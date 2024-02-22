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中職球團看過來 四大高中名校2024選秀名單率先揭密

聯合新聞網／ 王婉玲
普門中學顏承恩、平鎮高中許庭綸、高苑工商謝義城、穀保家商李安家（左至右）。 學生棒球聯盟資料照片
普門中學顏承恩、平鎮高中許庭綸、高苑工商謝義城、穀保家商李安家（左至右）。 學生棒球聯盟資料照片

高中木棒聯賽如火如荼開打中，各校爭取佳績，不少好手為未來打拚，爭取畢業後進入職棒殿堂，而今年四大名校穀保家商平鎮高中高苑工商普門中學又有哪些球員準備投入選秀呢？相信是各職棒球團關注的議題。

穀保家商

穀保家商是上屆高中木棒聯賽冠軍，今年挑戰衛冕，也有不少球員準備報名中職選秀，投手陳霆豪、黃少詮，野手李安家、許子謙、何品室融是較確定的名單，至於二刀流隊長陳睦衡則要拚旅外機會，若沒成行，也有可能選擇中職，以野手身份在中職被看好有前兩輪實力。

穀保家商陳睦衡若投入中職選秀，被看好有第二輪實力。 學生棒球聯盟資料照片
穀保家商陳睦衡若投入中職選秀，被看好有第二輪實力。 學生棒球聯盟資料照片

平鎮高中

平鎮高中創隊20年，培養出不少傑出校友，在中職堪稱中流砥柱，今年同樣有不少球員要測試身價，包括許庭綸、徐紹予、曾聖安、全紹凱、朱宏樺等人，其中U18國手許庭綸攻守跑最為全面，輪次可望最前面，同樣是U18國手的張趙紘則是力量大，球探評估有大聯盟等級，跟旅美小將李灝宇差不多，傳出有旅外機會，也有可能投入中職選秀，王彥恩則是視木棒聯賽、選拔賽表現再決定。

高苑工商

高苑工商校友過去是中職主流，近年星度雖不如以往，但仍有不錯好手，今年一投一打謝義城、曾冠傑決定叩關中職，左投謝義城極速約140公里，球速雖沒特別快，但轉速不錯，球到本壘板位移大，讓打者揮空率高，投球有獨特風格，有前職棒投手沈鈺傑的影子；曾冠傑則有不錯身體素質，爆發力好，二壘、三壘、游擊位置都能守，增添選秀利多。

此外，近期擔任開路先鋒的全哲倫也有機會挑戰中職，個性沉穩，外野臂力被評為A級，準度也有，腳程不錯，又有左打優勢，就看打擊能否穩定發揮。

普門中學

普門中學是新興青棒勁旅，近年成績越來越出色，已可比肩穀保家商、平鎮高中常勝軍，今年有投手顏承恩確定要選秀，雙胞胎野手林劭威、林劭倫以及投手陳勇志則是還未定，最快球速逾150公里的王牌投手李致霖也有很大機會挑戰職棒，雖暫時還未明確表態，不過一旦選秀，輪次也被看好攻佔前段班。

普門中學李致霖也有機會挑戰中職選秀。 王婉玲／攝影
普門中學李致霖也有機會挑戰中職選秀。 王婉玲／攝影

中職選秀 中華職棒 平鎮高中 普門中學 棒球專欄 穀保家商 高苑工商

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