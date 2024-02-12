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中職／後福來喜時代 高宇杰證明自己的最好機會

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟捕手高宇杰去年表現嚴重失常，本季沒有福來喜與他競爭，若能減少患得患失的心態不再當奶油王子，在攻守兩端都應該有機會出現強力反彈。 聯合報系資料照片
中信兄弟捕手高宇杰去年表現嚴重失常，本季沒有福來喜與他競爭，若能減少患得患失的心態不再當奶油王子，在攻守兩端都應該有機會出現強力反彈。 聯合報系資料照片

揮別2023年的陰霾，迎接嶄新的2024年球季，今年對於許多中職球員都是關鍵的一年，江承諺、郭嚴文可望獲得不少出賽機會谷底反彈，在福來喜離隊後，中信兄弟主戰捕手高宇杰尋求再起，證明阿福不在，他也可以撐起黃衫軍一片天。

江承諺（台鋼雄鷹）

2023年投球成績：4場出賽總計投17.1局，戰績1勝2敗、防禦率2.08

江承諺在統一獅有十年的出賽經驗，先發多達122場，來到台鋼雄鷹有機會成為本土王牌先發。 圖／台鋼雄鷹提供
江承諺在統一獅有十年的出賽經驗，先發多達122場，來到台鋼雄鷹有機會成為本土王牌先發。 圖／台鋼雄鷹提供

去年底台鋼雄鷹以郭俊麟為籌碼，向統一獅換來左投江承諺，台鋼直接拿到一名可以固定在先發輪值穩定輸出的投手，統一獲得一名長中繼也可兼任第5、6號先發的投手，對兩隊來說是雙贏交易。

28歲的江承諺正值球技巔峰時期，前年總計投91局，防禦率3.86，去年銳減剩17.1局，主要是教練團先發輪值取捨問題，並非傷勢或球技下滑，如今來到相當缺乏先發投手的台鋼，江承諺可望獲得大量出賽機會，只要身體健康，有機會生涯第2度投滿百局，若將整體防禦率壓在4以下、拿個5至7勝，對新軍台鋼而言就是很大的幫助。

陳文杰（台鋼雄鷹）

2023年打擊成績：99場出賽、打擊率0.191，另有6支全壘打、32分打點與11次盜壘成功

陳文杰去年在中信兄弟雖然出賽99場，但只有246個打數。新球季轉戰台鋼雄鷹之後，應該有更多的表現機會，打擊實力也能完全發揮。 聯合報系資料照片
陳文杰去年在中信兄弟雖然出賽99場，但只有246個打數。新球季轉戰台鋼雄鷹之後，應該有更多的表現機會，打擊實力也能完全發揮。 聯合報系資料照片

26歲的陳文杰是中信兄弟培養許久的外野手，曾拿下二軍打擊、安打、打點和盜壘王，完全屠殺被稱為「二軍王」，前年打出生涯年，出賽105場、累計打擊率0.300都是生涯新高，去年打擊率卻跌破2成，完全失去中信兄弟二連霸主力外野手的風采。

由於黃衫軍好手眾多，在台鋼雄鷹第2次擴編選秀，無法將陳文杰放入18人保護名單，因此被台鋼挑走，陳文杰是會想比較多的選手，需要固定出賽機會去熟悉對手並調整手感，來到台鋼可望卡住一個外野位置，開季應該會扛開路先鋒重擔，對於他的發揮絕對有幫助，打擊數據回升可期。

高宇杰（中信兄弟）

2023年打擊成績：87場出賽、打擊率0.189，另有1支全壘打、10分打點

去年高宇杰出賽87場寫下生涯單季新高，只是打擊率0.189、上壘率0.239、長打率0.222都是生涯最差數據，盜壘阻殺率0.277，也低於生涯平均的0.362，攻守都不在最佳狀態。

去年高宇杰攻守失序，多少受到福來喜在陣中與球迷輿論的壓力，在福來喜離隊後，他的表現被外界放大，表現難免患得患失，實際上他仍是聯盟頂尖的捕手，如果重拾信心，不再活在福來喜的陰影下，今年有機會重拾身手，扛起中信兄弟主戰捕手重任。

郭嚴文（味全龍）

2023年打擊成績：37場出賽、打擊率0.307，另有2支全壘打、13分打點

郭嚴文近年在樂天桃猿時因球隊年輕化政策而出賽機會銳減，但他還是有相當優異的攻守表現，來到味全龍之後正是大展身手的好時機。 味全龍提供
郭嚴文近年在樂天桃猿時因球隊年輕化政策而出賽機會銳減，但他還是有相當優異的攻守表現，來到味全龍之後正是大展身手的好時機。 味全龍提供

把郭嚴文放在這裡討論其實有些突兀，因為他2022、23年一軍打擊率都超過3成，去年在二軍打擊率也破3成，35歲的他用成績證明還可以打，但弔詭的是，郭嚴文近年一軍出賽數愈來愈少，去年只剩37場、132打席，球季結束被樂天桃猿放走，味全龍撿走。

放眼全聯盟，味全的確是需要郭嚴文的球隊，在林智勝滿42歲之際，味全在一壘手和指定打擊、代打的位置，有郭嚴文發揮的空間，至少不會像在樂天這樣被壓縮空間，郭嚴文生涯累計94支全壘打，距離百轟只剩M6，可望在龍軍達成里程碑。

中華職棒 棒球專欄 福來喜 郭嚴文 陳文杰 高宇杰

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