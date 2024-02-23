湖人上季驚奇難複製 詹皇還是放眼來年的父子籃球吧！

洛杉磯湖人本季在明星週前繳出30勝26敗排在西區第9。去年在季後附加賽邊緣徘迴的紫金大軍，靠著下半季的猛拉尾盤最終得以西區第7坐收，並一路闖進了西區決賽。然而，今年的湖人能否複製上季戲碼再次迎來下半季高潮呢？老實說這挑戰非常困難。

經過明星週的休息與調整，湖人下半季還沒打就先缺少輪值中的伍德(Christian Wood)兩週，加上詹姆斯(LeBron James)也因左腳踝傷勢而高掛免戰牌，雷迪許(Cam Reddish)出賽成疑，我想全員保持健康以維持陣容深度與調度，這就是往後賽事湖人最大的挑戰。

相較於後場多了新兵丁威迪(Spencer Dinwiddie)的加入，球隊前場戰力的輪換未來可能是個問題。防守大鎖(Jared Vanderbilt)缺陣對湖人來到爭奪附加賽甚至進到季後賽階段的鋒線深度影響將放大。普林斯的身材(Taurean Prince)扛四號還是吃虧，伍德也不以防守見長，最終還是得看戴維斯(Anthony Davis)一枝獨秀，以及八村壘(Rui Hachimura)能硬起來給予多少支援。

湖人近來雖然簽下援軍丁威迪，但伍德受傷，鋒線戰力沒能補強，將是他們挑戰季後賽的一大隱憂。 美聯社

再者，去年下半季湖人給予球迷與各家球探的驚喜度將是本季比不上的。去年里夫斯(Austin Reaves)崛起成為一號人物，八村壘越打越有勁，兩人一裡一外所創造的紫金驚奇讓對手措手不及。

他們兩位今年在明星週封關前都寫下好表現，里夫斯此前二月出賽7場，平均20.3分6.9助攻3.9籃板，三分球命中率高達47.6%，是他本季最出色的一段時間。八村壘則是射下生涯新高的單場36分，三分球8投6中，並已連續兩個月三分球命中率在四成以上，即便場均命中數不到兩顆，但仍反映出他增強外線所下的苦心。

即便如此，我仍認為下半季賽程越到爭奪附加賽門票的白熱化階段，會被對手針對的兩人，所面臨的攻防壓力也將成指數成長，不容易再蹦出驚喜的新高度。自從里夫斯世界盃好似被找出破綻後，他在防守端便成為眾家球員喜歡點名單打的對象。里夫斯的身體對抗性，移動腳步，與防守溝通等等明顯不及他在進攻端的成熟，這也成為他現今球風的短版。

在防守能力受限之下，里夫斯再成長空間恐怖是相當有限，很難像上個球季那樣給球隊帶來巨大驚奇和贏球動能。 法新社資料照片

丁威迪加入輪值或許能和羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯激出新的火花，藉此嘗試豐富球隊戰術執行，但是三人都沒有太好的防守評價恐怕也是湖人後場的缺陷。

今年西區灰狼、雷霆崛起，核心戰力健康，陣容輪換深度夠，整體風格年輕有勁，而快艇、金塊、太陽球風成熟，經驗老道，健康無虞的話團隊依舊強大。換個角度想，整體戰力沒有明顯升級且缺乏奇兵的湖人，若想像去年一樣上演以下犯上的倒打戲碼難度將比上季更高。

詹姆斯貴為史上最偉大的球星之一，大大小小的獎項與風光他都體驗過了，雖然歐布萊恩金盃一直是球員追逐的最高宗旨。但說真的，他也不必再靠著此時的另一座總冠軍來證明自己的歷史地位，如果湖人本季無法在季後賽有所作為也沒關係。

詹姆斯最大心願的父子籃球，最快將在下個賽季可望美夢成真。布朗尼(Bronny James)目前代表南加大出賽雖然數據不怎麼亮眼，但他的團隊意識，防守判斷與組織在各階段向來都獲得教練好評。布朗尼雖不像他的父親有著橫空出世的籃球天賦，但相信他們熱愛籃球的心是一致的，從布朗尼因心臟問題離開球場療養到拚戰大學賽場，甚至漸入佳境，表現持穩。

詹姆斯(右)本季只要能保持健康，下個球季就很有可能與兒子布朗尼(左)一起為湖人打球。 美聯社資料照片

相信光是老詹的影響力與父子籃球聯手的話題性足以造成龐大的商業效應，湖人為安撫好詹姆斯，當然也傳出願意在選秀會上將布朗尼納入麾下。與其期待現今湖人陣容能否再衝擊總冠軍，相信以球團的角度，甚至是老詹本人與布朗尼都更加期盼在洛杉磯締造父子聯手的史詩紀錄。

布朗尼身高有6尺4吋，做為團隊型球員，他個人的防守觀念、質量，與協防能力，以及團隊優先的整體風格，都恰巧能遞上湖人後場欠缺防守能量的一環。就拭目以待本季詹姆斯能健康打完就好，若湖人闖進季後賽並有所做為固然很好，但我更想看生化人繼續健康征戰來年球季，迎接布朗尼能跨進NBA大門的那一刻，讓不同世代的球迷同步見證他和兒子聯手上演父子籃球的史蹟，何嘗不是看球多年來的難得一見的美好光景。