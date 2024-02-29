世界棒球12強賽良帥難尋 在野林威助是台灣最好的選擇

繼去年的世界棒球經典賽後，今年底又有一項重要的國際棒球賽事要在台灣舉辦，那就是11月中開始的第3屆世界棒球12強賽，雖然現在還算年初，但各國都已著手進行初步的準備，亞洲強權的日本及韓國的總教練更已決定人選。

日本早在去年9月底就宣布由井端弘和接任新的日本國家隊監督一職，他同時還兼任U15國家隊的監督，11月中的亞冠賽是井端上任後的首次國際賽事，在與韓國的拉鋸激鬥下拿到執教首冠，今年2月開始的春訓，井端也馬不停蹄地奔走訪視球員的狀況，而3月初也將率領國家隊迎戰歐洲聯隊；韓國則是在日前宣布由柳仲逸續掌國家隊兵符，他兩年前就接任總教練，去年亞運及亞冠賽分別拿到金牌及第2名，確定續任後，也將帶領國家隊在3月大聯盟開幕戰前，與道奇及教士先打熱身賽。

相對於日韓已決定好統帥，且2人都有實際帶兵上過國際賽戰場的經驗，台灣的總教練人選卻還在開會討論，結果預計3月初出爐，被點名到的有彭政閔、曾豪駒及高志綱等人，這次選訓看起來不再從各隊一軍總教練中選人，是種進步，被提及到的3人雖都有職棒一軍教練的經驗，不過高志綱身為統一一軍首席教練，球季中忙碌的程度並不輸總教練，彭政閔、曾豪駒2人去年還是一軍總教練，季後調任二軍總教練，嚴格上來說是帶兵能力不足而被降職，要再接更需要臨場調度功力的國家隊總教練並不適合，何況在二軍仍有帶隊壓力。

高志綱論能力及資歷也是12強台灣總教練的不錯人選，但他擔任統一獅一軍首席教練，球季期間應會相當忙碌。 聯合報系資料照片

至於台灣總教練的最好選擇，筆者認為就是目前賦閒在野的林威助。

無論是日本或是韓國，這幾年都走國際賽專職總教練的路，日本有日本武士隊，總教練採專職任期制，在任期內總教練能夠專心負責國家隊成員的組成及訓練日程安排，由於日本近幾年在國際賽有著不錯的成績，這種方式也在台灣引起是否跟進的討論，之前一直無法推行或許也是因為沒有適合的總教練人選。

如今林威助從中信一軍總教練退下且離開職棒，目前無事的他正是台灣邁向國家隊總教練專職化的關鍵人選，林威助擁有豐富的職棒帶兵經驗，他率領中信在台灣大賽中8連勝完成2連霸的偉業，創下中職史上新紀錄，這2連霸的過程中擊敗的正是高志綱及曾豪駒在陣的統一及樂天。

再者，球員時期曾效力日職及中職，且與日籍教練共事過的林威助，對於日式球風的熟悉度及日本教練的思考模式自然會比其他人選來得高，更不用說對中職球員的掌握度，之前擔任中信總教練時的資料及印象相信都還在腦袋裡，也可利用這段時間專心去暸解旅外球員的狀況，甚至親自去國外情蒐訪視，這是還在中職帶兵的教練在球季結束後的短短時間內很難做到的。

林威助同時擁有台灣及日本職棒經驗，對日本隊的日式球風有一定的熟悉度。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

再來就是林威助的附加價值，在台日都擁有許多粉絲的他，如果首度出任國家隊總教練，勢必會在台日兩國都創造出十足的話題性；只不過即使林威助出任台灣教頭有這麼多的好處，並且也獲得不少球迷的支持，仍可能因為球場以外的原因而無機會再展統率長才，如果林威助從此消失在台灣棒壇，那對台灣棒球的進步是一個嚴重的損失。