中職／陳冠宇、曾仁和角色互換 讓人看不懂的珍瓏棋局

近期媒體報導，樂天桃猿教練團計畫將先發投手曾仁和轉調牛棚，陳冠宇自請重回先發，老實說，這樣的安排風險不小，也凸顯樂天投手群定位問題。

由於去年季後樂天流失包括陳禹勳、賴鴻誠、許峻暘、豪勁等幾名後援投手，考量牛棚需要幾名資深投手壓陣，因此教練團讓曾仁和轉調牛棚，但問題是，曾仁和小聯盟生涯初賽115場就有112場先發，回到中職出賽42場也有30場先發，他就是不折不扣的先發投手，轉換角色能否適應不無疑問。

曾仁和中職生涯先發戰績14勝11敗，防禦率3.77，表現算中規中矩，平均每場先發能吃下5.1局，基本上算是稱職的4、5號先發投手，如果不是樂天一下子少了好幾名後援投手，今年曾仁和應該還是先發輪值一員。

曾仁和長期以來在美國職棒、中華職棒的定位就一直是先發投手，投球表現也不錯，本季因為牛棚流失就硬把他轉後援，實在是有點浪費人才。 聯合報系資料照片

弔詭的是，陳冠宇返台發展早已證明，他是一名投後援會比先發還要好的投手，中職生涯先發12場只拿到1勝，另有3敗，防禦率5.25，去年他都待在牛棚，出賽41場拿到12次中繼成功，防禦率3.69，如果樂天教練團擔心牛棚沒有老將坐鎮，就應該繼續讓陳冠宇留在牛棚，畢竟陳冠宇旅日時期也是以後援為主。

今年樂天找來4名洋將都是先發型洋投，包括鈴木駿輔、威能帝、霸威斯、魔神樂，守護神由本土投手擔任，目前人選未定，也可能由多人輪流關門，這就為比賽後半段埋下變數，畢竟不只最後一道防線，其實布局投手這個環節，重要性不亞於終結者，光是第8、9局投手該如何安排，教練團恐怕就得傷透腦筋了。

樂天先發輪值除了3洋投和黃子鵬，去年表現出色的小將陳克羿也有一席之地，如果再加上曾仁和，還有小將邱駿威待命，其實樂天先發輪值戰力還算不錯，實在沒有必要讓曾仁和與陳冠宇角色對調，挖東牆補西牆。

陳冠宇在中職出賽多以牛棚為主，3年來先發總計只有12場，而且明顯是中繼時表現更佳。 記者余承翰／攝影

樂天桃猿牛棚放眼望去，資深投手也不在少數，包括陳鴻文、黃偉晟、朱承洋(原名朱俊祥)，再加上原本就有的陳冠宇，以及也算有經驗的陳柏豪，現在樂天牛棚最大問題是，能密集出賽又能吃下一定局數的後援投手到底有多少？

陳禹勳、賴鴻誠、許峻暘、豪勁轉投其他球隊後，樂天年輕投手勢必得站出來，去年樂天牛棚總計投了417.1局，陳禹勳、賴鴻誠、許峻暘、豪勁就包辦144.2局，佔3成5的比例，他們表現好壞參半，但至少負擔一定局數，沒有功勞也有苦勞。

去年樂天團隊防禦率3.91排名聯盟墊底，與前一年的3.25有段不小落差，如今走了一批有經驗的好手，投手群表現不容樂觀，樂天教練團當然清楚可能會出現的問題，只是從陳冠宇、曾仁和角色定位的決策，就可看出新球季投手群存在許多不確定因素。

當然，樂天放掉陳禹勳與豪勁都是可以理解的方針，但賴鴻誠在過去兩年合計出賽76場投了65.1局，防禦率不到2、每局被上壘率不到1，還拿下24次中繼成功，結果他未被放入60人保留名單，最終選擇投向台鋼雄鷹懷抱，少了這名能投第7、8局的左投，損失不小。

賴鴻誠這兩年的成績可算是中職頂級後援，但不知為何被列為戰力外，等到人被台鋼雄鷹挖走，樂天桃猿可能才警覺到牛棚戰力恐怕要出問題了。 聯合報系資料照片

今年開季前各隊投手群都出現一些狀況，好比說中信兄弟王牌鄭浩均動TJ手術整季報銷，統一獅胡智爲右手肘傷動刀上半季也脫離戰線，富邦悍將江少慶歸期未定，不過他們的缺口還有人能補上，樂天牛棚的洞要補起來可非易事，筆者認為有一人是關鍵人物，就是蘇俊璋。

蘇俊璋過去在文化大學是守護神，特質是強心臟，2019年選秀獲桃猿首輪指名，顯見球團對他的重視，他在2020年首個完整球季出賽60場投了50.2局狂飆66K，拿到14次中繼成功，是陣中牛棚主力，然而接下來3年單季防禦率都破6，去年更高達7.78，多少受到傷勢影響，今年他如果能健康出賽破繭而出，對於牛棚戰力將是很大的幫助。