中職／即使在二軍也要關注 潛力十足的6隊未來新星

英雄出少年，中職這幾年在許多高中大物加入之後，出現不少創紀錄及拿到個人獎項的年輕球員，味全的徐若熙及劉基鴻等就是最具代表性的2人，筆者6隊各選1位與他們一樣都是2000年後出生，才剛進入職棒或是尚未站穩一軍的年輕球員，即使這些小將開季之後仍會在二軍成長，但未來性非常值得球迷持續關注。

前幾年才剛回歸中職的味全，陣容相對來說較為年輕，更不用說到換血階段，但具有長打能力的李展毅仍是期待的大砲候補。03年出生的李展毅，在高中時的許多盃賽拿到多次全壘打王，守備位置又是捕手，因此在21年第3輪就被味全選進，22年首個完整二軍賽季出賽54場，打擊率3成01，3轟及26分打點都是全隊最多；上季出賽76場，雖然打擊率降到2成44，但全壘打增加到6支，打點也來到29分，長打能力持續進步，他近兩年都在一軍有出賽紀錄，上季生涯首安也出爐，不過在捕手位置已有多名學長的狀況下，他只好轉守一壘，今年又補進郭嚴文，李展毅新球季可能還是要在二軍等待機會。

李展毅擁有不錯的長打能力，只待上一軍累積實戰經驗了 聯合報系資料照片

樂天的人選應該比較出乎大家的意料之外，邱駿威是筆者認為新球季可以注意的年輕球員，02年出生的邱駿威從22年的新人完整球季開始就有許多一軍出賽經驗，22及23年各後援出賽12及19場，22年的防禦率是不錯的3.09，但上季的防禦率退步到5.96，不過兩季的WHIP都在1.8左右，球季後期朝先發方向調整，先後在亞冠賽及冬盟的先發表現都有相當的水準，如果在春訓調整得宜，進而站穩一軍先發輪值，那對今年樂天的戰力會有很大的幫助。

邱駿威在亞冠季軍賽交出優異的投球內容。 中華職棒聯盟提供

在2月剛滿20歲，同樣入選亞冠賽的林詔恩，是統一今年最受注目的年輕投手，他去年在二軍出賽15場，其中先發11場，投出4勝4敗3.59防禦率的成績，WHIP僅有1.20，8月中被拉上一軍，出賽11場有2場先發，勝投雖未開張，防禦率4.15、WHP1.44的表現以一個當時19歲的小將來說已算是非常優異，季後入選亞冠及亞錦國家隊，合計投6又2/3局只被打出2支安打未失分，還投出9次三振，加上又是珍貴的左投，如果持續成長，未來發展無可限量，只不過從數據上看來，他對右打者的被打擊率超過3成，是當下最需要改善的。

林詔恩在季後的亞冠及亞錦這兩個國際賽都有優異表現。 中央社

另一名19歲左投張祖恩是中信22年的第7輪，上季在二軍出賽16場，6場先發10場後援，防禦率是4.38，WHIP是1.35，表現還算不錯，9月中被拉上一軍，出賽7場都是後援，投出防禦率1.54及1次中繼成功，在首個完整新人年就在一軍有這種成績相當難得，不過在11又2/3局中投出8次保送，尤其是最後一場在1又2/3局就丟出3次保送，而且也被打出4支安打，控球及臨場應變能力是未來需加強的重點，不過畢竟他才19歲而已，而在鄭浩均缺陣、陳柏豪離隊的狀況下，張祖恩也有可能上演第7輪奇蹟。

左投小將張祖恩有希望續寫中信的第7輪奇蹟。 中信兄弟隊提供

近幾年攻擊能力十分薄弱的富邦，在今年春訓似乎看到了一點新生的火花，去年季中選秀會第1指名的王念好在選秀會前被視為狀元熱門人選，不過在林子偉決定參加選秀後，落到第2順位被富邦選進，身為台灣隊長的他在U18的打擊表現不差，對美國還打出先馳得點的2分砲；去年季末獲得在一軍出賽的機會，出賽4場，有3成33打擊率、3分打點的表現，上季最終戰單場3安打，以18歲179天成為中職史上最年輕的猛打賞打者，之後在冬盟也有開轟紀錄；今年春訓在幾場練習賽仍維持不錯的打擊狀況，對味全及韓職SSG登陸者的比賽各有開轟及猛打表現，如在官辦熱身賽也有相同的打擊成績，開季從一軍出發的機會十分濃厚。

王念好(右)在春訓練習賽期間有不錯的打擊表現。 富邦悍將提供

本季初上一軍的台鋼，陣中與當時回歸的味全一樣有許多年輕球員，其中值得特別注意的就是22年的選秀狀元曾子祐，他在23年二軍球季出賽78場，打出2成97打擊率、2轟、40分打點的成績，更以89支安打拿到二軍安打王，在季後的冬盟出賽19場，也有2成73打擊率，首年的表現不負選秀狀元的名號，今年球季他在一軍的攻守狀態也會是左右台鋼戰績的一大因素。