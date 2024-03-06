中職／35年新球季六軍未打先轟動 「總教頭風雲」看誰能勝出

【撰文・石毓琪】

中職35年球季未開打先轟動！引頸翹望6隊時代終於來臨，季前多達半數總教練異動，身為總舵手的他們會在全新局面如何帶領團隊走向勝利，絕對是今年精采好戲之一。

四年前《職業棒球》雜誌於〈球春到來 開季春訓特輯〉封面放上時任5隊總教練，快轉4個球季，只剩下近年摘過冠軍頭銜的味全龍葉君璋和統一 7-ELEVEn獅林岳平持續執掌母隊兵符，資深991勝教頭洪一中改披台鋼雄鷹綠色戰袍，帶領稚嫩小鷹展翅飛翔，首度在一軍擔任總教練有本土「台灣巨砲」陳金鋒，以及兩位日籍監督古久保健二、平野恵一加入戰局，多樣球風切磋誰能勝出，靜待開戰見分曉。

職業棒球成績論高下，球團欲停損追求好戰績而換帥，或總教練因故請辭司空見慣，季前人事變動，勢必牽動球隊走向和文化建立，本文邀請中華職棒首位百勝投手、執教經驗豐富「草總」謝長亨分析一二，並聽聽今年度新興教頭帶兵哲學。

中信兄弟隊到大巨蛋練球，總教練平野惠一（前）在場邊督軍。中央社

日籍教頭重出江湖 東瀛「台」化重選手自發

中華職棒前一次由日本籍總教練領軍要回溯至2012至2013年上半季統一獅中島輝士，同時有兩位日籍教頭更是睽違24年，1999年，兄弟象由中山俊丈總教練領軍，三商虎自6月下旬從陳友彬撤換為中尾孝義接任總教練職務直到球季結束，該年間寺岡孝、立石充男也曾短暫代理，因此相隔多年、又是春訓登場，的確是久違場景。

平野恵一於2022年加入中信兄弟，當時獲聘一軍打擊教練兼任內野守備教練，今接任隊史第19位總教練、日籍第5位，他坦言從部門教練升格監督，責任感完全不同，「當總教練必須看全體，還感受到必須照顧選手和選手家人、顧慮球迷想法，考慮面向很多。」儘管看過不少總教練帶兵，或多或少從中學習優點，受限人格特質不同，要仿效有難度，平野說，要講從未準備當總教練是騙人的，「即使機率很小，還是會為了當總教練準備，過去當部門教練也常設想情境，這時若是總教練，我會怎麼做？」

黃衫軍從二連霸到上季僅第4名作收，平野表示，必須接受去年失利事實並反省，與其沉溺失敗，今年往前看，未來哪天即使不是總教練了，也希望可以把好的東西延續下去，這就是首年帶領風格，「如何贏球，春訓時再一次重新確認球隊現狀，觀察大家是否還有未被發掘才能，一邊試探一邊春訓，我不喜歡一直下指令，希望不管教練、選手都能發自內心知道自己該做什麼。」

2024新球季桃猿首度換帥，由日籍古久保健二（圖）執掌兵符。中央社

樂天桃猿連兩季打進台灣大賽鎩羽而歸，古久保自首席教練接棒總教練一職，一度煩惱「真的能當總教練嗎？」「身為首席有很大責任，既然接下（總教練），前兩年沒辦法達成的總冠軍，還是要全力應對。」行之有年交流賽傳統，選擇兵分兩路執行，讓年輕選手赴石垣島取經，資深選手則晚一周赴宮崎，期間繼續調整，借重曾共事經驗，古久保認為執教風格和先前不會差太多，「盡可能把球隊特長表現出來，比賽也會朝此方向前進，陣中年輕人變多，一方面讓他們多比賽，選手自己要去思考怎麼成長進步，如果沒有思考，是無法得到效果的。」

不強求重砲部隊 「鋒砲」引進日式細膩

富邦悍將隊總教練陳金鋒（右）正在指導打擊練習。聯合報系資料照

富邦悍將總教練陳金鋒前兩年深耕二軍農場，對年輕選手有一定認識，去年11月遠征東京巨蛋亞冠賽，增加國際執教履歷，不過經驗歸經驗，「鋒總」對一軍「WIN NOW」挑戰不曾輕忽，「二軍著重技術培養，可是一軍決策角度不同，比賽要拚輸贏，過程怎麼學習才是重點。」

同樣走在換血路上，陳金鋒表示，雖然年輕球員多，盼悍將盡情比賽、吸收經驗，不怕失敗亦不怕結果不好，「希望他們能夠很有自信去比每一場比賽，過程有輸有贏，慢慢累積，缺乏過程要和他人競爭自然落後一段。一年120場比賽不可能每天都好，唯有調整心態，學會不好的時候怎麼度過，跨越這步才有辦法認識職業運動是什麼。」

富邦球團史前期美式風格鮮明，選秀不乏旅外資歷，然而近兩年教練團逐漸「日」化，原有一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎，再加上去年底宣布延攬前日本火腿教練稻田直人，日系風改造掀起議論。鋒總解釋，日本棒球技術和細膩度無庸置疑，目的就是強化守備和細節，加上現在以年輕選手為主，不只技術，心理也要成熟，才能更從容比賽，「透過練習在接球也好、打擊也好，感覺都非常好的話，相對選手自信提升，對他們比賽更有幫助。不是僅限日本，而是多方學習。」

選手時期以長打著名，培養巨砲倒不是陳金鋒首要目標，「攻擊能力提升當然好，了解自己個人能力去做，而非刻意追求。每個人角色不同，把優點擴大，而不是尋找做不到的事情浪費時間，球打多遠都是其次。」他表示，現在球隊年輕有速度，就朝最大優勢著手，善於長打就執行，不擅長者確實擊球，上壘同樣能給予破壞性攻擊。「棒球就9個位置，有能力者爭取，不論資深、中生代、新人，沒有人會看重過往表現，是看今年，9個位置就球隊型態，教練團各部門去了解、提出意見，統合所有教練對選手想法，最後組成最好團隊。」

發表「日本棒球論」 洪總領新兵重態度

台鋼雄鷹隊總教練洪一中(右)以全新一面迎接新賽季。聯合報系資料照

於Podcast談論「日本棒球比美國強」，休賽季棒壇各方聲音此起彼落，台鋼雄鷹總教練洪一中解釋，不是崇尚日式野球之意，亦非指美式風格不好，是喜歡日本整體教育、訓練模式，「不是只講求技術，包含場上態度、禮貌、行為舉止，美式比較OPEN，但是這些隨興、開放、自由，要搭配背後因素。全世界最好菁英集中在美國，競爭本就激烈，多數選手都很自動自發，自己練習時間很長，團體練習時間變短，這種型態在現今台灣環境還不適合。」

美國境內訓練機構蓬勃發展，休賽季提供選手廣大訓練選擇，台灣職棒半數選手經濟能力有限，營養師、訓練師都需要「金援」而來，因此美國職棒春訓選手都是準備好參加，馬上銜接比賽，洪總說，「和文化背景有關，不限於棒球，美國教育從小開放摸索，台灣是填鴨式教育，要將那套模式複製不容易，這是百年來習慣，因為我們選手惰性比較強，才會拉長團體練習時間。」

與鋒總「細膩」見解雷同，台鋼創隊費心邀請部門教練，從頭打下深厚基礎，日籍投手教練横田久則笑說，外界對日式野球嚴格看法已是20年前既定印象，但在職棒殘酷世界，嚴格是必要的，尤其犯基本錯誤造成球隊困擾，當然要嚴肅以待，「以我觀點台灣和美國棒球接近，投球被打出去就得分了，日本會做到很細緻，特別是美國人身材魁梧，台灣和日本人身形接近，日本驕傲在於即使身體素質輸了，會想別的方法取勝，其實美國、日本棒球公式都好，從中製造出屬於台灣棒球環境最好。」

去年二軍球季，横田教練多待在訓練組指導投手群，他表示和去年相比，「小鷹」確實成長很多，已有能夠上一軍基礎模樣，真正競爭現在才開始，球隊還有很多沒經驗選手，如何踏出那一步才最重要。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第504期)