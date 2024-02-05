快訊

別下載！YouTube擋廣告外掛開發者警告：這款被添加惡意程式碼

大家過得好嗎？美國芝麻街的問候 引發網路溫暖共鳴

唐寶寶逾半「高齡」…父母憂照護 最大心願是比孩子多活一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／黃金時代不靠補強 猛虎想利用內部加乘效果

聯合新聞網／ Hiyan
阪神虎隊今年除了一名新洋投古耶拉之外，未見明顯補強，展現了強大的自信心。優勝經驗的信心更是2024年的一大武器。 擷圖自阪神虎隊官方推特
阪神虎隊今年除了一名新洋投古耶拉之外，未見明顯補強，展現了強大的自信心。優勝經驗的信心更是2024年的一大武器。 擷圖自阪神虎隊官方推特

日本職棒各隊於2月1日起展開春訓，經過季後的補強，各球團都已經磨刀霍霍，準備迎接全新球季。12球團之中最受矚目的非去年日本一的阪神虎隊莫屬。阪神虎隊去年先在中央聯盟稱霸，距離上一次聯盟優勝奪冠已經相隔18年。接著他們又在季後賽、日本一總冠軍賽接連過關斬將，打敗歐力士猛牛隊，拿下自從1985年以來、相隔38年之久的日本一總冠軍。由於歐力士是太平洋聯盟三連霸的球隊，戰力正值巔峰，加上手握全日本職棒最強的投手山本由伸，因此阪神虎能夠從歐力士手中搶下優勝錦旗，優勝的意義以及價值不同凡響，阪神虎隊證明了他們堅強的實力，日本一得來絕非僥倖。

進入到2024年，阪神的目標是他們隊史第一次的二連霸。長達將近90年的歷史，阪神虎從未嚐過連霸滋味，2023年優勝監督岡田彰布也是上一次在2005年幫助阪神虎奪冠的指揮官，不過當時到了隔年（2006年）以些微差距的3.5場勝差敗給了落合博滿領軍的中日龍隊，即使勝率高達0.592，還是只能落居第二，因此岡田彰布更加渴望能夠在今年達成連霸的紀錄。他在春訓開始就表示：「比起去年，今年我更想贏！因為這是一支能贏的球隊，因此會更想贏！」

岡田彰布監督所謂「是一支能贏的球隊」，展現了他強大的自信心。不過，大家或許會好奇，阪神虎在這個季後其實沒有太明顯的大動作補強，為何身為總教頭會如此具有信心呢?！外援新戰力只有預計擔任守護神的新洋投古耶拉（Javy Guerra）。巴拿馬籍的古耶拉今年28歲，去年曾入選經典賽巴拿馬國家隊，生涯有5季大聯盟經驗，將增強阪神虎隊牛棚戰力。

巴拿馬籍的新洋投古耶拉(左)預計擔任守護神，增強牛棚戰力。 擷圖自阪神虎隊官方推特
巴拿馬籍的新洋投古耶拉(左)預計擔任守護神，增強牛棚戰力。 擷圖自阪神虎隊官方推特

不過他們沒有進行交易或是戰力外選手加盟，選秀第一指名的下村海翔（青學大）、第二指名的椎葉剛（四國IL・德島）、第五指名石黒佑弥（JR西日本）、第六指名津田淳哉（大阪經濟大）等新人雖然實力備受期待，不過畢竟還稱不上即戰力，因此補強並不明顯。比起動作頻頻的巨人軍，陸續網羅了去年效力阪神虎的洋投凱勒（Kyle Keller）、馬場皋輔（現役球員選秀會），並透過交易和軟銀鷹換來低肩側投的高橋禮，以及右投手泉圭輔，還有與歐力士交易換來投手近藤大亮，再簽下大聯盟生涯累積178轟的洋砲歐多（Rougned Odor）。相對於世仇的大規模補強，阪神虎隊顯得安靜許多。

不過，阪神虎隊的優勢在於主力選手年紀都在巔峰，加上陣容固定，因此反而讓各隊覺得可怕。以野手來說，近本光司（29歲）、大山悠輔（29歲）、中野拓夢（27歲），併用的捕手坂本誠志郎（30歲）以及梅野隆太郎（32歲）都在30歲前後，春訓狀況極佳的佐藤輝明下個月才滿25歲，去年他擊出24支全壘打、92分打點，今年邁入第五個球季，很有可能是大爆發的一年。另外，去年總冠軍賽拿下優秀球員賞的菜鳥打者森下翔太也才不過23歲。諾西（Sheldon Neuse）以及米耶西斯（Johan Mieses）兩名洋砲雖然有助戰力，但不到不可欠缺的程度，因此岡田監督看的是每名本土選手各別提升之後的團隊「加乘效果」，他也希望能藉由每名本土選手的各別升級，幾年之內打造一支不需要被外援戰力牽動的純本土打線。

更別說他們坐擁12球團最強的投手群，去年團隊投手防禦率2.66高居第一，先發平均防禦率2.79、後援平均防禦率2.39也都是最佳，更是有打造本土投手王國的本錢。阪神虎隊最年長的西勇輝才不過33歲，守護神岩崎優32歲、青柳晃洋30歲，去年拿下10勝的先發投手伊藤將司（27歲）、大竹耕太郎（28歲）、村上頌樹（25歲），加上去年表現優異的才木浩人（25歲）、桐敷拓馬（24歲）更年輕，最顛峰的年紀加上優勝經驗值以及自信心加持之後，阪神虎隊這一批中生代以及新生代選手，會更加可怕。這將是岡田彰布打造猛虎黃金時代的最大信心來源。

伊藤將司 岩崎優 日本職棒 村上頌樹 棒球專欄 歐力士猛牛 阪神虎 青柳晃洋

相關新聞

中職／張育成高貴不貴 富邦悍將必須出手的4大理由

富邦悍將今年手握選秀狀元籤，領隊林華韋日前受時透露與張育成面談的談話內容，「至少到目前為止，張育成表達留在台灣發展的機會非常大。」也讓外界期待，今年張育成是否就會結束旅美生涯，返台選秀加盟富邦。

道奇嘉年華現場直擊 大谷翔平等球星暢談新球季

一位手握10年7億美元合約的運動明星，絕對足以左右媒體。美國時間2月3日洛杉磯道奇隊舉行大型慶祝活動道奇嘉年華（DodgerFest），吸引成千上萬球迷湧入球場朝聖，3萬5000張門票早於一個月前售罄

日職／黃金時代不靠補強 猛虎想利用內部加乘效果

日本職棒各隊於2月1日起展開春訓，經過季後的補強，各球團都已經磨刀霍霍，準備迎接全新球季。12球團之中最受矚目的非去年日本一的阪神虎隊莫屬。阪神虎隊去年先在中央聯盟稱霸，距離上一次聯盟優勝奪冠已經相隔

尼克無懼逆境加速向前衝 攻防都進入精英級別

紐約尼克最近八連勝，31勝17敗站上東區第三，尼克進攻效率NBA第六，防守效率第七，攻防兩端都是「精英級別」，這可能是近25年最棒的尼克。 尼克教練鍚柏杜素以「堅壁清野」防守著稱，慢節奏半場進攻

楊恩帶隊能力已達天賦上限 老鷹雙核心後衛遲早得拆夥

本季亞特蘭大老鷹戰績令人不甚滿意，目前僅20勝27敗，徘徊在東區第10名的附加賽邊緣掙扎。去年例行賽，球隊以41勝41敗坐收，並闖過附加賽有著季後賽一輪遊的體驗，今年卻可能一不小心連附加賽席次都沒有。

老虎提前綁約小聯盟好手 投資未上市潛力股成新趨勢

以往在唐布朗斯基（Dave Dombrowski）操盤的時期，老虎隊是走洋基路線，專買成名的大球員。但這已是過往雲煙，現在的老虎隊決心走響尾蛇和金鶯的路，要重用自家農場養成的年輕選手，以六年約2860

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。