超級大物爭取提前赴美 佐佐木麟太郎要先打NCAA

史丹佛大學棒球隊今年球季班將迎來一位特別的新生，他是用手上的球棒取得獎學金，那就是大谷翔平和菊池雄星的學弟佐佐木麟太郎。會對他禮遇，自然是因為此人不同凡響，於高中甲子園砲轟各隊通算140支全壘打，這成績在美國球探眼中為不可多得的人才，具備大聯盟選秀首輪新秀實力，如今可將其延攬至校隊是如虎添翼。這一篇，我想談談小將赴美打球的另一條路NCAA。

史丹佛大學的棒球隊總教練埃斯奎爾（David Esquer）表示，能招來一名大聯盟首輪新秀等級的好手，他感到非常興奮。左投左打的佐佐木麟太郎年僅18歲，身高184公分而體重為112公斤，揮擊的力量相當驚人，若留在日本勢必為第一指明的熱門人選，但是他對赴美深造興趣濃厚，在與師長、家人懇談後，決定放棄提交日職選秀申請，選擇今年初拜訪多家名校如史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、洛杉磯加大，以及位於田納西州的范德比大學等參觀，最終決定接受史丹佛的邀請入學，掀起日本棒壇一片譁然。

佐佐木麟太郎在3月從岩手縣的花巻東高校畢業，所以最快入學時間應是今年9月秋季班。順利的話，明年就可在美國NCAA球場上看到佐佐木活躍。面對這一位日本來的貴客，埃斯奎爾自然不敢大意，在接受美國媒體採訪時說：「我看過佐佐木的比賽影片，我認為以他的打擊能力，足以進大聯盟選秀會第一輪。既然來美國，我們工作是幫助他持續進步，兌現他的潛力。」史丹佛大學不僅學術成就名列前茅，其校隊也曾於1987、1988年摘下兩屆NCAA總冠軍，算是具有優秀傳統的名門。

埃斯奎爾認為，史丹佛大學開此先例招收國際球員，無非是看上佐佐木麟太郎的資質，他的強力打擊符合美式風格，所以有這位好手的加入，勢必能讓該校棒球排名提升、提升曝光率，甚至一圓冠軍夢。赴美前，美國大聯盟、大學已派球探前往甲子園評估，佐佐木麟太郎除了擁有怪物級的力量外，在本壘板面對投手也表現出絕佳紀律，保送次數是三振兩倍。在父親、也是花卷東高校棒球教練佐佐木洋的培植下，擁有140轟的佐佐木麟太郎打擊三圍是.413/.514/.808，完全是不同級別。

The best of the best play on The Farm 😤



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史丹佛大學棒球隊對佐佐木麟太郎未來的發展非常看好。 影片來源：史丹佛大學棒球隊官方推特

這種成績，無論是在日打大學棒球或轉職業，都會成為熱門人選。不過，佐佐木麟太郎決定走不同的路，就是先到美國留學再決定前途，他說：「我希望未來兩年後，能成為日職第一指名和大聯盟首輪新秀，因此要提升個人棒球水平，並在學業和職涯取得平衡，最大化個人實力。」對於高中誕生兩位卓越的學長，他露出笑容說：「他們就是我從小仰慕的對象，我希望能更接近他們，會靠自己努力讓夢想成真。」

為何選上史丹佛大學？佐佐木麟太郎給了令人意外的答案，因為日本軟銀集團的企業家孫正義。佐佐木解釋：「我認為人生的策略很重要，我不是追求一時的快樂，而是要在人生中尋找持久的幸福。在這觀念下，決定要兼顧棒球和學業，孫正義對我產生極大影響，之所以會選擇去讀美國大學，這位企業家是主要的原因。」花卷東高校的野球部學生，都有寫「花卷東練習哲學」的習慣，過去媒體曾披露大谷翔平的九宮格計畫，也是從花卷東練習哲學挖出。

佐佐木麟太郎(右)對媒體表示，不是追求一時的快樂，而是要在人生中尋找持久的幸福。這句話被媒體解讀成寧可棄日職第一指名，也要爭取提前打大聯盟的機會。 擷圖自佐佐木麟太郎個人IG

佐佐木麟太郎的花卷東練習哲學中，有一頁貼著所追求人物的照片，上面就是孫正義的照片，並列的是大聯盟傳奇打者邦茲（Barry Bonds），佐佐木說：「孫正義曾中途退學赴美讀進入大學，透過力爭上游取得了今日的地位，這精神對我產生影響。所以，我想追隨他的腳步去美國大學看一看。」當然，這並非指佐佐木麟太郎棄打從商，而是利用這赴美的機會開拓視野，更進一步為挑戰大聯盟做準備。

仔細觀察，就知道佐佐木麟太郎的背後含意。假設他循大部分高校大物新人的途徑，先從日職適應強度開始，他得熬六年時間也就是2030年，才可以循入札制度赴美挑戰，接踵而至的又是各種挑戰，包括不同的球、不同的木棒、不同的語言和文化衝擊，若最終舞台就是美國，為何不直接赴美打大學棒球，那麼他取得資格選秀的時間點是2027年，足足比留在日職提早三年。佐佐木麟太郎心知肚明，因為從日本到美國球探判斷，他是凌駕業餘以上的強打，體型媲美大聯盟現役球員。美國媒體選擇的樣板是菲爾德（Prince Fielder），11年職業生涯繳出319支全壘打，全盛時期2009年單季46轟、141分打點、打擊率為2成99。佐佐木麟太郎身高比菲爾德高最少兩吋，他的揮擊力道相當，並透過髖部扭轉將球打得更遠。

若留日本，根據球探報告幾乎是各隊第一指名。這樣的好手赴美，勢必也將震撼NCAA棒壇，那麼獲得大聯盟的關注度亦會更高。天賦擺在那裡，佐佐木麟太郎赴美踢館也要有備而來，據知他爭取4月份就開始修學分，同時間參加球隊訓練，若順利有可能先在夏季聯賽露臉，正式登場得等到明年2月。我們可以這麼說，若他的前例成功，順利從美國學府加盟大聯盟的話，未來難保日本頂尖的高中明星前仆後繼跟上來，這對日職可能是一道警訊。