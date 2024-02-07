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送王牌伯恩斯到金鶯 釀酒人其實是短空長多

聯合新聞網／ 丹尼爾
釀酒人將王牌投手伯恩斯交易到金鶯，讓金鶯一下子成為奪冠熱門球隊，但釀酒人球迷就感到非常悲傷，球隊在今年恐怕會完全失去競爭力。 美聯社
釀酒人將王牌投手伯恩斯交易到金鶯，讓金鶯一下子成為奪冠熱門球隊，但釀酒人球迷就感到非常悲傷，球隊在今年恐怕會完全失去競爭力。 美聯社

今年休賽季一直沒有作為的巴爾的摩金鶯，上週終於啟動了震撼全聯盟的重磅交易，以左投手霍爾（DL Hall）、內野手歐提茲（Joey Ortiz）兩名新秀，外加一個戰力平衡選秀權，將密爾瓦基釀酒人王牌投手、2021年國聯塞揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes）交易到陣中。金鶯去年球季意外崛起，例行賽拿下101勝的佳績，但先發投手深度不足的窘境在季後賽徹底顯現，第一輪就被德州遊騎兵橫掃淘汰，伯恩斯的加入，等於是直接空降了一張Ace，補上了金鶯戰力最缺的一塊。交易的消息一曝光，網路上的金鶯球迷一片歡欣鼓舞，而失去王牌投手的釀酒人球迷則是一片哀鴻遍野，甚至有不少人認為，這筆交易釀酒人虧大了，送走了王牌投手，卻連金鶯農場的前五號新秀都沒有拿到。但釀酒人真的當了冤大頭嗎？我不這麼認為。

首先，從金鶯的角度來看，這確實是一筆非常漂亮的交易。毋庸置疑，伯恩斯是全聯盟數一數二的頂級先發，過去三個球季，他先發出賽93場，總共投了562.2局（全聯盟第四），累計防禦率2.94（全聯盟第七），送出677次三振（全聯盟第二），總共貢獻了15.5個fWAR，與聯盟所有先發投手相比，整體的貢獻度僅略低於費城費城人的惠勒（Zach Wheeler）和多倫多藍鳥的高斯曼（Kevin Gausman），全聯盟排名第三。雖然伯恩斯去年成績略為下滑，但193.2局的優質投球、3.4 fWAR，加上優異的三振能力和豐富的季後賽經驗，可以期望他在今年球季持續繳出優異的投球成績，並在季後賽擔當頭號先發，讓金鶯在季後賽可以走得更遠。

伯恩斯三振能力極強，又能穩定吃局數，過去三季都有200K以上的演出！ 影片來源：大聯盟YouTube官方頻道

從釀酒人的角度來說，會願意送出伯恩斯的最重要理由，就是他的合約將在年底到期，而由超級經紀人波拉斯（Scott Boras）代表的伯恩斯，幾乎是肯定會在合約到期後在自由球員市場上尋求一份大約。也就是說，如果不交易伯恩斯，預算有限的釀酒人註定要看著他在球季結束後離開球隊，到時候只能拿到一個補償選秀權。伯恩斯離開之後，最開心的肯定是同分區的勁敵芝加哥小熊和聖路易紅雀，因為雖然釀酒人才簽下了砲手霍金斯（Rhys Hoskins），但投手戰力大幅削減，今年球季要有一番作為，難度又更高了。

話雖如此，釀酒人換來的兩名新秀，雖然名氣不如金鶯頭號新秀哈勒戴（Jackson Holliday）響亮，卻也都不是省油的燈，而且都是完成度高、可以立刻在大聯盟出賽的球員。25歲的內野手歐提茲可守游擊、二壘、三壘，去年已經在大聯盟有15場出賽的紀錄，在金鶯3A也打出相當不錯的成績（.321/.378/.507）。球探認為他沒有什麼長打能力，但擊中球的能力相當優異，且作為一名游擊底、可多重守位的中線內野手，歐提茲立刻可以作為釀酒人內野調度的活棋。如果未來發展順利，歐提茲也可能在游擊手亞當斯（Willy Adames）的合約於年底到期後，接班主戰游擊手的位子。

歐提茲目前的定位是內野工具人，但未來有機會培養成釀酒人的主戰游擊手。 美聯社資料照片
歐提茲目前的定位是內野工具人，但未來有機會培養成釀酒人的主戰游擊手。 美聯社資料照片

至於左投霍爾，同樣是25歲的年紀，他從2017年、年僅18歲時就進入金鶯的農場體系，天賦極高，速球可以投到接近96英哩，加上銳利的滑球和變速球，一直都是金鶯農場倍受期待的新秀。不過，在養成階段，霍爾大小傷不斷，雖然主要以先發投手的身份培養，但每年投球局數都不多，續航力是一個罩門。他在大聯盟層級，除了2022年八月的初登板是以先發身份出賽，之後都是從牛棚出發，總計在大聯盟兩年，33局的投球，防禦率4.36，三振率高達29％，保送率也控制在7.6％，算是球威相當不錯的後援投手。釀酒人向來對於強力後援投手的培養很有一套，以霍爾的資質，不論是競爭先發輪值，或是成為牛棚的一員，都很有機會讓投球成績再往上提昇。

霍爾有不錯的球速，控球也有一定的水準，有機會成為釀酒人未來的優質牛棚戰力。 美聯社資料照片
霍爾有不錯的球速，控球也有一定的水準，有機會成為釀酒人未來的優質牛棚戰力。 美聯社資料照片

釀酒人送出剩下一年期限的王牌投手，獲得兩個即戰力新秀，其實一點都不虧。伯恩斯今年就算投得再好，他的價值在今年球季結束就會歸零，而釀酒人獲得的霍爾和歐提茲，都可以以便宜的薪資再用好幾年。如果單純以Fangraphs網站的預測系統「ZiPS」預估兩隊在本次交易獲得的WAR值，金鶯將從伯恩斯今年的表現取得4.4個WAR，而釀酒人將在接下來的三個球季獲得8.9個WAR（歐提茲三年可貢獻4.8，霍爾三年可貢獻4.1）外加一個選秀權，釀酒人反而是佔到不少便宜。當然，金鶯農場的頂級新秀已經「生產過剩」，再考量到要藉著現有的黃金陣容力拼2024奪冠，以及霍爾、歐提茲有可能表現不符預期的風險，這個交易對兩隊來說，可說是各取所需。至於誰才會是這筆交易笑到最後的贏家，還需要時間才能證明了。

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