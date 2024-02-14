大聯盟球員豪華合約看似很多 但背後稅金和酬庸超級驚人

我們都知道美國職業運動大手筆，薪資、獎金動輒百萬計，彷彿任何一位選手拿美鈔跟鍍金沒兩樣，但實際卻是如此嗎？殊不知，美國講的數字都是稅前，在錢打入銀行戶頭前還有稅金、經紀人佣金得支付，這一篇我們就聊聊大聯盟球員稅後薪資有多少。

前陣子鬧得沸沸揚揚的大谷翔平，以破紀錄十年7億美元加盟洛杉磯道奇隊，但人在美國就要按當地法律課稅，還得支付經紀人一筆費用。根據持牌會計師 Robert Raiola說法，大谷翔平得繳納37％聯邦稅、13.3%的加州稅、2.35% 醫療保險和附加稅（Medicare & Medicare surcharge），以及1.1%的加州殘障保險（State Disability Insurance，簡稱SDI）。換句話說，實拿並非帳面上的7000萬美元，真正到手約3360萬美元，而且還沒算協助談薪的經紀人佣金。

要說「萬萬稅」，美國加州才是名列前茅，同在大聯盟算高薪一族的楚奧特（Mike Trout），他的談約薪資為3711萬6,666美元，每年單是聯邦稅就繳了1368萬8374美元、加州政府又抽490萬社會保障和醫療保險（FICA）9747美元、稅後薪資實拿1763萬8989美元，他個人一年就交稅1947萬7677美元，稅率為52.48%。美國納稅人要應付的不單聯邦政府，還得針對所住的州繳稅，各州稅率不一樣，有的州稅高昂譬如加州，也有的州不收一毛錢。相較之下，投奔德州遊騎兵隊的席格（Corey Seager）就佔盡優勢，稅前薪資是3550萬，不需給德州政府一毛錢所得稅，只要繳納聯邦稅1309萬0208美元，以及社會保障和醫療保險84萬1564美元，扣除後實拿2156萬8228美元，僅需交稅1393萬1772美元，所佔比例為39.24%。

各州的稅率不同，也因為加州的稅率較高，以致於部分球員寧可投奔薪資較低的隊伍，主要是可以規避繳納超高的州稅。像席格轉隊到遊騎兵後，比在道奇時每年少繳好幾百萬美元的稅，心情自然好，也就打得更好。 美聯社資料照片

與一般上班族不同，國稅局將職業運動選手視為自僱，需要繳納自僱稅含社會保障和醫療保險稅。另外，選手都有產品代言，這些有的不是以現金支付，而是直接拿商品如手錶、汽車和名牌服裝。這些其實都要交稅，所以「以物換物」這檔事不適用於避稅。另外一個球員要注意的是他們全美巡迴，他們必須在所有參與比賽的司法管轄區內申報所得稅（Jock Tax），一般大聯盟球員得提交20至25份，他們要繳稅的不只是主場，連打客場也要按日計費。

對於專注投入賽是的球員來說，處理這些稅務是困難的，所以他們都有專門從事職業運動的稅務專家服務，以確保每年正確且按時繳納所有稅款，過程中也可找出潛在的節稅機會和抵稅方法。所以，當你透過媒體被那些職業選手花花綠綠的數字迷惑時，也要想想他們背後支付的稅金，很可能是一般老百姓終其一身沒看過的數字。

另一筆大聯盟球員的開銷，就是專業經紀人代表談約、代言、公開活動以及其他商業協議的酬金。這些服務不是拿薪資，而是按球員薪資比例來抽，一般經紀人向客戶收取的佣金百分比，會根據多種因素而變化。一般來說，經紀人從運動員的合約賺取4%至10%佣金，有的職業運動如NFL、NBA設有限制，但大聯盟則沒有，完全是球員、經紀人自己協商。《今日美國》舉例，2017年大聯盟平均薪資447萬美元，經紀人收入則從1.6萬到400萬美元不等，當時最富有的頭號經紀人是波拉斯（Scott Boras），幫手上客戶一舉談下19億美元合約，其個人佣金入袋1.083億美元。以地緣劃分，加州是高收入運動經紀人所在地，平均佣金為9萬2820美元。

波拉斯(右)幫球員爭取超高薪的功力一流，但他的經紀人抽佣同樣也是非常的昂貴。 美聯社資料照片

人們很容易羨慕檯面上的數字，但職業球員其實付出相當大、甚至是一半薪資貢獻國庫，在一些稅率較高的州譬如加州，用於納稅的數字相當可觀，這也是為何某些加州職業球隊如道奇、洛杉磯天使、聖地牙哥教士、舊金山巨人和奧克蘭運動家隊即使開出肥約，在球員與經紀人敲打計算機實際瞭解後，仍然前往薪資較低一點的球隊報到，很大原因就是因為稅金。