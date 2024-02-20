中職／力阻葉總昇龍拳再現 統一、中信是味全連霸大勁敵

春訓已近尾聲，今年各隊的陣容變動及補強也告一段落，接下來要展開的就是一連串的練習賽及官辦熱身賽，去年球季由回歸中職才第3年的味全奪下台灣大賽總冠軍，而今年在睽違多年後再度擴大為6隊規模，究竟每隊的戰力如何？又有哪幾隊是味全連霸路上的最大敵手呢？

味全去年在復活後短短4年(一軍第3年)就拿下總冠軍，貢獻度最大的就是洋投，鋼龍、布里悍、伍鐸3人合計先發64場投出28勝，前2人還分別拿到勝投王及防禦率王，伍鐸9月底及時歸隊，在台灣大賽的表現更是味全能奪下總冠軍的關鍵；新球季，3大洋投中鋼龍、伍鐸續留，但布里悍未返台，對味全的先發投手戰力是一大傷害，只能期待新加入的洋投，如前富邦的艾普勒等人能有相近的壓制力，以及徐若熙有能撐至少百局的續航力，另外還有王維中能成功重返先發。

味全龍去年回歸中職才是第3年，總教練葉君璋就能率隊贏得總冠軍。 聯合報系資料照片

其餘的陣容除了補進郭嚴文及陳禹勳之外，並沒有太大的變化，牛棚在少了王躍霖後，得看陳禹勳有沒有辦法恢復以前的實力，適時補上牛棚的缺口；郭嚴文則對進攻能力會有些許幫助，隊上攻擊主力，如劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、李凱威等都仍在巔峰期，且打擊能力越趨成熟，味全在新球季仍具一定的爭冠實力。

要說味全連霸之路上的最大敵手，那就是老同學統一及中信(前兄弟)兩隊了。

統一這幾年在隊上的資深及年輕球員共榮共存下，成為一支相當具有競爭力的球隊，去年也拿到上半球季冠軍，只可惜在下半球季因投手出問題，才無法延續氣勢，最終在季後賽第一輪就被淘汰；新的一年，洋投布雷克、羅昂續留，去年上半季表現十分優異而轉戰韓職的勝騎士回歸，加上古林睿煬，如果身體沒問題，4大先發已經成形，因手術將錯過上半季的胡智為，缺口可能由林子崴、林詔恩或郭俊麟先補上，也還算足夠；而有去年的經驗後，相信今年對於牛棚的使用方式會有些調整，避免去年下半季表現落差很大的慘況重演。

包括陳傑憲(圖)在內的統一外野三鬼去年交出優異的打擊成績，今年應能持續提供穩定的進攻火力。 聯合報系資料照片

打擊方面，陳傑憲、蘇智傑、林安可這外野三鬼去年仍維持穩定的打擊火力，3人在各項打擊排行榜中都名列在前5名，搭配東山再起的老將陳鏞基、林益全及胡金龍，還有林子豪、邱智呈、潘傑楷、黃勇傳、陳重羽等打擊不錯的年輕球員，統一在去年的進攻能力只輸給樂天，今年只要投打沒有出太大的問題，以及教練團的調度正常，要打進季後賽難度不算太高，是力阻味全連霸的最大對手。

另一支有望在龍年打出不錯成績的隊伍就是中信，中信去年面臨換帥、洋投陣容不齊等狀況，但仍在下半球季拚戰到最後才錯失季後賽門票，本季由平野惠一接下新任總教練一職，他加入中信已2年，之前也隨林威助奪下總冠軍，對球隊運作及球員有一定了解，相信在做決策上會較去年倉促上任的彭政閔來得有經驗。

洋投部分德保拉及艾士特續留，新加入的克迪及猛登2人在韓職都有實績，另外還有去年開完刀回來的象魔力，5名洋投及當中有4名左投都是各隊最多，在得洋投者得天下的中職，中信展現今年要幹大事的決心；本土先發在鄭浩均開刀可能整季報銷的狀況下，除了老將鄭凱文應會持續先發外，去年第1指名的林暉盛、徐基麟、余謙等都是有望頂上先發輪值的年輕投手，牛棚有吳俊偉、呂彥青、蔡齊哲、魏碩成、李振昌等人待命，中繼後援的戰力頗為堅強。

中信兄弟先發投手鄭浩均去年拿到新人王，但在季後開刀，今年有可能整季報銷。 聯合報系資料照片

打擊方面，去年中信的團隊總得分在相隔8年再次低於500分，許基宏、陳子豪受傷或低潮是一大原因，今年在自由球員市場上補進陳俊秀，陳俊秀雖然近年呈現退化狀態，但在一壘及DH位置仍可以提供中信火力援助，而去年開始在一軍有較多出賽機會的曾頌恩、王政順，新球季的打擊也可以期待。

其餘的3隊則都有各自的問題，樂天處於多事之秋，打線少了陳俊秀及郭嚴文或許影響有限，但牛棚中的賴鴻誠、陳禹勳、許峻暘，甚至豪勁，哪些球員要補上缺口，考驗著教練團的智慧，而洋投與統一、中信2隊也有落差；即使陳金鋒擔任總教練，富邦攻擊能力薄弱的弱點也不是短時間能改善的，無法得分就不會贏球；新同學台鋼第一個球季也是學習適應用，3隊都很難對味全的連霸造成威脅。