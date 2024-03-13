中職／球隊教練東、西遊記取經去 開拓視野再進化

【撰文・鍾亞芳】

休季對職棒選手而言，除了休息、釋放整年征戰疲勞，更重要是儲備新球季能量與技術，不少教練及選手都會把握機會至國外進修、訓練、吸收新觀念，這個休季不例外，不少教練與選手都赴日本或美國「取經」，帶著滿滿收穫，轉化為讓自己及球隊更進步養分。

統一7-ELEVEn獅首席教練高志綱球員生涯14年，期間曾多次至國外進修，2011年曾與葉君璋一起到美職印地安人（守護者前身）訓練，2016年在國外接受復健及訓練，2017年也曾以選手身分赴美進修，2018年自球員退役後，除了疫情影響，幾乎每年休季都有到國外進修行程。

研討會包羅萬象 滿載而歸大豐收

高志綱飛往美國參與ABCA研討會。高志綱臉書

2023年獅隊闖進季後賽，雖無緣金盃，收拾遺憾情緒，團隊早早開始備戰來年，球季結束後，高志綱接下冬盟中華職棒聯隊總教練一職，賽程 12月17日結束，沒有休息太久便飛往美國參與ABCA(American Baseball Coaches Association)，美國棒球教練協會）舉辦的研討會，這是他第3次參加。

退役前夕因緣際會得知ABCA研討會，高志綱了解從球員轉為教練後，職務範疇與內容有所不同，希望能多學習，也期待獲得更多新觀念及新資訊，2018年底開始幾乎每年參與ABCA研討會。研討會模式偏向演講，由不同教練就不同主題分享內容與想法，每堂課約1個多小時，課程結束後可與主講教練討論，課程約從每天早上7點至下午4、5點，起初報到時參與者都會拿到一本講義，詳實記載每堂課主講教練與課程內容，不強制參與，學員可選擇有興趣主題聽講。儘管教室很大，足以容納1、200人，幾乎每堂課教室都很滿，甚至會有第二間教室以視訊方式提供更多參與者聽講。

課程主題與棒球相 關、包羅萬象，最基本是技術訓練，當教練可能會遇到的狀況，延伸至球隊管理，甚至球隊建立、安排，應該往什麼方向走，第一年有位小聯盟養成主管分享，愈年輕選手愈會遇到「不可思議」的事，「例如選手第一天來就跟你說他沒辦法比賽，原因不是在球場上受傷，可能做菜切到手、走路跌倒扭到之類有趣理由。」

這次研討會也有讓他印象深刻主題，「有一門課是『NEW SCHOOL & OLD SCHOOL』，現在普遍講求運科，有一派認為現在這樣才是最好，並且試圖推翻過去傳統經驗，但是以前打者真的打不好嗎？以往傳統派訓練也出了不少優秀打者，課程中主講教練準備不少10、20年代優秀打者影片，都有很突出成就，比如Babe Ruth，雖不是接受運科訓練，但在當時時空背景也造就相當輝煌紀錄。」

高志綱認為，不論過去或現在訓練模式都沒有對錯，和幾個教練討論後認為，選手都有適合自己訓練概念，教練任務就是根據不同選手能力協助其發展、成長。

訓練觀念百百種 因材施教最重要

高志綱強調因材施教最重要。高志綱臉書

當選手只需專注自身技術與身體狀況、如何調整、面對比賽，至多就是增強訓練計畫，讓表現更突出，當教練工作不一樣，「教練不用自己練，而是要找出很多不同方法，去達到不同選手共同目標，例如5位選手，不能只丟出一套東西就要他們練到同樣目標，很可能需要5套不同訓練，這就是因材施教，每個人方法不一樣，(林)安可的打法，不可能讓小黑(邱智呈)照做，(陳)傑憲的方法也不一定適合安可，不同選手有不同能力，盡量讓他們發揮最擅長一面，協助修正缺失，與能力值落差太大的不能要求他們照做。」

除了不同選手有不同訓練方法，調整進度也不盡相同，高志綱以春訓為例，每位選手都有自己調整速度，不會以某位選手進度作為衡量所有球員進度標準，「例如不會在開訓時就要求他們做到 2月初進度，這太為難了，但如果已經到了2月初，身體還停在1月狀況的話，就要討論是否進度落後，教練團該如何幫助。」

ABCA研討會不只概念、訓練及技術分享，另有大型會場展覽與棒球相關產業，選手裝備與各式訓練儀器是「基本配備」，從建造球場休息室廠商到球場建商都能在現場看到，以透明塑膠盒展示球場一層一層不同性質與功用土壤，另外還有更為精細棒球記錄表，台灣較為常見都是相同形式，展覽現場有細膩分為總教練使用的記錄表，內野教練、捕手教練與投手教練都有各自專精表格，記錄不同位置選手表現之餘，還能標示重點。

研討會之餘，高志綱把握機會參訪不同訓練機構，這次來到猛威爾所在訓練中心，去年因傷動刀，目前復健階段，力拚重返球場同時擔任訓練中心教練指導學員，與高志綱久違相聚，彼此交流看法，從加強自身延伸至提升整體棒球環境。

不同球風各有優劣 融合長處彌補不足

富邦悍將隊高國輝（圖）轉任教練，也勤於取經。記者季相儒／攝影

選手時期遠赴太平洋彼岸奮鬥6個球季，卸下球員身分後，高國輝成為富邦悍將教練，2023球季結束，悍將與日職北海道日本火腿鬥士合作，高國輝與時任總教練丘昌榮赴日參與日本火腿秋訓及教練研習，「算是交流性質，有吸收他們給的東西，他們也會問我，在台灣指導選手時會如何說明方法及想法，類似雙方技術層面交流。」期間日本火腿備受期待少年強打清宮幸太郎接受高國輝指導，對其印象深刻，高國輝也有指導2023年一軍無開轟紀錄的今川優馬，隨後打擊練習，今川優馬頻頻將球送出全壘打牆外，球員時期全壘打王三連霸砲火驚人，轉任教練指導功力也不容小覷。

高國輝有多年旅美經驗，返台後多次休季也曾赴美訓練，過去未曾受日職訓練，這次來到日本與當地職業球隊交流，吸收不少新觀念，直呼非常新鮮，談到亞洲與美國棒球概念會不會有相抵觸之處，他提出看法，「雙方都有各自優、缺點，希望能融合每個地方優點，就像我們也有需要加強的地方，這部分也許就能用別人好的地方彌補，這就是為什麼要多學習別人優點，才會進步。」

高國輝分享，以往印象中日本選手身材偏瘦、體能好、速度突出，「現在日本選手身形都滿壯，顛覆我的既定印象，去二軍秋訓時，看到18、 19歲選手身材都跟我差不多，看得出來很要求重訓還有體能，平時除了技術訓練，他們也會督促年輕選手要把身體強度拉起來。」

談到日本與美國棒球觀念，高國輝想法與高志綱不謀而合，認為同一個方式不一定適用所有人，得視狀況調整，但他也指出，「總有一種方式，類似發力機制，投球、打擊都有機制，這應該通用所有人，若能讓發力機制更流暢，力量也能用得更好。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第504期)