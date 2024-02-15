中職／花店老闆上工 前中信兄弟「轉運手」官大元展開第2人生

【撰文・鍾亞芳】

去年季後宣告即將退役，中信兄弟官大元將成為花藝工作室「正式員工」，過去對於工作室多元計畫，未來有機會一一實現，「花店老闆」歡迎大家來到花藝工作室，一起「捻花惹草」。

生涯中大半時間都在思索褪下球員身分後出路，直到2019年收回出租房屋，整理、規畫後，老婆對藝術有獨特想法也持有花藝證照，花藝工作室當年年底開始運作，起初以網路訂單為主，耶誕節開設節日花藝課程，自此官大元多了「花店老闆」身分。

官大元曾出版自傳道出過程甘苦。聯合報系資料照

經營花藝工作室 專業闆娘用心打理

球季中都待在球隊，即便周一休兵日，在兒子就讀國小前，短暫假日幾乎都是在家照顧小孩，時常開玩笑自己是花店打雜兼打掃，「是真的，花店都是以老師（老闆娘）的專業為主。」球季中官大元奮戰球場，老闆娘要照顧小孩兼經營工作室，一整天時間幾乎被切得零碎，一早得送小孩上課，整理花材也需要較長時間，還需要處理補貨，傍晚兒子放學後得去接送，待返回工作室忙碌，告一段落回到家已是休息時間，大部分時間以家庭為主，在只有1人情況下，工作室沒辦法像其他花藝店有正常固定營業時間。

工作室除了網路訂單，特殊節日也會推出應景課程，像是耶誕節槲寄生、各式創意耶誕樹花藝品等，春節有日式注連繩，情人節與母親節也有對應花藝課程，提供對花藝手工有興趣的人報名體驗手作樂趣。有趣的是，為了找尋春節注連繩材料，兩人到處尋覓，搜尋到苗栗一間注連繩工廠，廠方有一大片稻田，規模之大甚至外銷日本，經營者是位老爺爺，當時官大元與爺爺聊起花材，爺爺不藏私大方教導如何製作注連繩，老闆娘說道，當時能找到的注連繩尾部都剪得整整齊齊，希望能找到尾端留著稻草有線條感的花材，花店老闆習得注連繩作法，能依照自己需求製作。

「花店老闆」官大元歡迎大家來到花藝工作室，一起「捻花惹草」。官大元IG

專業的事就要交給專業人士，官大元鮮少與老闆娘一同討論花藝，「兩個人看同一件事東西想法會不太一樣，我大多以欣賞藝術品角度分享想法，主要還是以老師意見、決定為主，以她想法制定大方向。」

至於經營花藝工作室有沒有發生過有趣的事，老闆娘笑說，有次前後3、4組不同學員都是球迷，「不過他們都不會說自己是球迷，我在上課的時候他通常不會待在工作室，可能偶爾來拿個東西就離開，學生都是在他離開後才問，『剛剛那個是官大元嗎？』我問他們是球迷嗎？怎麼不跟他打招呼，他們都會說不好意思打擾他。有次一對夫妻來上課，男生進來之後一直看我，問說『原來你就是官大元的太太。』我直接當場愣住，不知道該說什麼。」老闆娘笑著說，官大元分享，有次他碰巧在工作室，當時一組幼稚園老師來工作室上花藝課，挑花材時眼光不斷看向他，接收到熟悉信號，立馬了解，原來也是球迷來著。

曾有企業詢問企業VIP課程可能性，當時僅老闆娘「獨挑大梁」，分身乏術無法執行，兩人曾就工作室發展方向計畫過許多方案，像是考取花藝證照班、企業課程及設計花藝材料包等等，待官大元褪去球員身分後，工作室人力更加充沛，就能朝向更多元方向發展，若能穩健運行，未來不排除增加人力、培育師資，發展更多可能性，職棒球員不只能在球場大殺四方，離開球場後同樣能將人生下半場經營得有聲有色。

球芽基金邀請退役投手官大元(右)，前往基隆東光國小擔任小火子愛閱讀專案的閱讀獎學金頒獎嘉賓。圖／球芽基金提供

單親背景遇貴人相助有能力盼回饋社會

童年家庭背景曾讓官大元幼小心靈傷痕累累，媽媽獨自養育他長大，成長過程中貴人成立基金會，提供幫助讓官大元不再徬徨無措，對此他銘記在心。

有次周思齊創辦的球芽基金會邀請官大元到新竹縣一間國小演講，該校棒球隊有不少來自孤兒院學童，多是單親或失親家庭，相似成長背景觸動官大元心中最柔軟一塊，近期成立「台灣元動力運動發展協會」，希望能以職棒選手身分幫助與自己成長背景相似學童，將過去受過的幫助，回饋給更多需要幫助的人，提攜對體育界有夢想、憧憬年輕學子。

想法萌生後，官大元希望未來有機會能帶弱勢孩童製作注連繩，體驗花藝手作樂趣，同時也能體會春節濃濃年慶味，「好奇這些孩子過年是怎麼過的，畢竟他們就是因為單親或失親才會被送到孤兒院，每年大家開心與家人團聚，他們在機構中是如何度過這個節日？我也是單親背景，希望能夠藉由一點綿薄之力，讓他們感受過年氛圍，了解過年及注連繩代表什麼意義。」

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