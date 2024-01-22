中職／接棒林益全再唱老將悲歌 陳禹勳卻無機會向樂天復仇

中職各隊陸續公布春訓時程，去年季後的自由球員、戰力外補強幾乎告一段落，有實績的資深球員中，僅剩被樂天放到60人名單外的陳禹勳尚未確定未來去向，樂天預計在24日開訓時才會公布戰力外球員的回簽人選，屆時陳禹勳是否在名單之中，或就此告別職棒，是本週中職令人關注的焦點。

陳禹勳13年被選進Lamigo，至今10年生涯獲得2次中繼王、2次救援王，17年創下中職單季最多救援成功的紀錄，22年則成為中職史上首位百中繼、百救援的投手，有輝煌成績的他，卻在去年底與其他幾名同樣有實績的隊友一起被放在保護名單外，重演再前一年季後林益全、高國輝、陳鴻文被富邦戰力外的老將悲歌。

林益全、高國輝、陳鴻文被富邦放在戰力外名單絕對是22年季後重大新聞之一，所有打者個人獎項，甚至連年度MVP都拿過3次的林益全，不管這支球隊從興農、義大到富邦，換過多少老闆，總是能交出穩定的打擊成績，可說是球隊的象徵，22年球季是他從09年正式成為一軍選手後，唯一打席數未超過400個的球季，各項打擊數據也是生涯最差，全壘打也只有1支，雖然陷入低潮，但沒想到球季結束竟然就未被放進保護名單內，球團的操作令人不解，最終林益全在隔年年初宣布離開富邦加入統一，月薪為25萬元，比起前一年的月薪大減了65%，也引起富邦球團到底開給林益全的續留條件是多少的討論。

轉戰統一後，林益全去年在統一出賽89場，打出3成06打擊率、87支安打、3轟及54分打點的成績，雖仍不及往年表現，但安打、打點都是全隊前5名，還曾多次成為球隊致勝功臣並拿到單場MVP，更重要的是顯然比這幾年在富邦打球快樂多了，即使沒有獲獎，但已是實質上的東山再起；至於陳鴻文，也隨即被樂天網羅，去年出賽33場，拿到3次及7次的中繼及救援成功，成為樂天牛棚重要戰力，兩人對上富邦時也偶有佳作，算是另類的復仇；而選擇留在富邦的高國輝，雖出賽仍不多，但也有4轟，最終光榮引退，新球季將以打擊教練的身份繼續努力；3人際遇不同，但都算有不錯的發展。

林益全(右)去年離開富邦轉戰統一，交出東山再起的表現。 聯合報系資料照片

而去年季後與陳禹勳一起被戰力外，且具有實績的前樂天隊友有郭永維、賴鴻誠、郭嚴文等人，前2人一名是內野工具人、一名是上季還有18次中繼成功的左投，都加入新成立缺人手的台鋼；而左打的郭嚴文則是被味全網羅，補強攻擊力較弱的一壘手位置；當中拿過最多個人獎項，22年有26次中繼成功，上季也還有9次中繼成功的陳禹勳，雖然傳出有球隊討論的消息，卻始終乏人問津，24日樂天公布戰力外簽回名單是他留在職棒的最後機會。

與陳禹勳一起被戰力外的郭嚴文，被味全網羅來補強一壘手攻擊火力。 味全龍提供

近年的傷病史及高薪資是陳禹勳難尋新東家的部分原因，去年因手部發炎只出賽37場，與32又1/3局的投球局數同為生涯最少，1.73的WHIP也是歷年最差，而去年月薪高達68萬，即使減薪一半，對於一個有年紀又有傷勢問題的牛棚投手來說仍屬太高；行事風格或許也是另一個原因，過去幾年陳禹勳在場內外無論是與教練、球迷甚至網路鄉民都有頻繁的「互動」，甚至出現許多未經本人證實的傳言，姑且不論八卦流言真假性，卻讓人留下正反兩面的印象，這是他與上述幾位也有實績的球員最大的不同。

不管如何，24日樂天公布戰力外簽回名單就會知道陳禹勳是否能延續他的職棒生涯了。