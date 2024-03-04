洋基第一棒該派誰打？ 索托或許才是最佳人選

誰是洋基隊史上最偉大的開路先鋒？頭一個會想到的八成是「隊長」基特（Derek Jeter）。不過基特其實是在年過30的生涯第11個球季才開始專職第一棒，而且隔年就又讓賢給新加入的外野手戴蒙（Johnny Damon）。在為洋基效力的20年裡基特有超過一半時間是擔任第二棒，打第一棒的場次只有三分之一。但由於基特打一二棒的表現一樣出色（前者打擊三圍.310/.376/.442，後者.308/.376/.439），而且在他拿到第五冠的2009年，擔任開路先鋒的基特打出單季212安、打擊率高達.334並且在MVP票選名列第三的優異成績，「基特是洋基史上最強第一棒」的印象因此深植人心。

不過這個說法多半會被「真．史上最強第一棒」韓德森（Rickey Henderson）嗤之以鼻。轉隊無數次的盜帥韓德森雖說生涯巔峰是在運動家初出茅廬那幾年，但他1985年轉到洋基後身手依舊，頭一季就攻下全聯盟最高的146分。儘管只在洋基呆了四年半，至今洋基單季盜壘前三名仍由韓德森一個人包辦（分別是93次、87次及80次）。因此在討論洋基史上最強第一棒時，不可能不提到韓德森的大名。

洋基史上最強的第一棒其實不是基特，而是盜壘王韓德森(右)！ 美聯社資料照片

其實除了這兩位名人堂元老外，現役洋基球員也有一位單季表現堪比基特及韓德森的第一棒——頭一年加入洋基就被賦予開路先鋒重任的勒梅休（DJ LeMahieu）。出身洛磯因此原先打擊實力並不被看好的勒梅休在2019年打出銀棒獎得主的打擊三圍（.327/.375/.518），並以26發全壘打創生涯新高。隔年勒梅休又在縮水球季拿下生涯第二座打擊王（打擊率.364）且OPS 1.011高居全美聯第一。

不知是不是這兩季帶給總教練布恩（Aaron Boone）的印象太深，儘管接下來連續三年勒梅休成績均大不如前（打擊三圍總計.258/.345/.375），再加上他今年七月就滿36歲，未來表現多半只會更差不會更好，在春訓未開打前，布恩就表示新一季他仍傾向讓勒梅休繼續出任第一棒，排在新加入的索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）兩大強打之前，熱身賽開打後又大讚勒梅休的打擊看起來比過往更具「爆炸性」。

然而顯然不是所有人都同意布恩的想法。畢竟勒梅休這幾年表現不如人意有目共睹，尤其在面對右投時，右打的勒梅休打擊表現更糟（前年OPS .711，去年更只有.707）。在同為左打的索托及佛度戈（Alex Verdugo）加入後，根本不存在繼續放勒梅休擔任第一棒「傷害」球隊的理由。不然至少也該讓生涯對右投OPS有.807的佛度戈在面對先發右投時擔任開路先鋒，將勒梅休的一棒角色限於對先發左投。此外還有去年下半季表現回穩的托勒斯（Gleyber Torres，上半季OPS .739，下半季.878）也是明顯比勒梅休更好的人選。

洋基老將勒梅休今年即將滿36歲，早已遠離生涯顛峰時期，近年的打擊表現快速下滑，速度也太不如前，去年球季的打擊率.243已是生涯新低。 美聯社

但不論勒梅休、佛度戈或托勒斯很可能都不是最佳解，真正適合擔任新生洋基打線第一棒的其實是當代最強打者之一的索托。很多人可能會持以下幾點反對意見：像是索托並非典型的開路先鋒打者（他生涯只打過兩場第一棒）、把他放在第一棒會浪費他的長打火力等等。但這些考量明顯是過慮了。因為在現代強力棒球觀念下，具長打火力的打者打第一棒已屬司空見慣。新科MVP得主亞古納（Ronald Acuna Jr.）、當年在紅襪也是以開路先鋒之姿拿下MVP、去年打第一棒全壘打創生涯新高（39支）的超級球星貝茲（Mookie Betts）都是最好的例子。就連索托的前隊友——拿過2021年全壘打王的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯也有將近一半時間打第一棒。

更何況所有人都知道索托並非只會揮大棒轟全壘打，事實上他很可能是當今全聯盟最全方位無死角的打者。贊成索托打第一棒的The Athletic記者柯修那（Chris Kirschner）就指出，自加入大聯盟後索托不僅上壘率從未低於四成，連續三季保送國聯最多的他六年生涯已累積保送640次，同時間第二名的哈波（Bryce Harper）則只有506次。而好的選球及上壘能力正是第一棒的必備要件。就憑這一點，索托已經是洋基開路先鋒的最佳人選。

索托去年球季在教士選到132次保送，是生涯第三度獲成為大聯盟「保送王」，更別說還有35轟和12盜，讓他打第一棒才能和第二棒的賈吉發揮最大攻擊力。 美聯社

索托適合打第一棒的條件還遠不止於此，他也是全聯盟最擅長控制球棒、能將球打到各個方向的打者之一。在去年索托擊出的35發全壘打中，只有15發被他拉到右外野，有多達13發落在中外野，另外左外野也有7發。前面說到索托保送次數遙遙領先其他打者，於此同時六年下來他的三振次數也只有577次。除此之外，身為左打的索托面對左右投的表現也較為平均，他對右投的OPS高達1.000，但對左投也有.836，可以說不論面對任何類型的投手索托都能占有一定優勢。

事實上，布恩早在前年球季最後一個月就曾做出讓賈吉打第一棒的大膽決定。一方面是因為當時洋基多名打者同時受傷，布恩不得不在排打序時發揮創意。另一方面則是為了讓賈吉有更多打席可以締造美聯全壘打紀錄。結果最後23場比賽均擔任第一棒的賈吉打出.364/.519/.701的神人成績，也順利刷新前輩馬里斯（Roger Maris）的單季61發全壘打紀錄。最重要的是，這23場比賽洋基贏下16勝，一舉拉開與二三名光芒、藍鳥的差距，也追平進入21世紀後的單季最佳戰績。

過去的老派觀念認為最好的打者要打三四棒，後來統計數據證明，最強打者打第二棒的效益才是最大，這也是現代超級球星像是大谷翔平、道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）打二棒的原因。如今亞古納、貝茲與小塔提斯又將棒次向前推進。擁有索托跟賈吉的洋基是要繼續抱殘守缺，還是該追隨現代棒球的風潮？答案應該已經很明顯了。