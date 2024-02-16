費城最需要的及時雨 希爾德為76人帶來嶄新契機

中鋒安比德傷停前，費城76人一直被視為東冠最熱門，安比德不但連續第二年成為年度MVP呼聲最高球星，攻防統治力獨一無二。今年一月安比德因為半月板修復手術至少傷停四周，可能六周甚至需要休養更長時間。安比德手術後傷停八場，76人攻防如失重心，3勝5敗戰績不僅顯示安比德在76人陣中重要性，也迫使76人必須做出調整。

76人在2月8日球員交易截止日前從溜馬換來外線射手希爾德、替補控球佩恩。這個不起眼交易，卻可能改變76人今年命運和走勢。希爾德來到費城宛如重生，場均22.3分、7.5助攻，三分命中率4成5，得分、助攻、三分命中率都創生涯最高，雖然樣本數不多只有四場，但希爾為76人帶來的外線、火力、創造空間能力，已經讓費城球迷興奮不已。

佩恩融入費城也很快很有效率，佩恩場均10.8分、4.8助攻，儘管投籃命中率、三分命中率都比效力公鹿時滑落，但佩恩替補效率和防守糾纏工夫，活絡76人板凳，更重要的是他為76人帶來無比活力。跟76人前替補控球貝佛利比起來，佩恩不會張牙舞爪、不耍嘴皮、專注打球，擁有更強大適應力和融入體系功能。

76人另外從公鹿換來的佩恩也有不錯的表現，他擔任替補控衛，4場比賽有場均10.8分、4.8助攻的演出。 美聯社

希爾德的重生和爆發 對76人來說非常關鍵

希爾德本季為溜馬出賽52場，場均12分，投籃命中率4成4，三分命中率3成8，表現沒有不好，但角色和戰術地位一直在下滑，場均出賽只有26分鐘，甚至幾度跌出輪換，每場比賽出手僅9.9次。生涯三分命中率超過4成，溜馬能給希爾德出賽時間、空間非常有限，過去一年溜馬一直試圖交易送走希爾德。

76人很可能就是希爾德生涯最佳落點和全新開始，只要三月底安比德傷癒歸隊，希爾德拉開空間能力、穩定三分火力，以及被忽略的二次傳球助攻，76人很有機會因為希爾德加入輪換，提升團隊，重新成為東冠最熱門球隊。

在溜馬逐漸被邊緣化角色球員，搖身一變成為76人外線第一射手和第二進攻點，跟76人擅打爛仗控球後衛麥克西非常搭的希爾德，成了費城新希望，為76人帶來嶄新契機。

希爾德才31歲，三分球火力還是相當旺盛，但在溜馬年輕化、強化防守的兩大考量下，他近來竟然淪為可有可無的替補，上場時間急速被壓縮，還好轉隊到76人之後有了全新的開始。 美聯社資料照片

希爾德來到76人 意外發展出生涯第二專長：組織

希爾德四場球傳出30次助攻，比主控麥克西四場26次助攻更搶眼，希爾德的存在和外線牽制力，讓麥克西可以更專注在攻擊籃框和得分，把組織、傳球、比賽節奏交給希爾德，76人戰術打法和球權更靈活多變，讓對手更難採取針對性防守。

現在76人就等安比德健康歸隊，陣容更加完整，安比德做為聯盟第一中鋒，今年球季在攻防兩端展現統治力一點都不輸給金塊中鋒約柯奇，安比德在低位背框攻擊、防守對位和協防能力甚至都比約柯奇更出色。

在安比德(右)養傷這段期間，76人需要靠希爾德和麥克希撐住球隊，等他傷癒歸隊之後，76人就有機會在季後賽更上一層樓。 美聯社

76人教練諾斯對希爾德的全能表現充滿期待：「希爾德正在打出他生涯最好的籃球，除了投籃、得分，他總是能為隊友創造更好出手空間和機會，渾然天成，好像他天生就是擁有這種創造力，一旦安比德回歸，禁區牽制力和低位都能展現統治力，麥克西和希爾德後場極具侵略性搭配，就是我們贏球最致命武器。」

希爾德的外線和組織成就「費城希望」，76人正在變得更好、更沒有缺點。