日職／洋聯各隊補強有限 歐力士變弱仍是冠軍熱門

去年歐力士以86勝53敗4和，勝率6成19拿下太平洋聯盟冠軍，達成洋聯三連霸。歐力士不只奪冠，還領先第二名的羅德高達15.5場勝差，展現相當懸殊的團隊實力。特別是球隊培養投手相當有一套，本季即使戰力稍微下滑，但其他隊想挑戰歐力士的霸業，恐怕還是不容易。

2023年季後，歐力士王牌山本由伸轉戰道奇隊，另一位主力先發山崎福也則行使FA轉戰日本火腿隊。這兩位投手去年一共貢獻了27勝及接近300局的投球局數，是不小的戰力缺口。不過，歐力士仍有宮城大彌和山下舜平大等年輕強投守在輪值，去年中後半段東晃平異軍突起，團隊近年來在投手育成上成果豐碩，因此雖然失去超級王牌，也還是能寄望有其他選手能夠跳出來。打擊部分還補上了了前廣島的西川龍馬，火力可望更上層樓。

第二名的羅德隊留住拿下全壘打王的洋砲Gregory Polanco，並挖來前橫濱洋砲Neftalí Soto。曾經兩度拿下央聯全壘打王的Soto，雖然近年來全壘打支數逐漸下滑，去年僅有OPS0.731、14轟的成績，是轉戰日職以來的新低。但這幾年日職嚴重投高打低，許多洋打者連平均水準都打不到，因此Soto就算只有去年的水準，也勉強能算堪用等級。

另外，羅德還在選秀會上在兩次抽籤失敗後，最終挑中大學即戰力打者上田希由翔，這位打者熱身賽所展現的好表現，讓羅德的抽籤失利顯得一點都不虧。而羅德主要問題還是會在先發投手陣容，雖然輪值有佐佐木朗希、種市篤暉和小島和哉等優質投手，但健康度是一大問題。除了小島以外，去年幾乎其他先發都沒辦法整季穩定貢獻，使得後段及季後賽常有需要靠牛棚車輪戰來吃完比賽的狀況，是戰力上的隱憂。

羅德選秀會挑中上田希由翔，在春訓展現相當不錯的打擊手感。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

去年落居第三的軟銀，先發投手的問題同樣令人頭痛，整季打完後最多勝的投手，分別是季中才上一軍的有原航平（10勝）及老將和田毅（8勝），其餘先發人選表現都未達理想。即使季後在質疑聲浪中簽下山川穗高，並交易來巨人洋砲Walker，搭配原有的近藤健介及柳田悠岐，能組成破壞力十足的打線，但如果想要重返霸業，還是需要穩定的先發輪值。

其他去年三隊B級球隊中，在季後補強最積極的就屬日本火腿隊。雖然上澤直之轉戰大聯盟光芒隊，但球團成功留下王牌左投加藤貴之，又簽下山崎福也，並在選秀中挑中強力左投細野晴希，擁有豐富的左投戰力。洋將則包含留下表現不錯的Ariel Martinez、簽下曾在大聯盟單季37轟的重砲Franmil Reyes，以及育成約簽下孫易磊等人，合計共有高達8人的洋將陣容，是球團史上最多，展現十足的企圖心。

包含前大聯盟重砲Reyes在內，日本火腿隊迎來史上最多人的洋將陣容。影片來源：太平洋聯盟TV YouTube官方頻道

另一方面，日本火腿的野手充滿許多值得期待的年輕打者，像是萬波中正、野村佑希等人，這些選手都能期待持續成長貢獻。可惜的是，一直寄予厚望的年輕主砲清宮幸太郎，卻在春訓前練習受傷，很可能會錯過開季。即使如此，從季後的補強來看，日本火腿是三支B段班球隊中，最有可能在新球季有所突破的一隊。

相較於日本火腿的積極補強，西武和樂天季後的動作就顯得比較少。西武雖然有著高橋光成、平良海馬與今井達也等人組成的優質先發陣，上季團隊防禦率也僅次於歐力士，但打擊能力是一大問題。去年西武團隊OPS0.636、全壘打90轟都是六隊墊底。在淺村榮斗、秋山翔吾、森友哉及山川穗高等打者都陸續離開後，當年攻城掠地的「山賊打線」火力大減，被揶揄成了「山菜打線」。想要在戰績上振作，就得盡快養出新強打接班補足砲火。

差一點點而錯失季後賽的樂天，季後王牌救援松井裕樹挑戰大聯盟，以及牛棚大將安樂智大霸凌醜聞離隊，後防一下子門戶大開。此外，樂天企業目前仍面臨嚴重虧損的問題、轉賣的傳聞也還是沒有平息，可能會對球隊後勤及士氣造成影響，該如何在「內憂外患」下帶領這支隊伍，恐怕會讓剛上任的今江年晶監督相當頭疼。

王牌救援松井裕樹轉戰美國職棒教士隊，對樂天後防戰力有不少影響。 美聯社

綜觀下來，歐力士雖然少了兩大先發投手，但戰力依舊堅強。羅德和軟銀打線攻擊力有望提升，但先發投手都有疑慮。西武則缺乏穩定火力，樂天則場內外都沒有太多好消息。日本火腿乘著在新球場大有斬獲，積極進行球隊補強，但畢竟本來是墊底隊伍，能往前爬多少還有待觀察。誰能在新球季竄出頭，拉下兵強馬壯的歐力士，或許是各個沒把握。