勇士新舊傳承 庫明加脫穎而出可望獲1.5億美元續約

今年上半季那支「人盡可欺」勇士終於「翻身」。勇士明星賽前10戰8勝2敗戰績，很有指標性，延長賽輸老鷹，柯瑞砍了60分，第四節失神被快艇逆轉，柯瑞再砍41分，勇士過去10戰攻防表現很難挑剔，就是關鍵防守持續力不足，但柯瑞已經回到年度MVP水平。

二月分柯瑞三分命中率4成67，場均30.2分，每場投進6.3個三分球，九場比賽有三場得分至少41分。柯瑞是勇士復活，打出團隊最重要指標。更重要的是最近10場比賽，勇士防守效率有極大提升，當勇士能打出聯盟前8防守效率，專注防守打出反擊展現攻防轉換優勢，勇士就很難被阻擋。

勇士最近戰績回穩，跟射手柯瑞(中)恢復火熱的手感有很大的關係。 美聯社

除了防守提升，柯瑞回神，手感和主宰比賽能力回復到MVP水平，勇士終於完成「新舊傳承」節奏，逐漸找回「健康體質輪換」，這是最關鍵改變。

回顧勇士今年賽季走勢和起伏，除了防守、團隊一直打不好，核心兩大主力湯普森、維金斯攻防效率退化，前鋒格林連續在場上莫名攻擊對手被聯盟禁賽12場，防守專家裴頓二世長時間傷停，另有三個關鍵菜鳥逐漸成長。

1、三年級菜鳥前鋒庫明加戲分提升，個人進攻爆發，經常成為柯瑞之後勇士第二進攻武器。但庫明加依舊打替補居多，上場時間不固定，決勝期勇士教練柯爾依舊相信湯普森、格林、維金斯等元老主力，勇士輸多贏少，上半季12度領先至少10分被逆轉，引發庫明加反彈，抱怨自己上場時間太少。

2、一年級菜鳥後衛波傑姆斯基不論先發、替補，打出超乎菜鳥成熟效率，防守糾纏、協防補位聰明、進攻經常有神之幾筆，突破、持球、創造空間可以為柯瑞分擔持球壓力，突破和防守、對位常有佳作。

波傑姆斯基是勇士去年選秀才選進的菜鳥，但生涯第一個球季就有飛躍式地成長，未來勢將成為勇士的主力戰將。 美聯社

3、三年級射手穆迪今年投籃命中率4成66，三分命中率3成45，數據並不漂亮，但成熟度和關鍵投籃都更成熟、更有把握，幾乎可以確定擺進主要輪換。

湯普森、維金斯今年球季狀況下滑，裴頓傷停格林禁賽，庫明加抱怨，穆迪也對自己角色和上場時間迭有怨言，柯爾新舊交替和傳承用人遇上前所未見麻煩。更玄的是，維金斯和庫明加兩名主力小前鋒同時上場，效率相減球路球權相剋，兩人都打不好，效率奇差，根本難解。

維金斯超過半個賽季找不回昔日狀況，湯普森有一場沒兩場手感，格林禁賽，裴頓傷停，菜鳥群表現確實不差，球隊防守太差失分飆高，勇士上半季都在輸球，西區排名一度掉到第12，老將不開心，新人抱怨多，柯爾遭遇教練生涯最大信心危機。

一月中勇士出現轉機和意外，勇士助理教練米洛耶維奇在球隊聚餐時意外猝死，這場意外讓全隊陷入無止境悲痛，休息室凝重氣氛帶來更多絕望。勇士因這場事故休息九天，球員、教練、球隊有時間停下來重新審視自己和賽季。

勇士權力結構和用人輪換開始有了很大改變，庫明加從一月中迄今一個多月上場時間增加到32分鐘，他成為柯瑞之後的勇士第二得分點。庫明加表現也沒有讓人失望，一月場均20.6分，投籃命中率5成8，二月場均18.9分，投籃命中率5成4。

庫明加之前屢次抱怨上場時間不足，但沒有獲得總教練柯爾的認同。後來他痛下決心打出強悍的球風，終於用實力為自己爭取到地位，現在已有取代湯普森成為勇士第二得分手的趨勢。 法新社

過去10場比賽勇士比賽出現大反轉，庫明加逐漸上位，維金斯和庫明加之間逐漸產生化學變化，湯普森也開始認清自己角色，從替補打起，展現角色球員超強功能，柯爾似乎找到勇士新舊傳承節奏，重建勇士凝聚力和信任感。持續打好防守，穩定輪換，勇士現有人手和天賦、柯瑞回神顛峰狀況，都足以幫助勇士朝西區前六挺進，柯爾對勇士現況和未來戰局充滿信心。

庫明加今年夏天過後有機會從勇士拿到一分五年1.5億美元續約，湯普森轉換角色似乎也得到某種默許與肯定，柯爾跟勇士續約也在進行式，勇士專注打好防守，新舊傳承不再卡關。

上半季非常掙扎的勇士正在翻身，目前低調前行，準備書寫另一次傳奇。