中職球團看過來 四大高中名校2024選秀名單率先揭密

高中木棒聯賽如火如荼開打中，各校爭取佳績，不少好手為未來打拚，爭取畢業後進入職棒殿堂，而今年四大名校穀保家商、平鎮高中、高苑工商、普門中學又有哪些球員準備投入選秀呢？相信是各職棒球團關注的議題。

穀保家商

穀保家商是上屆高中木棒聯賽冠軍，今年挑戰衛冕，也有不少球員準備報名中職選秀，投手陳霆豪、黃少詮，野手李安家、許子謙、何品室融是較確定的名單，至於二刀流隊長陳睦衡則要拚旅外機會，若沒成行，也有可能選擇中職，以野手身份在中職被看好有前兩輪實力。

穀保家商陳睦衡若投入中職選秀，被看好有第二輪實力。 學生棒球聯盟資料照片

平鎮高中

平鎮高中創隊20年，培養出不少傑出校友，在中職堪稱中流砥柱，今年同樣有不少球員要測試身價，包括許庭綸、徐紹予、曾聖安、全紹凱、朱宏樺等人，其中U18國手許庭綸攻守跑最為全面，輪次可望最前面，同樣是U18國手的張趙紘則是力量大，球探評估有大聯盟等級，跟旅美小將李灝宇差不多，傳出有旅外機會，也有可能投入中職選秀，王彥恩則是視木棒聯賽、選拔賽表現再決定。

高苑工商

高苑工商校友過去是中職主流，近年星度雖不如以往，但仍有不錯好手，今年一投一打謝義城、曾冠傑決定叩關中職，左投謝義城極速約140公里，球速雖沒特別快，但轉速不錯，球到本壘板位移大，讓打者揮空率高，投球有獨特風格，有前職棒投手沈鈺傑的影子；曾冠傑則有不錯身體素質，爆發力好，二壘、三壘、游擊位置都能守，增添選秀利多。

此外，近期擔任開路先鋒的全哲倫也有機會挑戰中職，個性沉穩，外野臂力被評為A級，準度也有，腳程不錯，又有左打優勢，就看打擊能否穩定發揮。

普門中學

普門中學是新興青棒勁旅，近年成績越來越出色，已可比肩穀保家商、平鎮高中常勝軍，今年有投手顏承恩確定要選秀，雙胞胎野手林劭威、林劭倫以及投手陳勇志則是還未定，最快球速逾150公里的王牌投手李致霖也有很大機會挑戰職棒，雖暫時還未明確表態，不過一旦選秀，輪次也被看好攻佔前段班。