佛大學開此先例招收國際球員,無非是看上佐佐木麟太郎的資質,他的強力打擊符合美式風格,所以有這位好手的加入,勢必能讓該校棒球排名提升、提升曝光率,甚至一圓冠軍夢。赴美前,美國大聯盟、大學已派球探前往甲子園評估,佐佐木麟太郎除了擁有怪物級的力量外,在本壘板面對投手也表現出絕佳紀律,保送次數是三振兩倍。在父親、也是花卷東高校棒球教練佐佐木洋的培植下,擁有140轟的佐佐木麟太郎打擊三圍是.413/.514/.808,完全是不同級別。

