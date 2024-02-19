進入後大谷時代 送走楚奧特是天使最好的出路

要說這個休賽季哪隻球隊過得最為窩囊，眼睜睜看大谷翔平say goodbye的天使無疑是所有人公認的標準答案。萬眾矚目的大谷爭奪戰一開跑，就沒人看好他會跟老東家再續前緣。根據福斯運動（Fox Sports）報導，在大谷翔平尚未決定最終歸宿前，賭他回天使的賠率竟高達1:2000，僅次於其他不知名球隊（1:2500）的選項。據大谷經紀人巴列羅（Nez Balelo）事後表示，直到最後階段已經將範圍縮小到五隊時，大谷還是給天使留了一個位子，但此時此刻天使老闆莫瑞洛（Arte Moreno）明顯已不打算跟進道奇的出價。在大谷決定加入道奇後，他們先依序通知了道奇、藍鳥、巨人、小熊等四隊，最後才跟早已死心斷念的天使來個最後的告別。

面對大谷的離去，相信天使高層早有心理準備，進入後大谷時代的天使也理所當然應該要準備開始重建——儘管他們陣中還有「神鱒」楚奧特（Mike Trout）這個名人堂球員。然而天使總管米納希安（Perry Minasian）還在冬季會議大言不慚地表示：他們不僅不打算重建還準備「幹一番大事」，至於交易楚奧特？那更是「百分之百不可能」。

大谷翔平都跑掉了，儘管新球季換了名教頭華盛頓(左)來執掌兵符，天使總管米納西安(右)還幻想要幹大事，實在是「膨風水雞刣無肉」。 美聯社資料照片

如今兩個月過去了，讓我們看看準備幹大事的天使做了哪些補強？在他們簽下的自由球員中，最高價的史蒂芬生（Robert Stephenson）也不過3年3300萬美元，而且還是個救援投手。除此之外端得上台面的就只有摩爾（Matt Moore，1年900萬）、賈西亞（Luis Garcia，1年425萬）之流，同樣是些二三線的救援投手。換句話說，陣容殘破的天使幾乎就是要以少了大谷的原班人馬再戰一年。而且就在上週，一下說要賣球隊一下說「我又不賣啦！打我啊笨蛋」的天使老闆還表示他們今年要看緊荷包——儘管當下天使團隊薪資也就只有1.73億，比去年足足少了將近四千萬。

有這樣的老闆、總管跟球隊陣容，怎叫當年「重情重義」與天使續約的楚奧特不感到心寒？在跟大谷並肩作戰6年、為天使奉獻球員生涯13年，卻只打進一次季後賽外加連續八年勝率不過五成後，即便楚奧特再傻也該看得出天使完全是個扶不起的阿斗。再加上根據Fangraphs網站最新數據模擬，今年天使以現有陣容打進季後賽的機率僅有15%，全美聯只剩白襪跟運動家兩隊機率比他們低。更何況這還是帳面上的數字，場下天使還有瑞登（Anthony Rendon）這個今年薪水（3857萬）比楚奧特還高、最近三季只出賽148場卻在抱怨例行賽場次太多的超級大毒瘤。

要跟去年2轟、22分打點的瑞登(右)一起扛下天使中心打線，楚奧特(左)只要想起人家薪水還更高，恐怕就會一陣沒力。 美聯社資料照片

與動輒有球星要求「把我換出去」的NBA不同，大聯盟鮮少有人喊「吹蜜」（trade me）。但真要說，楚奧特絕對是最有資格喊「吹蜜」的第一人（諷刺的是，當年他簽下的新合約還附加了可拒絕交易的霸王條款）。首先當年他之所以同意與天使提前續約，完全是看在天使老闆面子跟他大力保證會將天使打造成強隊上，但多年來的事實證明，天使的建軍政策已經徹頭徹尾地失敗。如今有機會靠自由球員身份跳出火坑的大谷走了，還有七年約在身的楚奧特卻要陪著天使這隻二流球隊終老，相信即便是最忠心的天使球迷也會於心不忍，寧可祝福他到有競爭力的球隊一圓爭冠之夢。

從球隊的角度來看，當下也是天使交易楚奧特的最佳時機。首先今年八月就將滿33歲的楚奧特早已不算年輕。即便實力仍在，也難免令人擔心他的表現要開始出現下滑。其次雖然去年楚奧特因為手掌骨折錯失只出賽半季，而且以.858的OPS寫下生涯次低。但經過大半年的治療休養，沒有理由不相信楚奧特能恢復過往身手。而天使也只有趁楚奧特此時此刻還有相當高的交易價值，才有機會透過交易從其他隊手上拿到夠好的新秀。

楚奧特已經32歲，留在天使根本別想爭冠，拿個人獎項也會很困難。同樣的對天使來講，他的行情也可能開始急速下降，拖久了就很難換回好貨。此時若能以迅雷不及掩耳盜鈴兒響叮噹仁不讓子彈飛之勢分手，對雙方來說都是好處多多。 路透社資料照片

於此同時，雖然天使老闆口口聲聲說會繼續經營，但他的言談話語在在顯示只要價碼夠好一切可談。偏偏以天使現在要投手沒投手要打擊沒打擊的破敗陣容，全隊上下除了楚奧特外幾乎全是負資產，想賣球隊恐怕還找不到有人願意花大錢接這種爛攤子，但眼前就有金鶯這個最好的榜樣。當年在招牌球星馬恰多（Manny Machado）即將成為自由球員之際，承認自己小廟供不了大佛的金鶯毅然在2018年季中將之交易到道奇開啟重建模式。之後三年金鶯戰績之「慘烈」可謂不忍卒睹，但他們完成重建後去年的輝煌成績大家也有目共睹。多年持有金鶯的安吉洛斯（Angelos）家族也才有辦法順勢將這隻前景大好的球隊賣到一個好價錢。

唯有大破方能大立。如今已是一蹶不振的天使即便加錢也該把握時機拿楚奧特換取更好的將來。雖說站在天使球迷的角度，想必難以想像13年如一日的楚奧特會有離開的一天，然而天下沒有不散的宴席。而對楚奧特來說，能在球員生涯遲暮之年找到新天地一償爭冠夙願，不將一身神獸級身手葬送在天使這個爛泥塘，顯然才會是他最好的歸宿。