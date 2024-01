曼巴精神仍在 亞瑞納斯：布萊恩與喬丹就像本田vs.布加迪

今年是布萊恩(Kobe Bryant)因直昇機意外喪生的四周年,NBA仍有諸多球星懷念他,用自己的方式表達思念。1月22日,效力費城76人隊的球星安比德(Joel Embiid)選布萊恩單場81分紀錄的同日,繳出單場70分生涯紀錄,賽後他說:「我開始打籃球的時間較晚,但從拿球那一刻起,布萊恩就是偶像,他是我打球的原因。」同一天,明尼蘇達灰狼隊的看板人物唐斯(Anthony Towns)也飆62分,用同一種手段向傳奇致敬。

AN HISTORIC 70-POINT NIGHT FOR JOEL EMBIID 👏



✅ 76ers franchise record

✅ 9th player in NBA history to score 70+

✅ A new career high



70 PTS, 18 REB, 24/41 FGM, 21/23 FTM pic.twitter.com/gDKY2E9bVA — NBA (@NBA) January 23, 2024

安比德單場攻下70分。影片來源:NBA官方推特

無獨有偶地,在1月26日布萊恩的忌日,達拉斯獨行俠隊的唐西奇(Luka Doncic)單場豪取73分,用他的方式表達對傳奇的思念,賽後他說:「這太特別了!我們都愛布萊恩,這(直昇機意外)是一場悲劇,我無法相信已經四年。在同一天有這種情感,但顯然地,我希望他能在這裡見證這一刻。」另一邊是鳳凰城太陽隊的布克(Devin Booker)62飆分秀,背後意義令人玩味。兩個日子、四位NBA頂級球星飆分,我想也只有布萊恩才有這麼大的影響力。

獨行俠後衛唐西奇(左)選擇在布萊恩忌日這一天狂砍73分,並在賽後對媒體表示,布萊恩和詹姆斯是他打籃球的動力,沒有這兩人他不會有今日成就。 美聯社

現效力夏洛特黃蜂隊的球星小鮑爾(LaMelo Ball)面對媒體詢問對布萊恩的想法時,他仰視著天空,擺動投籃的手腕微笑,說明這是他向布萊恩致敬的動作。在籃壇,布萊恩仍活在許多球員心中,小鮑爾說他與已故的布萊恩有雷同之處,包括都被黃蜂隊選上,生日僅差一天而已。身為在南加州長大的籃球小孩,其成長歷程都是布萊恩。

解釋一下曼巴精神(Mamba Mentality),小鮑爾說:「毫無動搖的自信,我們都不願意承認別人的存在,尤其是籃球這方面。相信我!每個人都愛布萊恩,他是讓人尊敬的傳奇。」儘管離開人世,球迷間仍在不經意間,展示對傳奇的愛,譬如職業摔角選手送葬者(The Undertaker)偶爾會揉一張紙糰,朝垃圾桶投擲時喊一句:「科比(Kobe)。」

退役多年的NBA球員阿里納斯(Gilbert Arenas)現為播客名嘴,說新一代的球員都相信布萊恩優於「籃球之神」喬丹(Michael Jordan),他說:「布萊恩天賦不算高,但他充分發揮個人所有。」以勤奮過人態度,成為最接近喬丹的球員。阿里納斯解釋:「喬丹的手掌較大,還有48英吋的垂直跳躍高度,幾近瘋狂的速度和巨大的臂展長度。他與布萊恩的差異像超級跑車布加迪(Bugatti)和本田(Honda)。6呎6吋高的布萊恩,相較於喬丹的身體像是一輛普通車,卻可以更少的資源做更多事,這意味著他在場上面臨更困難的挑戰,包括加強左手技巧,完善一些細節與場上球員競爭。阿里納斯甚至相信,布萊恩若效力90年代的芝加哥公牛隊,成就可能會勝過喬丹,理由是上世紀90年代的防守鬆散,布萊恩個人技巧嫻熟、手段多元,那時期的球員無法阻止布萊恩得分,一場平均40到50分家常便飯。

What are your favorite memories of Kobe Bryant? pic.twitter.com/AgVgNpvs3G — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) January 26, 2024

亞瑞納斯聊布萊恩。 影片來源:亞瑞納斯官方推特

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)接受採訪也提到布萊恩,他說:「布萊恩出事前一晚,我在他的家鄉費城打客場,第三節一記上籃超越他歷史得分榜紀錄。當晚,布萊恩特別發一則短信祝賀,我們2008年和2012一起打過奧運,他是不朽的人物。」今日,曾與布萊恩同場打過球的人越來越少,杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)都升級成老將。不過,一些崛起的新星均感遺憾,感嘆無法獲得布萊恩的指點,學習他對比賽的態度。

明尼蘇達灰狼隊的愛德華(Anthony Edwards)是布萊恩過世後10個月進NBA,他說:「我希望他(布萊恩)成為我的導師,他是如此獨一無二又瘋狂!沒人像他那樣專注於打球,不會再有另一個科比。」愛德華舉例,2009年NBA總冠軍決賽湖人隊先拿兩勝領先奧蘭多魔術隊,記者會布萊恩卻表情漠然,有記者問他為什麼不開心,他說:「工作(奪冠)還沒完成。」這顯示布萊恩對勝利的執著,不把對手徹底打趴不放鬆。

波士頓塞爾蒂克隊的泰托姆(Jayson Tatum)為聯盟頭號球星,對布萊恩仍充滿敬畏,他在播客節目老人與三分(The Old Man and the Three)說:「我在2018年打入東區冠軍賽,ESPN頻道找布萊恩講評,這個片段我重複看了不下20次。有一天,布萊恩發給我一條訊息,邀我夏天一起練球。我告訴你!除了我兒子出生這件事,那(與柯比練球)是人生最好的一天,能在球館內和他訓練、學習技巧,我永遠不會忘記!那對我是最酷的事情。」

有「字母哥」暱稱的密爾瓦基公鹿隊球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),也提到布萊恩對自己的意義,他說:「2017年布萊恩透過推特(Twitter)發訊息,並給我三個字:MVP,讓我相信足以角逐這位置。他是尊敬的人,我帶著挑戰世界的心打球。」2019年,字母哥如願以償贏得第一座MVP,2020年二度蟬聯獎座,2021年又摘冠軍總決賽的MVP。安戴托昆波說,至今他仍帶著曼巴精神打球。