老虎提前綁約小聯盟好手 投資未上市潛力股成新趨勢

以往在唐布朗斯基(Dave Dombrowski)操盤的時期,老虎隊是走洋基路線,專買成名的大球員。但這已是過往雲煙,現在的老虎隊決心走響尾蛇和金鶯的路,要重用自家農場養成的年輕選手,以六年約2860萬美金的長約,提前綁住還沒升上大聯盟過的基斯(Colt Keith)。

基斯現年22歲,是個左打的強打型二壘手,其模板大約是洋基的托瑞斯,或是更早的肯特(Jeff Kent),不過最類似的,可能是2010年代克里夫蘭的當家二壘手,奇普尼斯(Jason Kipnis)。奇普尼斯生涯有兩度入選明星隊,生涯攻擊指數為0.750,OPS+是102,以一個二壘手來說相當傑出。運動畫刊的維度奇(Tom Verducci)甚至說有一個別隊的分析員對他說:「基斯的低標應該就是奇普尼斯的高標,他可以成為一個更好的進攻選手。」

"We are looking for people who care about winning and who are competing as hard in the gym and on the dirt in early work as they are in the batter's box. That's what we saw in Colt." - Scott Harris pic.twitter.com/bDaUAsT6CW