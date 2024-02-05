中職／張育成高貴不貴 富邦悍將必須出手的4大理由

富邦悍將今年手握選秀狀元籤，領隊林華韋日前受時透露與張育成面談的談話內容，「至少到目前為止，張育成表達留在台灣發展的機會非常大。」也讓外界期待，今年張育成是否就會結束旅美生涯，返台選秀加盟富邦。

張育成旅美發展滿10年，其實所謂的天賦已被開發得差不多了，大聯盟生涯累計出賽235場，敲出121支安打、20發全壘打、打下79分打點，上述數據都是大聯盟史上台將最佳數據，加上去年經典賽光環和名氣加身，如果今年他沒有獲得美職球隊提出的大聯盟合約，確實有可能返台打球，只是價碼絕對不低。

如果張育成選擇在今年回來，考量他才28歲正值球技巔峰時期又具高人氣，富邦球團要說服他選秀並用狀元籤指名網羅，就一定會在選秀前先「喬」好，一如當年選秀狀元郎江少慶以破百萬月薪的4.5年合約加盟富邦，問題是多少價碼會讓張育成點頭答應？畢竟他在美國是還有機會的。

以現狀來看，張育成拿到一張複數年合約，月薪突破林智勝120萬的本土球員薪資天花板是基本的待遇，外界評估，張育成年薪有機會達到2000萬的水準，也就是平均月薪167萬，更有球界人士認為，他的月薪有機會挑戰200萬大關。

張育成若順利加入中職，外界評估他至少可領到2000萬台幣年薪。 聯合報系資料照片

無論如何，富邦拿到張育成的價碼肯定不低，但絕對有理由出手網羅；首先，富邦主戰游擊手王勝偉今年開季將滿40歲，加上去年季後右手肘骨刺動刀，年紀加上傷勢，勢必影響球技發揮，年輕的劉俊豪和池恩齊攻守經驗還不足以扛起主戰游擊手位置，張育成的到來可以直接補足游擊戰力缺口，王勝偉也能逐漸退居二線扮演工具人角色，鞏固整體內野防線。

其次，去年富邦團隊打擊率0.247、上壘率0.313、長打率0.342、53發全壘打、場均得3.7分都在全聯盟敬陪末座，不過，與味全龍、中信兄弟的落差不算太大，如果張育成能加盟富邦，直接挹注球隊長期欠缺的長打火力，不但是中心打線支柱，更是打線串聯的KEY MAN，也能拉近與各隊打擊的差距。

再者，近年富邦一線球星逐漸「離線」，林益全、胡金龍、陳鴻文轉隊，張正偉離隊轉戰業餘後退役，高國輝退休轉任教練，郭俊麟在第2次擴編選秀被台鋼雄鷹選走，蔣智賢退化，林哲瑄年紀漸長準備交棒，放眼望去，目前富邦陣中稱得上是明星球員的已經不多了，張育成若能披上藍衫，團隊打擊、內野守備、球隊人氣和話題一次滿足。

最後一點我覺得是最關鍵的，這幾年富邦歷經換血陣痛期，老將逐漸讓出位置，幾名中生代和新秀已做好接班態勢，好比說投手陳仕朋、江國豪、王尉永、曾峻岳、陳冠勳、李子強，捕手戴培峰、姚冠瑋和張進德，以及野手范國宸、葉子霆、李宗賢、王正棠、辛元旭，他們實力和經驗逐漸提升，若能有領袖級球員扮領頭羊角色，勢必能在球隊內部產生良好化學效應，張育成確實是合適人選。

富邦悍將正積極進行球隊的換血，在球隊年輕化之後，正需要張育成這樣兼具實力與知名度的好手來領導這批年輕人。 聯合報系資料照片

今年富邦由陳金鋒接任一軍總教練，由郭建霖擔任二軍總教練，陳金鋒的哥哥陳連宏擔任基地統籌教練，富邦教練團布局往好的方向走，郭建霖與陳連宏訓練以嚴格著稱，對待球員態度一絲不苟，非常適合在二軍農場當教練，另外，領隊林華韋在開訓典禮宣示，教練和球員必須謹言慎行，顯示富邦強調紀律的重要性，陳金鋒執教的富邦可望展現全新面貌。

陳金鋒今年執教初期，與選手之間勢必有一段磨合期，一開始戰績可能不會太好，隨著實戰場數增加，加上主戰投手江少慶回歸，下半季對富邦而言反而是關鍵時期，如果張育成能在選秀過後立即加盟上陣，在場上攻守兩端都能做出貢獻，將合約價值最大化，大有機會搶下睽違多年的季後賽門票，球團和張育成達到雙贏局面，與哥哥張進德同隊並肩作戰也是一大話題，對整個中華職棒環境也是好事，影響層面很廣。

陳金鋒本季接任悍將總教練一職，與球員間恐怕需要一段磨合期。張育成若能加入悍將，應該能像陳金鋒當年加入La new熊時一樣，給球隊注入一劑強心針。 聯合報系資料照片

今年張育成是否返台發展還是未知數，若他決定選秀，富邦勢必要付出龐大代價（也就是金錢），張育成是不是能拿到一張年薪破2000萬的複數年合約，包括台灣的職棒市場規模、張育成的商業價值、球團營收損益，都會是富邦評估考量的點，至於值不值得？現階段答案我認為是值得的，試想，中職35年歷史，具高人氣的「游擊砲」有幾人？或許也是富邦悍將谷底反彈的契機；如果張育成明年才回來，選秀狀元籤可能也不在手上，到時候又是另一番光景了。