千賀滉大一球未投就重傷 難逃大都會王牌投手春訓魔咒

大都會王牌先發投手又在球季開打前受傷了——套句電影《月光寶盒》的經典台詞——「咦，為什麼要說又呢？」因為這幾年大都會王牌投手因傷錯過開幕賽已成不變的「慣例」，甚至常常往傷兵名單一躺就是大半年。上週爆出肩關節拉傷確定開季高掛免戰牌的千賀滉大正是最新的受害者。以千賀去年12勝7敗、防禦率2.98（位居國聯第2）、勝場貢獻值4.5（第3）、三振202次（第8）並且入選明星賽，塞揚獎及新人王票選皆榜上有名（分別位居第7跟第2）的優異成績，今年大都會首戰先發投手原不作第二人想。然而千賀仍註定躲不過這個連名人堂投手也在劫難逃的魔咒。

去年拿到五年長約前往大都會的千賀原本只能在先發投手輪值排老四，因為在他之前可是有兩大名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander）跟薛則（Max Scherzer）坐鎮。尤其韋蘭德才剛跟大都會追平隊友薛則紀錄的史上平均最高年薪合約，結果不出意外地，大都會王牌投手又出意外了。前一年贏得生涯第三座塞揚獎的韋蘭德在春訓最後一次出賽時明顯感到不適，一開始大都會高層跟韋蘭德還信心滿滿地覺得只是肩膀微恙，結果仍免不了進入傷兵名單，直到五月才回到場上。再加上另一位新簽下的先發投手昆塔納（Jose Quintana，年輕時也曾是白襪王牌投手）春訓也只投一場就因肋骨骨折導致上半季報銷，緊接著球季才打半個月，同屬老將的先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）又因手肘骨刺高掛免戰牌。一下子損失三名先發投手的大都會頓時陷入苦戰，即便韋蘭德後來歸陣，大都會也難逃六月7勝19敗的全面崩盤。

大都會上季以重金簽下巨投韋蘭德，但他在春訓就受傷，直到5月初才復出，雖然為大都會投了16場比賽表現不錯，但大都會早已沒有競爭力，一怒之下也只能在季中就把他交易到太空人。 美聯社資料照片

如果跟前年狄葛隆（Jacob deGrom）的傷勢相比，這些都只能算是小兒科。身為兩屆塞揚獎得主的狄葛隆同樣難逃在春訓中箭落馬的厄運，在2022年春訓中因肩胛骨疑似骨折進入傷兵名單，結果原就傷病不斷的狄葛隆直到八月才重返球場。幸而靠「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）的大灑幣，大都會這一年還是打出101勝的優異戰績並進軍季後賽，回到場上的狄葛隆最終還為大都會貢獻了季後賽唯一的一勝，作為他的告別之作，才在球季結束後跳出合約前往德州。儘管這位一度被譽為現役最強投手的子弟兵離去難免令人不捨，不過沒過多久他們就免不了要暗自慶幸——因為轉戰遊騎兵的狄葛隆去年投不滿一個月就因為手肘韌帶受傷要開重建手術，之後完全作壁上觀。雖說靠著隊友的奮戰狄葛隆最終賺到一枚戒指，然而他本季能否上場依然是未知數。

大都會前王牌狄葛隆是在2022年春訓期間受傷，剛開始只是停機一個月看看，想不到他一直要到8月才能上場。這個球季他只投了11場，球季結束後就轉戰遊騎兵去了。 美聯社資料照片

除了這幾位頂尖投手無一倖免外，其他像是前大都會三劍客的辛德賈德（Noah Syndergaard）也在疫情爆發的2020年春訓手肘韌帶受傷進場動刀。後來曾是藍鳥王牌投手的史卓曼（Marcus Stroman）則因小腿受傷在縮水球季開打前就宣告整季報銷。隔年換成被印第安人（現在的守護者隊）交易到大都會的卡拉斯科（又一個前王牌投手）在春訓跑步訓練時不慎弄傷大腿，直到七月底才重返球場。先發投手接二連三受傷，某種程度上打亂了老闆柯恩的布局。原以為「沒有什麼事不能靠錢搞定」的柯恩在去年下半季不得不來個大出清，把又老又貴又有傷在身的韋蘭德跟薛則全送出去，卻沒想到到頭來千賀還是逃不過魔咒。

史卓曼是在2019年季中被藍鳥交易到大都會，但在2020年春訓受傷，結果整季完全報銷。 歐新社資料照片

回過頭來說千賀。事實上早在日職時期千賀就曾多次因傷缺陣，2021年他因為小腿受傷錯過開幕賽，傷癒復出的首戰就不幸弄傷左腳，足足休養了三個月才又回到場上。隔年又因為右肘不適在五六月錯過好幾次先發。這次受傷對原就不是健康寶寶的千賀來說無異於雪上加霜，據估他可能因此錯過多達兩到三個月的賽季。不幸中的大幸或許是老闆柯恩已一改過去揮金如土的作風，再加上在先前的山本由伸爭奪戰敗給道奇，否則團隊薪資勢將再次突破天際的大都會八成又會被笑是本季最大的凱子。其實投手受傷原本就是家常便飯，說是魔咒或許純屬牽強附會，但大都會受傷的強投數量也太誇張了一點。身為球迷，終究還是希望所有球員能夠無痛無傷，在場上百分之百展現自己的球技。