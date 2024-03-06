中職／劃時代的巨人邀請賽 帶給本土球員寶貴經驗

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在3月2、3日分別與中信兄弟、樂天桃猿進行兩場交流賽，吸引超過6萬名觀眾入場。這不但是巨人軍團成立後首次派一軍來台出賽，更是台北大巨蛋完工後首度開放超過3萬人入場，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄。

這次交流賽，不只現場觀眾人數眾多，還請到曾效力過巨人隊的呂明賜、姜建銘擔任開球嘉賓，賽事中也有許多亮點，值得球迷再三回味。

巨人全一軍誠意十足 中職不畏懼打得漂亮

球員是球隊最重要的資產，因此一般職業球團不太愛讓選手在非賽季出賽，或避免在不熟悉的場地出賽，以免受傷影響戰力及個人生涯。讀賣巨人昔日三次與中職的「親善試合」，都是以二軍或三軍為主，不過照樣取得10勝4敗的成績。這次巨人軍派出一軍陣容出戰，包含大城卓三、岡本和真、坂本勇人、菅野智之、秋広優人及門脇誠等知名球星都出賽，幾乎是精銳盡出，想要給球迷最精采的棒球饗宴。

相較以往多是二軍交流，這次讀賣巨人派出全一軍陣容，展現迎戰的誠意，但他們打得並不輕鬆，反而地主的中職球員表現不錯。 聯合報系資料照片

以往台灣對戰日本的棒球比賽常常是一籌莫展，即使對手是社會人球隊都打得很吃力，常常莫名地難以施展身手。不過這次雖未取勝，卻讓巨人軍贏的並不輕鬆。首場巨人迎戰中信兄弟屢攻不下，還中了滿壘計，直到後段賽事才拉開比數；對戰桃猿只擊出1支安打，雙方最後0比0握手言和。讀賣巨人取得1勝1和，兄弟及桃猿是雖敗猶榮，雙方都不失裡子及面子。

本土球員令人驚豔 只可惜先發都給洋投

這次交流賽中，頗被議論的就是中信兄弟和樂天桃猿都派洋投先發，總計18局投球中，外援就投了7局、本土只有11局，而讀賣巨人則是全交給日籍球員出賽。這麼好磨練的機會，沒留更多打席給土投，實在有點可惜。不過話雖如此，本土球員的表現不容抹煞，投手方面除了傷癒復出的李振昌，及掛病號的呂彥青仍在調整外，包含黃子鵬、陳冠宇、吳俊偉都有不錯的表現。陳琥化解一出局滿壘危機，更讓球迷印象深刻。

陳琥化解危機的驚天一吼，彷彿告訴日職，台灣投手已非昔日吳下阿蒙，我們也有很優質的危機化解能力。 聯合報系資料照片

野手方面同樣有很多亮點，暴力猿打線並不畏懼巨人投手，只可惜或許是交流性質，沒有太多戰術，多是單打獨鬥以致於久攻不下。兄弟的守備野球則打響名號，江坤宇對秋広優人強襲球的撲接，贏得阿部監督的掌聲。另外黃衫軍派出菜鳥捕手徐博瑋先發，他無論配球、打擊都有穩定表現，是中信在這場賽事的最大收穫。

台北大巨蛋壓力測試 美中不足但瑕不掩瑜

擁有4萬席座位的台北大巨蛋，繼去年的亞洲棒球錦標賽後，第二度舉辦正式比賽。前次販售的票不到5成，因此各方對大巨蛋球場仍有許多疑慮，這次開放超過3萬席，最多進場人數37,890名觀眾入場，更被大家拿放大鏡檢視。經由實戰發現還有球場漏水、動線不佳等問題，不過即使如此，還是能快速疏散觀眾。畢竟這是台灣第一座巨蛋棒球場，雖有請國際團隊進駐，但很難第一次就做到完美，是美中不足部份。

超過9成滿的台北大巨蛋雖然還有一些小問題，但整體確實是讓球團、球員及球迷驚豔的球場，可說是瑕不掩瑜。 聯合報系資料照片

姑且不論在巨蛋棒球場比賽是多數球員的夢想，實際上無論中、日職球隊都是對於台北大巨蛋給予稱讚。其中人工草皮獲得不少討論，挑選的款式與大阪巨蛋相同，對於腳部的緩震效果佳，有效減少在賽事中受傷的可能。另外包含高出日本巨蛋許多的天花板、特別多的包廂、寬敞的休息室等，都是台北大巨蛋獲得好評的部份。

劃時代的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，適逢台北大巨蛋啟用，在2戰7萬餘球迷以經典台式應援的加油聲中，打出精采的比賽。更重要的是，可以讓球員吸取寶貴的經驗，可惜地是讓外援佔去太多局數，實在該給更多本土球員更多機會。

無論如何，這次仍是非常成功的交流賽，不但證明台灣已經有巨蛋棒球場外，更展現本土球員越來越能頂住壓力，以及整體實力並不輸人！這樣的賽事或許可成春訓常態，廣邀國外職棒球團交流，說不定哪天，中職球隊在台灣與大聯盟交手，或是對戰大谷翔平也不再是夢想！