曼巴精神仍在 亞瑞納斯：布萊恩與喬丹就像本田vs.布加迪

今年是布萊恩（Kobe Bryant）因直昇機意外喪生的四周年，NBA仍有諸多球星懷念他，用自己的方式表達思念。1月22日，效力費城76人隊的球星安比德（Joel Embiid）選布萊恩單場81分紀錄的同日，繳出單場70分生涯紀錄，賽後他說：「我開始打籃球的時間較晚，但從拿球那一刻起，布萊恩就是偶像，他是我打球的原因。」同一天，明尼蘇達灰狼隊的看板人物唐斯（Anthony Towns）也飆62分，用同一種手段向傳奇致敬。

AN HISTORIC 70-POINT NIGHT FOR JOEL EMBIID 👏



✅ 76ers franchise record

✅ 9th player in NBA history to score 70+

✅ A new career high



70 PTS, 18 REB, 24/41 FGM, 21/23 FTM pic.twitter.com/gDKY2E9bVA — NBA (@NBA) January 23, 2024

安比德單場攻下70分。影片來源：NBA官方推特

無獨有偶地，在1月26日布萊恩的忌日，達拉斯獨行俠隊的唐西奇（Luka Doncic）單場豪取73分，用他的方式表達對傳奇的思念，賽後他說：「這太特別了！我們都愛布萊恩，這（直昇機意外）是一場悲劇，我無法相信已經四年。在同一天有這種情感，但顯然地，我希望他能在這裡見證這一刻。」另一邊是鳳凰城太陽隊的布克（Devin Booker）62飆分秀，背後意義令人玩味。兩個日子、四位NBA頂級球星飆分，我想也只有布萊恩才有這麼大的影響力。

獨行俠後衛唐西奇(左)選擇在布萊恩忌日這一天狂砍73分，並在賽後對媒體表示，布萊恩和詹姆斯是他打籃球的動力，沒有這兩人他不會有今日成就。 美聯社

現效力夏洛特黃蜂隊的球星小鮑爾（LaMelo Ball）面對媒體詢問對布萊恩的想法時，他仰視著天空，擺動投籃的手腕微笑，說明這是他向布萊恩致敬的動作。在籃壇，布萊恩仍活在許多球員心中，小鮑爾說他與已故的布萊恩有雷同之處，包括都被黃蜂隊選上，生日僅差一天而已。身為在南加州長大的籃球小孩，其成長歷程都是布萊恩。

解釋一下曼巴精神（Mamba Mentality），小鮑爾說：「毫無動搖的自信，我們都不願意承認別人的存在，尤其是籃球這方面。相信我！每個人都愛布萊恩，他是讓人尊敬的傳奇。」儘管離開人世，球迷間仍在不經意間，展示對傳奇的愛，譬如職業摔角選手送葬者（The Undertaker）偶爾會揉一張紙糰，朝垃圾桶投擲時喊一句：「科比（Kobe）。」

退役多年的NBA球員阿里納斯（Gilbert Arenas）現為播客名嘴，說新一代的球員都相信布萊恩優於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），他說：「布萊恩天賦不算高，但他充分發揮個人所有。」以勤奮過人態度，成為最接近喬丹的球員。阿里納斯解釋：「喬丹的手掌較大，還有48英吋的垂直跳躍高度，幾近瘋狂的速度和巨大的臂展長度。他與布萊恩的差異像超級跑車布加迪（Bugatti）和本田（Honda）。6呎6吋高的布萊恩，相較於喬丹的身體像是一輛普通車，卻可以更少的資源做更多事，這意味著他在場上面臨更困難的挑戰，包括加強左手技巧，完善一些細節與場上球員競爭。阿里納斯甚至相信，布萊恩若效力90年代的芝加哥公牛隊，成就可能會勝過喬丹，理由是上世紀90年代的防守鬆散，布萊恩個人技巧嫻熟、手段多元，那時期的球員無法阻止布萊恩得分，一場平均40到50分家常便飯。

What are your favorite memories of Kobe Bryant? pic.twitter.com/AgVgNpvs3G — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) January 26, 2024

亞瑞納斯聊布萊恩。 影片來源：亞瑞納斯官方推特

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）接受採訪也提到布萊恩，他說：「布萊恩出事前一晚，我在他的家鄉費城打客場，第三節一記上籃超越他歷史得分榜紀錄。當晚，布萊恩特別發一則短信祝賀，我們2008年和2012一起打過奧運，他是不朽的人物。」今日，曾與布萊恩同場打過球的人越來越少，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）都升級成老將。不過，一些崛起的新星均感遺憾，感嘆無法獲得布萊恩的指點，學習他對比賽的態度。

明尼蘇達灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）是布萊恩過世後10個月進NBA，他說：「我希望他（布萊恩）成為我的導師，他是如此獨一無二又瘋狂！沒人像他那樣專注於打球，不會再有另一個科比。」愛德華舉例，2009年NBA總冠軍決賽湖人隊先拿兩勝領先奧蘭多魔術隊，記者會布萊恩卻表情漠然，有記者問他為什麼不開心，他說：「工作（奪冠）還沒完成。」這顯示布萊恩對勝利的執著，不把對手徹底打趴不放鬆。

波士頓塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum）為聯盟頭號球星，對布萊恩仍充滿敬畏，他在播客節目老人與三分（The Old Man and the Three）說：「我在2018年打入東區冠軍賽，ESPN頻道找布萊恩講評，這個片段我重複看了不下20次。有一天，布萊恩發給我一條訊息，邀我夏天一起練球。我告訴你！除了我兒子出生這件事，那（與柯比練球）是人生最好的一天，能在球館內和他訓練、學習技巧，我永遠不會忘記！那對我是最酷的事情。」

有「字母哥」暱稱的密爾瓦基公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），也提到布萊恩對自己的意義，他說：「2017年布萊恩透過推特（Twitter）發訊息，並給我三個字：MVP，讓我相信足以角逐這位置。他是尊敬的人，我帶著挑戰世界的心打球。」2019年，字母哥如願以償贏得第一座MVP，2020年二度蟬聯獎座，2021年又摘冠軍總決賽的MVP。安戴托昆波說，至今他仍帶著曼巴精神打球。