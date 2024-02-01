老虎提前綁約小聯盟好手 投資未上市潛力股成新趨勢

以往在唐布朗斯基（Dave Dombrowski）操盤的時期，老虎隊是走洋基路線，專買成名的大球員。但這已是過往雲煙，現在的老虎隊決心走響尾蛇和金鶯的路，要重用自家農場養成的年輕選手，以六年約2860萬美金的長約，提前綁住還沒升上大聯盟過的基斯（Colt Keith）。

基斯現年22歲，是個左打的強打型二壘手，其模板大約是洋基的托瑞斯，或是更早的肯特（Jeff Kent），不過最類似的，可能是2010年代克里夫蘭的當家二壘手，奇普尼斯（Jason Kipnis）。奇普尼斯生涯有兩度入選明星隊，生涯攻擊指數為0.750，OPS+是102，以一個二壘手來說相當傑出。運動畫刊的維度奇（Tom Verducci）甚至說有一個別隊的分析員對他說：「基斯的低標應該就是奇普尼斯的高標，他可以成為一個更好的進攻選手。」

"We are looking for people who care about winning and who are competing as hard in the gym and on the dirt in early work as they are in the batter's box. That's what we saw in Colt." - Scott Harris pic.twitter.com/bDaUAsT6CW — Detroit Tigers (@tigers) January 31, 2024

即使底特律大雪紛飛，基斯還是盛裝參加與老虎隊簽約的記者會。 影片來源：底特律老虎官方推特

基斯的防守並不特別傑出，但老虎隊也只要求他該守下來的球處理掉就好，不需要他做什麼超級美技。這種攻優於守的二壘手已成大聯盟趨勢，年輕一輩的像是雙城隊的朱利安（Eduaord Julien）、紅雀隊的高曼（Nolan Gorman）都是，更知名的老將當然以托瑞斯和亞土維為代表。一位不具名的總教練說：「球隊現在對進攻的需求達到了前所未有的高峰。」

老虎可能在2024球季就直接讓基斯接手大聯盟二壘手一職，儘管他們陣中還有一名2022選秀首輪選來的楊恩（Jace Jung，遊騎兵Josh Jung的弟弟），但老虎在去年亞利桑那秋季聯盟已經把楊恩調去守三壘，顯示老虎已經決定將二壘的工作交給基斯了。

老虎隊提前將基斯綁約，是他們決定走向年輕化的最佳證明。明年說不定我們會看到老虎的主力野手群如下：基斯、23歲的楊恩、23歲的格林（Riley Greene）、24歲的米道斯（Parker Meadows）以及26歲的卡本特（Kerry Carpenter），他們不是已經在大聯盟站穩腳步了（像格林），就是準備好要叩關了。在2023年開打前，應該沒幾個人能想到金鶯和響尾蛇能殺進季後賽，今年的老虎的少年陣容，說不定也會讓人驚喜連連。

“My mission is to be the best player possible and help win a World Series Championship for Tigers fans everywhere.” - @coltkeith3 pic.twitter.com/S6Ab4DR8IL — Detroit Tigers (@tigers) January 28, 2024

老虎加速重建腳步，基斯應該很快能升上大聯盟。 影片來源：底特律老虎官方推特

基斯是大聯盟歷史上第七位在還沒上大聯盟就提前續約的球員，前六人中有兩個成功案例：白襪的羅伯特（2020年，六年5000萬美金）和希曼尼茲（2019年，六年4300萬美金），有三個大失敗的例子：費城人的金格利（六年2400萬）、水手的懷特（六年，保證底薪2400萬，最高有5550萬）和太空人的金格頓（史上第一位如此的球員，2014年太空人直接給還沒上大聯盟的他一紙五年1000萬美金的保證約）。還有一位才剛剛簽約，就是釀酒人給喬里奧（Jackson Chourio）的八年8200萬美金。

釀酒人對他們的超級新秀喬里奧相當有信心，一次就給了8年8200萬美元的合約！這告訴我們在大聯盟想要成為強隊，三分天註定，七分靠打拼......90分靠銀彈！ 擷圖自密爾瓦基釀酒人官方推特

未來這類的合約可能會越來越多，因為這對於球團和球員是雙贏的局面。以球團的角度來說，即使實驗不成功，也不會是那種拖垮球隊營運的特大號合約，而且如果賭對了，他們對潛力股多了三年控制權，而且也省了不少錢。對年輕球員來說，他提早獲得了在生涯起步時鮮少的機會：財務的保證和球團的重視，省卻了每天要證明自己的壓力，不用擔心搞砸一次守備機會，就會萬劫不復。

但這種機會還是相對罕見，必須符合以下幾個條件才行：一、頂級潛力股，且在小聯盟各階層都表現穩定；二、球團要對該名球員的心態夠瞭解，願意相信這人不會因為保證約到手，而停止他的努力；三、得是野手。投手的受傷風險高過野手太多，未來更難預測。

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