中職／任意引退浪潮來襲 增加兩隊後卻更難混了

睽違十餘年，今年中華職棒一軍賽事再度重回6隊規模，短短幾年多了味全龍和台鋼雄鷹這兩隊，等於多了至少120名本土球員登錄名額，機會看似變多了，然而競爭卻又更加激烈，從去年球季結束至今，聯盟公告任意引退的球員就多達6人，他們多半還能打，礙於機會有限大嘆不如歸去，顯見職棒這一條路並不好走。

去年11月30日聯盟官網公告，富邦悍將外野手廖柏勳（26歲）任意引退，12月12日公告統一獅內野手蔡鉦宇（27歲）與外野手李丞齡（23歲）任意引退，今年1月17日公告富邦悍將投手范玉禹（28歲）、統一獅外野手江亮緯（27歲）、樂天桃猿內野手楊晉豪（25歲）任意引退，6人平均年齡僅26歲。

這6名申請任意引退的球員，除了李丞齡因態度問題被統一獅放在60人保留名單外，選擇轉戰美國獨立聯盟，廖柏勳轉行從事裝潢業，蔡鉦宇因小孩要出生以家庭為重，楊晉豪同樣也是家庭因素離開，范玉禹婉拒富邦悍將多次慰留選擇離去，江亮緯改做生意。

富邦悍將投手范玉禹選擇任意引退，球隊多次慰留仍然無法改變他的決定。 聯合報系資料照片

事實上，他們其實都能延續職業生涯，也都還能打，選擇任意引退，講坦白的就是並非陣中主力球員，即使留在母隊或轉隊出賽空間都十分有限，不如趁年輕趕快轉換跑道，畢竟打球並非一輩子的事情。

中信兄弟內野手李承恩（27歲）雖然沒有申請任意引退，不過，他受訪時透露，認清現實自請離隊，轉行做鋼構技術員；前合庫捕手潘泓凱（26歲）前年加盟中信兄弟，則是婉拒球團轉職安排被釋出。

統一獅內野手謝修銓（28歲）曾到日本讀書打球，今年也卸下球員身分，轉任台鋼雄鷹日文翻譯；味全龍投手羅國華（31歲）未被放入60人保留名單，統一獅有意網羅，但他仍下定決心轉換跑道離開職棒圈。

驚人的是，2021年球季結束中信兄弟釋出右投曾家鋐，2022年球季結束釋出另一名右投李家成，加上近期離隊的李承恩和潘泓凱，黃衫軍連續3年釋出加盟不到一年半的選手，淘汰速率之快令人咋舌，也讓人好奇當初球探選才評估標準為何。

李承恩在2022年才加入中信兄弟，才打山都還沒有上過說「Thank You」。 圖／中信兄弟隊提供

至於廖柏勳選秀曾3度落榜，好不容易獲得自培升格正式球員的機會，不到一年半就埋單，謝修銓在統一獅也待不到兩年半，同樣像流星般迅速殞落。

2008年底中信鯨與米迪亞暴龍解散，2009年中職從6隊縮減為4隊規模，由於當時二軍建置還不齊備，每隊本土球員不到50人，全聯盟本土球員總數未滿200人，如今回到6隊規模，各隊二軍愈養愈多人，如果加上季中選進的球員，全聯盟本土球員最多突破400人，等於翻倍成長，工作機會是增加了沒錯，但競爭卻比4隊規模更激烈，被淘汰速率也更快。

這是因為這10年來中職蓬勃發展，基層棒球並沒有因為少子化的關係萎縮，投入棒球運動的人口反而愈來愈多，無論是科班、社團或社區棒球隊，打棒球的小朋友其實不少，金字塔底端人數夠多，就能供應職棒源源不絕的人才，加上訓練方式提升，中職賽事強度其實是愈來愈高的。

在味全龍與台鋼雄鷹先後加入之後，中華職棒又回復到6隊規模，但卻讓人感到競爭是越來越激烈，許多球員在打了二軍之後才知道職棒是怎樣恐怖的存在。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹總教練洪一中曾說過，「台灣基層棒球要怎麼發展？最好的方式就是好好經營職棒，產出更多高薪球員，讓小朋友和家長看到職棒有前景（錢景），自然會投入棒球運動，如果職棒不好，基層花再多錢經營都沒有用，所以職棒領頭羊的角色很重要。」或許可以作為註腳。