中職／五大40歲老將想再創紀錄 自助之外還得教練給機會

即使前年潘武雄、詹智堯，及去年高國慶、官大元相繼引退，中職今年還是有好幾位40歲以上的現役球員，這些老將在十餘年的職業生涯中累積許多成績，在生涯最後階段仍有拼個人紀錄突破的機會，有的紀錄甚至在今年這個金龍年球季就有望達成，不過這些老將雖累積一定的數據成績，但要創新個人紀錄，除了自己要維持對球隊有幫助的戰力外，還得看教練團能否給予充足的上場機會。

擁有不少資深球員的統一，陣中在潘武雄、高國慶相繼引退後，仍有潘威倫、陳鏞基、胡金龍等3名40歲級老將，另外22年季後加入的林益全也已38歲，這4名老將都有紀錄待突破。

首先是年紀最大的潘威倫，在官大元引退後，潘威倫成為40歲級老將中唯一的投手，即將邁入第22個中職球季的他，包括336場的先發、30798個投球數、2096.1局的投球局數都是中職史上最多，當然148場的勝投也是，成為中職首位150勝投手無疑是潘威倫這幾年持續拼戰的最大主因，但近4季僅拿5勝，去年更是出賽4場，防禦率超過10，一勝難求，這種表現實在很難讓教練給他出場創紀錄的空間；統一昨日正式宣佈潘威倫將在今年球季結束後引退，在上季後半段球隊暴露出牛棚戰力吃緊的問題，或許潘威倫在這最後一季以調整成短局數中繼為主，才有更多上場以及湊齊最後那2勝的機會。

潘威倫(右)僅差2勝就能成為中職史上首位150勝投手，但去年一勝難求，能否在最後一季完成此紀錄？ 聯合報系資料照片

相對於潘威倫極少的出賽場次，陳鏞基、胡金龍及林益全3人在新球季也有要追求的個人紀錄，上季成功東山再起卻未能獲得東山再起獎的陳鏞基，在去年第13個球季已完成1200支安打的紀錄，累積197支二壘安打及668分打點，如果能維持上季表現，200支二壘安打及700分打點都可望在今年達成。

至於393支二壘安打已是中職最多的林益全，今年在達成400支二壘安打的大紀錄前，應該就可打出個人生涯第2000支安打，球季結束時超過彭政閔成為安打通算第2名也不是不可能，而打點由於還差72分才能到達1200分，在今年要完成的難度倒是頗高，而每季都有盜壘成功也是他新球季要維持的另一個有趣紀錄；目前已有1184支安打及195支二壘安打的胡金龍要在金龍年達到生涯里程碑就簡單多了，由於統一去年仍相當倚重這3名老將的攻擊火力，3人都可望在今年寫下個人生涯值得紀念的一頁。

去年季前轉隊至統一的林益全(右)，今年有望成為中職史上首位400支二壘安打的締造者。 聯合報系資料照片

球季開打後將滿40歲的王勝偉，轉隊到富邦的這兩年成為隊上的主力游擊手，同樣在安打方面有追求的紀錄，生涯累計248支二壘安打、1372支安打、569分打點，250支二壘安打及1400支安打的紀錄應已在囊中，600分打點就稍有難度，而這兩年都還有12次以上盜壘的他，離250次盜壘僅剩12次，王勝偉的進攻及守備能力尚未明顯退化，除非陣中有能夠完全扛起游擊位置的年輕球員出現，否則新球季仍會是球隊重要戰力，成為40歲游擊第一人，這些打擊上的紀錄也有望在今年達成。

現役最年長的野手周思齊，去年打出個人第1800支安打，新球季要完成的單項紀錄不算多，大概就只有差4支的350支二壘安打，以及差2次的100次盜壘成功，過去3年都有2次以上盜壘的他，只要有充足的上場機會，要完成應不是問題，如果百盜成功，那周思齊將會成為中職史上第9位千安百轟百盜的球員，為自己的生涯劃上完美的句點。

周思齊(中)如果能在今年成功盜壘2次，那就會成為中職史上第9位千安百轟百盜的球員。 聯合報系資料照片

最後是紀錄創造者林智勝，其實林智勝在剩餘的職棒生涯已經沒有太多要追求整數里程碑的打擊紀錄了，尤其在上季後半段教練團的運用方式，可以明顯看得出味全策略以培養年輕人為主，加上球隊在上季已奪下回歸後的總冠軍，林智勝的階段性任務或許已完成，上場機會也只會越來越少，接下來就只是看他能把中職全壘打王的紀錄從303轟推高到什麼程度了。