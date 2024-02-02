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尼克無懼逆境加速向前衝 攻防都進入精英級別

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
尼克後衛布朗森近8戰場均高達31.6分，帶領球隊打出一波驚人的8連勝，目前已衝上東區第三的位置。恐怖如斯，簡直是恐怖如斯！ 美聯社
尼克後衛布朗森近8戰場均高達31.6分，帶領球隊打出一波驚人的8連勝，目前已衝上東區第三的位置。恐怖如斯，簡直是恐怖如斯！ 美聯社

紐約尼克最近八連勝，31勝17敗站上東區第三，尼克進攻效率NBA第六，防守效率第七，攻防兩端都是「精英級別」，這可能是近25年最棒的尼克。

尼克教練鍚柏杜素以「堅壁清野」防守著稱，慢節奏半場進攻為主，低比分、相互糾纏比賽風格，看球的人必須更有耐心，執教的人更重視防守韌性。但今年尼克卻一反常態，尼克進攻更多樣性，得分方式給球員更多自由發揮空間，只有防守要求、細節、強度不曾改變，鍚柏杜的球隊逐漸改頭換面，打出攻防兼備風格。

尼克總教練鍚柏杜深知「兵無常勢，水無常形」的道理，本季讓球員進攻與防守變得更加均衡，不再是耗死對手後自己也累垮了，球隊的續航力也更加穩定，可謂用兵如神！ 美聯社
尼克總教練鍚柏杜深知「兵無常勢，水無常形」的道理，本季讓球員進攻與防守變得更加均衡，不再是耗死對手後自己也累垮了，球隊的續航力也更加穩定，可謂用兵如神！ 美聯社

尼克的「逆風而行」非常特別。尼克先發中鋒羅賓森開季打了21場就傷停報銷，但尼克幸運挖掘七呎替補中鋒哈騰史坦，哈騰史坦一月場均8.3分、12.1籃板，有兩場單場抓下20個籃板球，投籃命中率6成8，打得比羅賓森更出色高效不說，防守效率、籃板更好。哈騰史坦除了籃下吃餅，空手接應更快，還有拉開空間外線投射能力，哈騰史坦的投籃技能包和吃餅能力，為尼克帶來更豐富戰術變化和空間。

三天前尼克先發大前鋒藍道因為右肩脫臼至少缺席一周，缺陣時間可能更長，但尼克還是打出完美防守團隊。203公分板凳大前鋒阿丘瓦過去兩場比賽挺身而出，場均13.5分、5籃板，投籃命中率6成5，兩戰打了78分鐘0失誤。阿丘瓦不佔球權、不黏球，空手接應和二波進攻同樣出色，更重要的是防守玩命，他不像藍道習慣外線跳投又吃球權，尼克進攻端可以打得更快速、更靈活更有反擊速度。

阿丘瓦(右)從暴龍轉隊到尼克之後越來打好，近來還在藍道受傷之後，及時挺身扛下大前鋒重任。 美聯社
阿丘瓦(右)從暴龍轉隊到尼克之後越來打好，近來還在藍道受傷之後，及時挺身扛下大前鋒重任。 美聯社

你可以說鍚柏杜非常幸運，尼克板凳深度和人手天賦都讓他可以輕鬆解決主力傷停問題。但也可以給鍚柏杜最大讚美，因為他用兵如神，把平凡角色球員融入團隊，雙雙打出最高效率。

尼克上個月用後衛貝瑞特、魁克利，從暴龍換來前鋒阿努諾比、阿丘瓦，現在也證明「眼界精湛」。阿丘瓦頂上大前鋒位置，扛得住內線，同時擁有無限換防和速度優勢，藍道意外傷停影響沒有擴大。阿努諾比的角色和小前鋒又在這時間點發揮最大效率。

阿諾努比轉隊到尼克之後很快就能適應，成績比過去在暴龍時更好，對球隊的戰績提升也是立竿見影，可見尼克這筆交易是相當高明。 美聯社
阿諾努比轉隊到尼克之後很快就能適應，成績比過去在暴龍時更好，對球隊的戰績提升也是立竿見影，可見尼克這筆交易是相當高明。 美聯社

阿努諾比防守一流外線穩定，有球無球都能適應，他能成為尼克穩定第三得分點，更是尼克第一防守箭頭，不管是打小前鋒切傳、外線，還是打大前鋒扛禁區、做更多協防補位，阿努諾比讓尼克不致因藍道缺陣放大各種隊型打法漏洞。

阿努諾比一月場均 15.6分、4.6籃板，投籃命中率5成16，三分命中率3成9，非常紮實。藍道健康，阿努諾比就是球隊第三得分點和外線防守尖兵，藍道傷停，阿努諾比馬上能頂上戰術角色，彌補藍道進攻能量和防守對位，尼克即使傷了兩員鋒線主力，但幾乎看不到戰力損失。

尼克今年季中一筆交易，完美填補各種陣容缺陷，除了幸運，尼克決心做出改變的交易決心和精準判讀，都是尼克今年球季漸入佳境，打出競爭力最大本錢。眼前這支尼克，攻防均衡，進攻效率和得分方式甚至超乎預期，攻防效率都排在聯盟前六，根本就是1999年締造「老八傳奇」打進總冠軍賽以來最出色紐約尼克。

尼克經過交易之後已經更上一層樓，團隊實力可能是20年來最佳，很有機會在今年季後賽造成更大的衝擊。 美聯社
尼克經過交易之後已經更上一層樓，團隊實力可能是20年來最佳，很有機會在今年季後賽造成更大的衝擊。 美聯社

大多數人都對尼克今年爭冠機率和戰力沒有信心，因為東區塞爾蒂克超強，天賦球星滿滿，公鹿、76人都有MVP巨星當家，熱火還是上季最有韌性球隊，尼克想要在這樣的競爭環境中出線難度太高。

但攻防效率都能擠進聯盟前六的均衡攻守，尼克已經打出精英球隊爭冠DNA，這是尼克最大底氣和自信，鍚柏杜的球隊也很會得分，進攻效率高，得分變化多端，這一點就會讓人對尼克今年季後賽懷著很大期待。只要全員健康，尼克今年球季沒有什麼不可能。

Jalen Brunson Julius Randle NBA NBA專欄 尼克

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