燦爛陽光助艾倫擺脫惡棍之名 完成救贖的180俱樂部新成員

籃球場上被貼上「惡棍」標籤，從來不是好事。來自杜克大學，從大學到進入NBA始終因為過度防守、故意勾人絆倒對手等失當行為惡名昭彰，太陽後衛艾倫NBA生涯前五年一直擺脫不了「惡棍」形象。

「惡棍」艾倫，從大學一路到NBA，被球迷譏諷，遭媒體點名。2017年艾倫仍在就讀杜克大學，艾倫第三次惡意絆倒對手，氣得杜克大學K教練給他無限期禁賽處分。故意絆倒對手，刻意勾人摔倒對手，甚至出奇不意攻擊對手下體，艾倫在球場上很多防守動作和不當直覺已經超越籃球比賽常態，杜克大學校方甚至要求艾倫必須接受心理輔導治療。

即使進入NBA六個賽季，艾倫依舊沒能擺脫「惡棍」，以防守見長，但多次過度防守和蓄意絆倒、攻擊對手，早已是他撕不去個人標籤。還好去年夏天艾倫從公鹿轉戰太陽，太陽組建杜蘭特、布克、比爾超級三巨頭，角色球員部分非常需要艾倫帶來防守和帶動能量。這一次，艾倫似乎找到他生命中的太陽。

儘管球場上聲名狼籍，但艾倫今年專注打好比賽，展現自己強項，幫助球隊贏球，穿上太陽球衣的艾倫今年場均13.8分、4.2籃板、3助攻都是生涯最佳，投籃命中率5成，三分命中率4成8，罰球命中率9成，成為進入NBA「180俱樂部」的稀有成員，艾倫正在用球技和超凡表現證明自己，洗刷「惡棍」惡名。

艾倫(右)最近的手感有多火熱？1月份11場出賽三分球出手74次，竟然命中多達40球，命中率高達54.1%！ 美聯社

1月6日對熱火，艾倫三分球14投9中砍31分，太陽113：97大勝熱火。1月17日對國王，艾倫再度展現三分神射，三分球14投9中砍29分，幫助太陽119：117逆轉勝國王。艾倫2024年1月兩度單場投進9個三分球，1月場均15.9分，三分命中率5成3，太陽最近13戰10勝3敗，勝率7成69。除了快艇，太陽是西區過去一個月戰績最出色球隊。

現在的艾倫已經成為三分射手代名詞之一，他是太陽三巨頭身旁最重要配角，除了防守，艾倫也是絕佳3D球員，可以防守對位三個位置，他讓太陽三巨頭在進攻得分之外，還能得到最大幫助和創造空間。沒有人再提起「惡棍」，反而是以三分射手為名，艾倫重新為自己打造籃球生涯另一塊看板。

「我不想被交易，我想待在太陽打球，我喜歡這裡」。艾倫對國王一戰命中九個三分，卻依舊出現在許多交易傳聞，讓他哭笑不得。艾倫今年球季三分命中率4成8聯盟第一，做為防守全能3D好手，又能為布克、比爾兩名主力射手解減、拉開空間，艾倫現在幾乎成了太陽非賣品。

雖然太陽隊不缺得分好手，但艾倫(右)卻是在攻守雙方都達到頂尖的水準，太陽根本不可能把他交易出去。 美聯社

太陽陣中並沒有一個傳統控球後衛，因此杜蘭特、布克、比爾三巨頭都要輪流持球，做為攻勢發起點，扮演組織角色，這樣的隊型和戰術打法，更顯艾倫在太陽隊裡的重要性。

太陽教練佛蓋爾說：「艾倫是球隊萬能膠水，那裡有漏洞他都能填補，除了對位防守、三分球，艾倫協防快速，聰明閱讀防守，空手掩護後的接應讓球隊戰術更靈活多變，艾倫不只是投籃神準，他籃下終結能力也被低估。」

艾倫「惡棍」之名逐漸淡出媒體、社群，取而代之的是艾倫神準三分和進攻效率，他更是「180俱樂部」稀有生物，正在創造各種神奇紀錄和表演時刻。

所有跟艾倫有關的一切都非常美好，他也正在享受太陽為他帶來的溫暖陽光！