中職／冬盟展現打擊天賦 統一獅何恆佑潛力股衝刺一軍

【撰文・鄧心瑜】

頂著U18冠軍成員光環踏入職棒，何恆佑一直是統一7-ELEVEn獅看重內野新秀，曾在2022年拿到二軍安打王，卻始終未能在一軍展現潛力，23年季後陸續參加亞冠賽、冬盟，與外隊交手開拓視野更提升進步動力，冬盟中職聯隊不動四番稱職，季後的冬天收穫更勝往年，帶著這些經驗邁向新球季，不再卻步。

何恆佑是教練團公認訓練認真、態度積極選手，二軍火燙成績證明頗具實力，無法兌現在一軍戰場是最大課題，教練團傾力相助，特別指定何恆佑參與冬盟，首席教練高志綱說，「恆佑在年輕內野手之中是我們重點栽培對象，但對比賽解讀能力還沒這麼清楚，希望透過更多比賽來替他增加經驗。」此屆冬盟何恆佑擔任第四棒，打擊率0.292全隊最佳，經過亞冠賽、冬盟洗禮，面臨的撞牆問題也慢慢找到方向與解答。

「1.5軍」尷尬處境是何恆佑近兩年最大課題。聯合報系資料照

好想打冬盟 不怕疲累求進步

「其實真的很想打冬盟，還怕自己沒入選。」棒球選手經過整年球季奔波，在春訓開啟新季準備前真正能「關機」休息日子並不多，多數想把握難得休假日，冬盟賽程密集緊湊，等於變相延長賽季，何恆佑不僅不排斥，反而將冬盟視為成長最快速戰場，對新挑戰躍躍欲試，「經過一個球季當然很累，但如果在這麼累的情況下能撐過去，有好表現又能學到東西，對隔年球季幫助不單單只是技術而已。」

冬盟一周比賽6場，對戰頻繁且強度略高於二軍，日本所派出隊伍無論是日職新秀或社會人選手皆頗具實力，整體而言除了有強度、累度，壓力更似一軍，「冬盟對我而言比休賽季練再多都有用，有些人說冬盟只是練習賽，但不能這樣想，如果當作是很重要的比賽，可以練到、學到更多東西。」19場對戰中，何恆佑觀察各隊特色，日本投手重視變化球，球種多樣化、角度犀利，台鋼投手雖然實力略遜於日本，但曾有對戰經驗，運用策略同樣不好對付，「雖然會累，但上場就是要拚輸贏，日本球員比較細膩，但攻擊時我的想法是既然都沒對決過，不要怕他們，就算有些可能是日職第一指名，但就像一軍也會遇到洋將一樣的概念，遇強要更強。」

中職聯隊第2場開始都由何恆佑擔任第四棒火力中心，所展現的攻擊穩定度也是全隊最佳，打擊率0.292、長打率0.458都是隊內排頭，有多支直擊全壘打牆深遠飛球，展現其力量與中長程火力，「教練排我第四棒有點嚇到，但不會特別在意而導致表現上有變化，不管在第幾棒都是想要贏球，差別只在前面幾棒的目標可能是上壘，我的任務是把他們送回來，同樣是積極進攻。」

統一獅何恆佑擺脫青澀，邁向成熟。聯合報系資料照

擺脫1.5軍 亞冠、冬盟大豐收

2022年拿到二軍安打王，打擊率高達0.327也差點收下打擊王獎座，該年證明能站穩二軍，不過始終無法將二軍表現帶上一軍，「1.5軍」尷尬處境是何恆佑近兩年最大課題，「這問題這兩年一直在我身上發生，可能是心態加上技術不夠成熟，教練教的沒辦法好好吸收，『真的是這樣做嗎？』當我開始懷疑時就會做不好。」

高志綱看出何恆佑困境，肯定其能力資質不錯，又是相當努力選手，卻沒能好好發揮，需要靜下心好好回頭檢視自己，「他很努力，也會主動要求訓練，但旁人看出的問題他還沒辦法理解和改進，不過從去年下半季開始看出他的變化，參加亞冠賽、冬盟對他來說是很好的刺激，親眼看見國外選手怎麼比賽和解讀，自然會反思、有所啟發，想跟上更強的選手。」

從去年季後秋訓開始，何恆佑接受隊上包含潘武雄、陳連宏、高志綱等多名教練建議，微調打擊姿勢尋找最能釋放力量動作，修正觀念、導正身體控制等等，一步、一步前進，一路持續到冬盟，終於有所斬獲，「試的過程中難免有高低起伏，不斷告訴自己技術是要累積、循序漸進的，有時候會很心急，想快點進到下一步，很感謝教練都會幫我踩煞車。」有別於往年無法接納太多外來意見，何恆佑累積數年職棒經驗，加上國際賽打開視野，對比賽了解程度不再只有皮毛，可以看見更深層觀念，對於教練所指導細節也更能體悟，短期內變化高志綱看在眼裡，「透過國際交流，看其他選手是怎麼做的，如何建構比賽訓練和內容，會有新的格局在他腦中呈現。」

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