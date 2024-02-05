日職／黃金時代不靠補強 猛虎想利用內部加乘效果

日本職棒各隊於2月1日起展開春訓，經過季後的補強，各球團都已經磨刀霍霍，準備迎接全新球季。12球團之中最受矚目的非去年日本一的阪神虎隊莫屬。阪神虎隊去年先在中央聯盟稱霸，距離上一次聯盟優勝奪冠已經相隔18年。接著他們又在季後賽、日本一總冠軍賽接連過關斬將，打敗歐力士猛牛隊，拿下自從1985年以來、相隔38年之久的日本一總冠軍。由於歐力士是太平洋聯盟三連霸的球隊，戰力正值巔峰，加上手握全日本職棒最強的投手山本由伸，因此阪神虎能夠從歐力士手中搶下優勝錦旗，優勝的意義以及價值不同凡響，阪神虎隊證明了他們堅強的實力，日本一得來絕非僥倖。

進入到2024年，阪神的目標是他們隊史第一次的二連霸。長達將近90年的歷史，阪神虎從未嚐過連霸滋味，2023年優勝監督岡田彰布也是上一次在2005年幫助阪神虎奪冠的指揮官，不過當時到了隔年（2006年）以些微差距的3.5場勝差敗給了落合博滿領軍的中日龍隊，即使勝率高達0.592，還是只能落居第二，因此岡田彰布更加渴望能夠在今年達成連霸的紀錄。他在春訓開始就表示：「比起去年，今年我更想贏！因為這是一支能贏的球隊，因此會更想贏！」

岡田彰布監督所謂「是一支能贏的球隊」，展現了他強大的自信心。不過，大家或許會好奇，阪神虎在這個季後其實沒有太明顯的大動作補強，為何身為總教頭會如此具有信心呢?！外援新戰力只有預計擔任守護神的新洋投古耶拉（Javy Guerra）。巴拿馬籍的古耶拉今年28歲，去年曾入選經典賽巴拿馬國家隊，生涯有5季大聯盟經驗，將增強阪神虎隊牛棚戰力。

巴拿馬籍的新洋投古耶拉(左)預計擔任守護神，增強牛棚戰力。 擷圖自阪神虎隊官方推特

不過他們沒有進行交易或是戰力外選手加盟，選秀第一指名的下村海翔（青學大）、第二指名的椎葉剛（四國IL・德島）、第五指名石黒佑弥（JR西日本）、第六指名津田淳哉（大阪經濟大）等新人雖然實力備受期待，不過畢竟還稱不上即戰力，因此補強並不明顯。比起動作頻頻的巨人軍，陸續網羅了去年效力阪神虎的洋投凱勒（Kyle Keller）、馬場皋輔（現役球員選秀會），並透過交易和軟銀鷹換來低肩側投的高橋禮，以及右投手泉圭輔，還有與歐力士交易換來投手近藤大亮，再簽下大聯盟生涯累積178轟的洋砲歐多（Rougned Odor）。相對於世仇的大規模補強，阪神虎隊顯得安靜許多。

不過，阪神虎隊的優勢在於主力選手年紀都在巔峰，加上陣容固定，因此反而讓各隊覺得可怕。以野手來說，近本光司（29歲）、大山悠輔（29歲）、中野拓夢（27歲），併用的捕手坂本誠志郎（30歲）以及梅野隆太郎（32歲）都在30歲前後，春訓狀況極佳的佐藤輝明下個月才滿25歲，去年他擊出24支全壘打、92分打點，今年邁入第五個球季，很有可能是大爆發的一年。另外，去年總冠軍賽拿下優秀球員賞的菜鳥打者森下翔太也才不過23歲。諾西（Sheldon Neuse）以及米耶西斯（Johan Mieses）兩名洋砲雖然有助戰力，但不到不可欠缺的程度，因此岡田監督看的是每名本土選手各別提升之後的團隊「加乘效果」，他也希望能藉由每名本土選手的各別升級，幾年之內打造一支不需要被外援戰力牽動的純本土打線。

更別說他們坐擁12球團最強的投手群，去年團隊投手防禦率2.66高居第一，先發平均防禦率2.79、後援平均防禦率2.39也都是最佳，更是有打造本土投手王國的本錢。阪神虎隊最年長的西勇輝才不過33歲，守護神岩崎優32歲、青柳晃洋30歲，去年拿下10勝的先發投手伊藤將司（27歲）、大竹耕太郎（28歲）、村上頌樹（25歲），加上去年表現優異的才木浩人（25歲）、桐敷拓馬（24歲）更年輕，最顛峰的年紀加上優勝經驗值以及自信心加持之後，阪神虎隊這一批中生代以及新生代選手，會更加可怕。這將是岡田彰布打造猛虎黃金時代的最大信心來源。