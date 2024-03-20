中職／「光頭日記」！職棒球星 休賽季當兵去

【撰文・鄧心瑜】

當兵是國民應盡義務，球員們當然不例外，休賽季不少球員趁機當兵完成人生大事，球員們的「光頭日記」發生什麼有趣又好笑的故事，這裡告訴你！

台灣兵役制度為1994年後出生役男僅接受4個月軍事訓練役，而曾代表國家出征國際賽或家庭因素可獲得12天補充兵資格，無論長短都是成為真男人過程，相同的是都要剃一顆帥氣光頭。

蛋殼法師報到 江坤宇帶手套卻沒人陪練

江坤宇休賽季去當兵，理了頭髮，自己打趣稱做蛋殼法師。江坤宇IG

中信兄弟江坤宇在台中自主訓練期間接到兵單，經球隊確認後立刻安排當兵報到，身為乖寶寶更勤做功課，上網查詢注意事項，也詢問隊友該準備什麼，「有聽學長說進去再被髮婆剃頭會比較痛，所以想說自己先剃光，結果好像理得滿乾淨的，進去不用再被剃一次，還退我錢。」

光頭造型彷彿回到平鎮高中時期，江坤宇剃完頭髮自拍傳到台中練球群組，不過不知怎麼外流到最調皮的隊友詹子賢手上，「我在軍中發手機才看到，詹欸把我的照片上傳了，還幫我取一個蛋殼的法號，可能因為我的頭型很圓像蛋吧。」退伍後江坤宇當然受到很多學長關愛，「大家都一直摸我的頭，詹欸還說我乾脆繼續維持平頭好了。」

12天補充兵沒有丟手榴彈、刺槍術等戰技訓練，大多在看莒光園地、按表操課，江坤宇原本抱持著有機會能做簡單訓練的心情進營區，結果卻完全沒碰到球，「手癢很想傳接球，自己還帶了兩咖手套進去，想說有機會找人跟我一起練，結果都沒辦法，很羨慕(黃)恩賜還有遇到(王)維中可以一起練。」

長官特許練球 黃恩賜軍中開簽名會

中信兄弟隊先發投手黃恩賜主投7局零失分奪勝並獲選單場ＭＶＰ。記者季相儒／攝影 季相儒

中信兄弟黃恩賜與味全龍王維中正巧都在宜蘭金六結同梯服兵役，兩人相遇過程爆笑，黃恩賜一開始看見王維中背影覺得很像運動員，最後是靠他脖子上的銀色項鍊才認出，「大家戴口罩其實認不太出來，但看到他的姿勢和側臉，覺得很眼熟才去搭話，後來我們做什麼都一起行動，長官問有沒有人要出公差，他就會回頭看我一眼，我接收到信號就會舉手，跟他一起出公差。」

剛好營區有龍迷也有象迷長官，深知對棒球選手來說平日訓練相當重要，主動關心需求，不只讓他們有更多時間運動，還幫忙從外面帶訓練用品進營區，讓兩人即使在軍中也能維持體能與手感，「長官會帶我們到軍中器材比較完整的重訓室，特許我們使用，也協調拉長訓練時間，通常運動時間只有1小時，但給我們兩個半小時做訓練，跟維中每天都會傳接球，跑步、重訓因為時間限制就擇一做，很感謝長官讓我們能在軍中活動身體。」

有趣的是，兩人因棒球員身分特殊，在軍中成為焦點，同梯口耳相傳兩人是知名球星，紛紛討要簽名，「因為沒什麼東西可以簽，都簽在衣服、名牌、紙上，維中可能覺得這樣比較沒有紀念價值，所以乾脆從外面寄球來，有人找他簽名就給一顆，加上後來有人也會自備球，我大概簽了 200顆左右，大家知道維中上過大聯盟，應該簽了600顆球。」意外在軍中開了小型簽名會。

不像兩人在軍中相認後還能有練球時間，樂天桃猿投手郭玟毅和旅美小將鄭宗哲當兵巧遇，但沒能有機會一起訓練，郭玟毅說軍中生活相當規律，12天都做一樣的事情，「早上 6點起床早點名，我是打飯班，其他人去慢跑我要去餐廳幫忙，基本操練都在做立正、稍息、向左右轉、背軍歌、精神答數等等，軍中頂多跑步，完全沒機會碰到球。」

至於怎麼發現彼此，還是長官一手促成，「在大禮堂要自我介紹，士官長突然在投影幕上放出樂天的照片叫我上台，講一下自己的經歷之後，下一張照片就是宗哲，那時候才發現原來是同梯！」兩人相遇有種他鄉遇故知的情感，郭玟毅因是打飯班，私下幫宗哲留好康，「有時候菜色的蛋白質不太夠，想說他要準備去美國了，假如肉有多就會幫他留，等到能加菜的時候先給他。」而鄭宗哲出公差剛好有小點心，也會特地給郭玟毅，在軍中互相照顧意外成為朋友。

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