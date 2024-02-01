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老虎提前綁約小聯盟好手 投資未上市潛力股成新趨勢

聯合新聞網／ 林煒珽
老虎提前與還未上過大聯盟的新秀基斯(左)簽下6年2860萬美金的長約，這種做法過去在大聯盟極為罕見，但未來可能成為各隊大量跟進的新趨勢。 擷圖自底特律老虎官方推特
老虎提前與還未上過大聯盟的新秀基斯(左)簽下6年2860萬美金的長約，這種做法過去在大聯盟極為罕見，但未來可能成為各隊大量跟進的新趨勢。 擷圖自底特律老虎官方推特

以往在唐布朗斯基（Dave Dombrowski）操盤的時期，老虎隊是走洋基路線，專買成名的大球員。但這已是過往雲煙，現在的老虎隊決心走響尾蛇和金鶯的路，要重用自家農場養成的年輕選手，以六年約2860萬美金的長約，提前綁住還沒升上大聯盟過的基斯（Colt Keith）。

基斯現年22歲，是個左打的強打型二壘手，其模板大約是洋基的托瑞斯，或是更早的肯特（Jeff Kent），不過最類似的，可能是2010年代克里夫蘭的當家二壘手，奇普尼斯（Jason Kipnis）。奇普尼斯生涯有兩度入選明星隊，生涯攻擊指數為0.750，OPS+是102，以一個二壘手來說相當傑出。運動畫刊的維度奇（Tom Verducci）甚至說有一個別隊的分析員對他說：「基斯的低標應該就是奇普尼斯的高標，他可以成為一個更好的進攻選手。」

即使底特律大雪紛飛，基斯還是盛裝參加與老虎隊簽約的記者會。 影片來源：底特律老虎官方推特

基斯的防守並不特別傑出，但老虎隊也只要求他該守下來的球處理掉就好，不需要他做什麼超級美技。這種攻優於守的二壘手已成大聯盟趨勢，年輕一輩的像是雙城隊的朱利安（Eduaord Julien）、紅雀隊的高曼（Nolan Gorman）都是，更知名的老將當然以托瑞斯和亞土維為代表。一位不具名的總教練說：「球隊現在對進攻的需求達到了前所未有的高峰。」

老虎可能在2024球季就直接讓基斯接手大聯盟二壘手一職，儘管他們陣中還有一名2022選秀首輪選來的楊恩（Jace Jung，遊騎兵Josh Jung的弟弟），但老虎在去年亞利桑那秋季聯盟已經把楊恩調去守三壘，顯示老虎已經決定將二壘的工作交給基斯了。

老虎隊提前將基斯綁約，是他們決定走向年輕化的最佳證明。明年說不定我們會看到老虎的主力野手群如下：基斯、23歲的楊恩、23歲的格林（Riley Greene）、24歲的米道斯（Parker Meadows）以及26歲的卡本特（Kerry Carpenter），他們不是已經在大聯盟站穩腳步了（像格林），就是準備好要叩關了。在2023年開打前，應該沒幾個人能想到金鶯和響尾蛇能殺進季後賽，今年的老虎的少年陣容，說不定也會讓人驚喜連連。

老虎加速重建腳步，基斯應該很快能升上大聯盟。 影片來源：底特律老虎官方推特

基斯是大聯盟歷史上第七位在還沒上大聯盟就提前續約的球員，前六人中有兩個成功案例：白襪的羅伯特（2020年，六年5000萬美金）和希曼尼茲（2019年，六年4300萬美金），有三個大失敗的例子：費城人的金格利（六年2400萬）、水手的懷特（六年，保證底薪2400萬，最高有5550萬）和太空人的金格頓（史上第一位如此的球員，2014年太空人直接給還沒上大聯盟的他一紙五年1000萬美金的保證約）。還有一位才剛剛簽約，就是釀酒人給喬里奧（Jackson Chourio）的八年8200萬美金。

釀酒人對他們的超級新秀喬里奧相當有信心，一次就給了8年8200萬美元的合約！這告訴我們在大聯盟想要成為強隊，三分天註定，七分靠打拼......90分靠銀彈！ 擷圖自密爾瓦基釀酒人官方推特
釀酒人對他們的超級新秀喬里奧相當有信心，一次就給了8年8200萬美元的合約！這告訴我們在大聯盟想要成為強隊，三分天註定，七分靠打拼......90分靠銀彈！ 擷圖自密爾瓦基釀酒人官方推特

未來這類的合約可能會越來越多，因為這對於球團和球員是雙贏的局面。以球團的角度來說，即使實驗不成功，也不會是那種拖垮球隊營運的特大號合約，而且如果賭對了，他們對潛力股多了三年控制權，而且也省了不少錢。對年輕球員來說，他提早獲得了在生涯起步時鮮少的機會：財務的保證和球團的重視，省卻了每天要證明自己的壓力，不用擔心搞砸一次守備機會，就會萬劫不復。

但這種機會還是相對罕見，必須符合以下幾個條件才行：一、頂級潛力股，且在小聯盟各階層都表現穩定；二、球團要對該名球員的心態夠瞭解，願意相信這人不會因為保證約到手，而停止他的努力；三、得是野手。投手的受傷風險高過野手太多，未來更難預測。

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