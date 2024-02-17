劉錚揭中華男籃無解現況 籃協官僚僵化又做了什麼？

此次亞洲盃資格賽的中華隊隊長劉錚，前日在FB發了一篇諍言文，短短一天時間，就有2萬多人按讚與逾千次的分享，足見國內籃球迷對此次組訓狀況之關注，筆者跟幾位關心台灣籃壇改革的朋友討論後，覺得有幾個可以延伸討論的面向，值得關心台灣籃球的大家繼續關注，也期望能帶給籃協再更多一些督促進步的力量與聲音。

從劉錚提到的部份，有幾個主要重點：

「人都不齊我們要怎麼磨合」

球員組成是球隊根本，籃球始終仍是團隊運動，也肯定需要磨合，特別是此次徵召名單中還有許多新手，出現這麼大的問題，當然會影響整體球隊表現甚鉅，也無怪乎劉錚會高聲疾呼。

誠然，籃協這次聘請了不少訓練員陪練，可以稍微補上人數不足的問題，但出去比賽的始終是球員，對於戰術的熟練度與彼此間配合的默契，仍絕對不足，需要最起碼的集訓時間。

關鍵就在於事前與各聯盟的溝通協調。此次中華隊開訓或許比許多他國球隊更早，但面對整個資格賽從2/22~2/26的賽程（中華隊兩場賽事分別為2/22與2/25），舉例中國CBA特地從年前就停賽至2/29才復賽，日本B聯盟則從2/11休賽至3/1，就連比較辛苦的韓國，聯賽打到2/15初六，至少也是從2/16就休賽至2/28才重新開打，這些都是各國籃協為了比賽努力協調過後的賽程。

反觀台灣，雖然根據報導，兩大聯賽P+、T1仍算是有作出相對應配合，但直至本週末2/17~2/18都還有熱戰，T1甚至連2/24都還有比賽，並且分別於2/27與2/28復賽，比人家晚休賽，卻又比別人早復賽，也無怪乎部份獲徵召國手，還無法至集訓報到（根據報導2/5就該報到參與集訓）。

畢竟這才是他們討生活的職業，未經許可、賽事仍在進行，各自又都有戰績壓力，當然還是會以母隊（老闆）為優先。不能說籃協無作為，要考量的因素也確實不少，但是不是可以不用如此的「權宜」，最後且只流於交代了事。

「至少在前置作業上我們要有所準備，對吧？」

劉錚FB文中同時提到了前置作業的準備問題，而一次國際賽出征所需的前置後勤，絕對不只是物質上腰包、球衣、球鞋等用具這麼簡單，包括上述優先考量球員身心狀態的集訓時間&聯賽賽程協調，到長時間的情蒐準備：觀察各國打法，掌握對手大名單球員近況與總教練風格，以便知己知彼。

這次我們在出發前，為球員們準備了多少？從訓練到比賽期間的後勤團隊，包括隨隊醫師、藥師、物理治療師等支援，更是重中之重，乃至於在當代運動科學潮流下，若能再引進運動心理諮詢師、廚師與營養師等幫手，整體拼圖就更趨完整。

這次稍能寬慰的是，據籃協說法，在體育署的支持下，有著比以往充裕的後勤人手，但是否真的達到足夠的數量與成效，也仍有待最後球員們的反饋。

對這些年頗為仰賴歸化球員的中華隊來說，這也是劉錚口中的另一個「前置作業不足」：眾所關注的阿提諾需約問題。

不能輕言這是易與的談判，但阿提諾早在1/30就與攻城獅分道揚鑣，在此之前更早有隱憂跡象，遭球隊棄用多時。在早知道亞洲盃資格賽將於今年2月開打情況下，以其國際賽的角色重要性，本該未雨綢繆的大事，卻到現在仍無法掌握他是否有意願返台，這實在難以說服廣大球迷籃協有上緊發條。

而更根本，也早被討論多時的議題：新的歸化人選，進度到哪了呢？

台灣並非是亞洲第一個有歸化球員的球隊，但在國際賽表現顯然更加依賴歸化，如今不僅被其他國家超越，更可能面臨無人可用的窘境。或許過去有現實資源壓力，但至少在現在這個鋒頭上，籃協該有多一些底氣，對外爭取更多的歸化籌碼了吧。

「大家都關心的保險問題」

大家對於保險的基本概念與想像，或許就是受傷了可以就醫請款，但這些為國出賽的運動員，需要的不僅只這一部份，除了原本就應享的：受傷後的檢查、治療、復健等費用支付，都必須到位外，也期望能減少他們在作業方面的麻煩，如早前張宗憲所述，球員受傷還得自行尋醫、就醫，甚至很多費用還得自己去申請，這似乎本不該是由球員來額外勞心費力。

更重要的是對原本工作的「失能險」保障，隔壁棚棒球就有2016年羅嘉仁於12強賽期間受傷，導致整季報銷，至少還有理賠一整年薪水的案例，可是籃球選手呢？

歷來從陳信安、田壘、張宗憲、楊敬銘、戴維斯、吳永盛，到女籃的彭詩晴與文祺，這些中華隊重要球員，都曾經為國家隊在比賽或集訓中受傷，其中更有多位從此告別球員巔峰，再也回不去從前，卻沒能得到相對應回報。

這在當代因近年聯賽蓬勃發展，導致球員薪資大漲的背景下，自然也讓球員們對於徵召一事，有更多的斟酌與考量，畢竟需要背負的風險相形更為巨大，也才導致了胡瓏貿雖入選24人名單，仍選擇婉拒出賽的憾事。

當然，再一次我們必須認知這件事情有一定難度。就現有資訊，國內僅一家日商關係業者願意洽談，但在籃球員受傷機率相對棒球較高，且因近年薪資飆漲，對「失能險」保額要求也相對提高，兩者皆會直接影響保費大漲情況下，加上對於如何計算基於薪資的個別球員保單，仍未與工會達成共識，可以想見要達成籃協、球員與業者，三方皆滿意的方案，絕非易事（亦難以完全複製棒壇協商經驗）。

也因此，儘管籃協宣稱此次同樣在體育署支持下，已有為球員投保現有最高額度「暫時失能險」（但是否屬實仍有待追蹤查證），內容仍難以讓球員一致接受（因此造成胡瓏貿退出），畢竟雙方可能從根本對「失能險」的認知就有落差。

這部分的困難能夠理解，畢竟商家是來做生意，不是來做善事的，倘若真有厚利可圖，不會只此一家，籃協也確實需要面對，是否能負擔球員理想保單的保費問題。

可這同樣不是延宕如此之久的理由，現實面縱有難言之苦，還是需要給大眾一個明確說法，是費用問題（但協會整體支出是否有合理運用）？是否需要上級機關更多協助乃至實質支持（修法or預算）？抑或者能否尋求外國公司承保？

說到底單單亞洲，就還是有一大票較中華隊國手身價更高的籃球員，總有能參考的對象，而不是在球員們反映這麼多年，甚至已有人反彈婉拒之後，仍只得到「努力協商中」的拖字訣消極回答。

「很多以前的問題到現在，還是存在」

這道盡了更多難以分類，尤其是心理上的無奈。我們就看看當事人劉錚。2014年瓊斯盃對埃及的比賽中，一次灌籃摔傷下巴就縫了多針，去年亞運集訓期間更扭傷多達3次，職籃球員工會列出「改善保險」、「球員後勤」乃至「出場費用」等條件，希望球員可以在很安全、有照顧方式下代表中華隊出征，實在是合情合理，也無可厚非。

但是一年過去了，更精準地說，是年復一年，籃協看似仍在原地徘徊，進展有限，面對問題不能說毫無動靜，卻始終牛步、始終處於協商努力還未果的過程中，然後以官方回覆「我們努力了，但迫於種種因素」作結。

台灣籃壇經過多年低迷，好不容易在近年有了一些向上榮景，卻馬上又要面臨許多負面打擊的嚴峻挑戰，實難再有失；再望向國際籃壇其他對手的飛速進展，無怪乎球員們會比以往，更急切直白的提出需求與抱怨；球迷們更已失去耐心，這些不光只是為了球員自身利益，也攸關於幫助國家隊打出更好成績。

畢竟現代球員出國比賽，已不單單只是「為國爭光」一個榮銜考量可以打動，球員要的是更有保障、更沒有後顧之憂的安心拼戰，而不是受傷風險自負，甚至嚴重到影響職業生涯，還望籃協能嚴肅看待劉錚的此番心聲，再不加快腳步，晚了就跟不上全世界了！