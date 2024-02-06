日職／效法高津臣吾及張泰山 陽岱鋼四海為家延續棒球夢

那個男人重返日職了！日職二軍今年球季新增加兩支球隊，其中之一的Oisix新潟Albirex日前宣布與台灣旅外好手陽岱鋼簽約的消息，雖然只是二軍，但陽岱鋼在相隔2年重返日職，也引起各界的關心。

陽岱鋼在05年以高中生第1指名加入火腿，07年日職一軍初亮相，13年球季曾以47次盜壘拿到個人、也是火腿隊史上首座盜壘王，這段期間也代表台灣參加過2屆WBC；16年季後行使自由球員權利加入巨人，在巨人時期的發揮並不算好，雖在18年打出10轟，但5年來只出賽329場，打出222支安打，打擊率及打點僅有2成58及97分，21年更是只有7打數1安打的成績，季後球團有意續留，但陽岱鋼選擇退團。

隔年2月陽岱鋼前往美國加入獨立聯盟，79場出賽有2成60打擊率、9轟、35分打點的表現，季後又到澳洲打冬季聯盟，去年3月再戰美國獨立聯盟，最終出賽97場，打擊率為2成71，另有10轟、58分打點的成績，打擊能力其實沒有太大的退化，今年加入二軍新球隊，預計也有不錯的表現，雖要回一軍已不可能，至少球員生涯最終階段還能在日職留下些紀錄。

陽岱鋼今年重返日本加入將打日職二軍的獨聯球隊。 聯合報系資料照片

過去也有幾位名將級的球員，在日職生涯結束後，不是選擇就此引退，而是像陽岱鋼這樣周遊各國的職棒聯盟，延續自己對棒球的熱情，養樂多現任監督高津臣吾就是最具代表性的1人。

高津在90年被養樂多選進，03年季後行使自由球員權利挑戰美國，這段期間在養樂多累積260次救援成功，4度拿下央聯救援王，之後2年在大聯盟投出8勝6敗27次救援成功的成績，06年返日重回養樂多，拿下13次救援成功及8個中繼點，隔年雖也有13次救援成功，但因傷防禦率暴漲至6.17，出賽場次也大減，季後被戰力外，日職救援成功累積到286次。

被戰力外後隔年，高津先後前往美國小聯盟及韓職，6月中加入韓職我們英雄(培證英雄)，最終在韓職出賽18場，成績是1勝8救援成功，防禦率僅有0.86，不過季後並未續留韓職；09年則在小聯盟度過。

10年1月高津來台加入興農，在當時造成不小的轟動，背號沿用在養樂多時期的22號，定位也是終結者，整季出賽40場，43局僅被打出29支安打，拿到1勝2敗26次救援成功，防禦率及WHIP都是非常優異的1.88及0.86，幫助興農拿到上半球季冠軍，可惜總冠軍賽被橫掃，高津一場都沒上，除了場上的成績之外，高津當年自掏腰包幫台中球場裝了兩台冷氣，更是流傳至今的趣事；之後2年高津回日本加入新潟的獨立聯盟，12年球季結束後引退，14年回到養樂多，20年升為一軍監督，也成功帶領養樂多央聯優勝2連霸及拿到日本一殊榮，個人在22年也進入到野球殿堂。

現養樂多監督高津臣吾，在球員時代離開日職之後，先後到韓職及中職打球，在中職期間擔任興農的終結者。 聯合報系資料照片

中職也有球員在(被迫)結束生涯後，前往其他國家延續棒球夢的球員，那就是現今擔任味全教練的張泰山，即使全壘打紀錄在這2年被林智勝突破，但仍保有最多安打及打點紀錄的張泰山，在15年季後離開統一，隔年1月宣布加入日本獨立聯盟的德島藍短襪，當年球團高層還親自來台舉辦記者會，以高規格對待這名台灣的傳奇打者。

張泰山在德島出賽53場，打出2成36打擊率、3轟、24分打點的成績，雖然不算優異，但在那段期間與隊上年輕隊友相處融洽，算是為未來的教練生涯做準備，並且也吸引不少球迷飛去德島探班，為德島的觀光做出了一點貢獻；隔年9月又前往澳洲職棒加入阿德雷德鯊魚，出賽40場，打擊率有2成83，還有4轟及26分打點，最令人印象深刻的是在最後一個打席打出戲劇性的滿貫砲，為職棒生涯劃下完美的句點。