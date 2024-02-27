日職／大谷vs.藤浪翻版 佐佐木、奧川表現快成天國與地獄

日本旅美投手藤浪晉太郎日前因私人事務暫時返日，即使大都會球團認為藤浪仍有足夠時間備戰新球季，但還是得等到他回到美國才知道是否有影響；藤浪在22年季後利用入札挑戰大聯盟，首個大聯盟球季就嚐到被交易的滋味，先後效力運動家及金鶯這兩支球隊，總計出賽64場，其中有57場是後援，拿到7勝8敗5中繼2次救援成功的成績，防禦率是不理想的7.18，WHIP也高達1.49，79局中投出83次三振，卻也有52次保送，雖然在5月投出日本投手最快的165公里，不過就如同數據顯示，控球不佳依舊是藤浪的最大問題。

控球是藤浪在進入職棒後的發展遠不及同期生大谷翔平的一大原因，他與大谷都是12年的第一指名，當時在選秀會上也被4支球團同時指名，未來性看好度不輸大谷，藤浪在13年新人年就先發出賽23場，交出10勝6敗2.75防禦率的好表現，之後連續3季都有10勝以上，15年更是拿到個人單季最多的14勝，同年也有7次完投、4次完封，199局投出聯盟最多的221次三振，但四壞球、觸身球及暴投也都是最多的82次、11次及9次，往後幾年的控球也未見改善，更出現單季1局會出現1次保送的狀況，由於球速快，觸身球也成為其他各隊打者最害怕遇上的事。

藤浪在22年季後行使入札，雖成功被運動家網羅，但季後被金鶯釋出，等到其他日本選手動向都已確定後，他直到2月中才與大都會簽下335萬外加85萬美金激勵獎金的一年合約，即使續留美國，不過與同期大谷近年來的成績、搶手程度以及10年7億美金的大合約相比，藤浪的成就有著天壤之別。

藤浪晉太郎(右)當年選秀時與大谷翔平評價相當，但因控球問題導致後來的成就天差地遠。 美聯社資料照片

大谷與藤浪這類有著高期望值的同年第一指名，進職棒後表現卻宛如天國與地獄般的例子，目前在日職也正上演中，主角就是奧川恭伸及佐佐木朗希。

佐佐木與奧川在19年選秀會上都被3支以上的球團同時指名，最終分別由羅德及養樂多抽中交涉權，佐佐木在職棒首個球季在一、二軍都沒有出賽紀錄，21年5月中迎來生涯一場初先發，11場出賽投出3勝2敗2.27防禦率的成績，在季後賽對樂天時也曾先發，投6局有10次三振只失1分。

22年是佐佐木的紀錄年，這季他不但投出日職史上第16場的完全比賽，還創下包括連續13次奪三振的世界紀錄在內的多項紀錄，這年出賽20場，9勝4敗2.02防禦率173次三振的成績比上季更佳；23年入選經典賽國家隊，4月投出日本投手最快的165公里速球，出賽15場，7勝4敗1.78防禦率的表現又更加進化，由於就日後前往美國的議題與球團討論較久，遲到今年的1月底才完成談薪，是所有球員中最慢的，不過才要迎接職棒第5年的他，已經開始強烈表達要挑戰大聯盟的決心了。

佐佐木朗希曾在2022年球季投出完全比賽。 擷圖自千葉羅德FB官方粉絲團

至於奧川，與佐佐木並稱那年的高校Big3(另一人為阪神西純矢)，合約同樣也是簽約金1億及1600萬日幣年薪，奧川球速雖不若佐佐木那麼快，最快也能來到155公里，新人年就有在一軍出賽機會；21年是至今的生涯年，先發18場，投出9勝4敗3.26防禦率的成績，105局投出91次三振，只有12次保送，不但是那年養樂多拿到聯盟優勝的關鍵之一，也對球隊最終奪下日本一有所貢獻。

交出精彩表現的隔年，奧川在22年則是大小傷勢不斷，先是在春訓時右腳不適，接著又是右肘痛、確診等，導致這個球季僅在一軍出賽1場，二軍則無出賽，季後決定不開刀，而是採取保存療法，去年4月在相隔385天後再度於二軍出賽，整季下來在二軍出賽8場，0勝4敗，防禦率高達6.26，看起來恢復狀況並不好。

奧川恭伸(中)僅在2021年球季有符合第一指名的表現。 擷圖自養樂多FB官方粉絲團

今年春訓奧川被分在一軍組，在18日對中日的練習賽中投2局被打2支安打無失分，但上週奧川卻又傳出身體出狀況，即日起停止投球且確認無法趕上開季，他在26日返回東京接受檢查，是不是右肘又出問題，應該這幾天就有結果出來，但傷勢已影響了奧川2年的職業生涯，也使得他落後給佐佐木幅度越來越大，甚至連當年歐力士第一指名的宮城大弥也超越他了，找出身體的問題，該開刀就開刀，，趕緊解決傷勢困擾，才能實現天賦，避免將來成就落入天國地獄之差。