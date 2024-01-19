日本球星賽季兩樣情 八村壘力拚輪值、渡邊卻日漸邊緣化

日本因主辦2023男籃世界盃加上東道主在自家打出令人驚艷成績，國內籃球風氣大好，時任日本隊一哥的渡邊雄太(Yuta Watanabe)帶著滿滿信心返回美國備戰新賽季，但是這季他在太陽卻因傷導致出賽場次時間與個人表現皆不穩定。整體而言，渡邊的出賽時間逐月遞減是個值得注意的警訊。另一方面，去年夏天婉拒日本隊徵招的八村壘(Rui Hachimura)，本季同樣曾因為零星傷勢的關係而缺席，且湖人陣中前場還有普林斯(Taurean Prince)和伍德(Christian Wood)在同個位置競爭著，這讓八村的處境可說是腹背受敵，但他的出賽時間還算穩定維持在場均20分鐘以上。相較於渡邊，八村壘力拼核心輪換名單以重回去年季後賽的聲勢，看起來前景比渡邊好得多。

八村壘本季出賽28場，場均11.6分，投籃把握度不錯，他的中距離拔蔥跳投，或是在接近底線以背框要球之姿順勢翻身跳投的流暢度頗具水準。他應該要善用這些環節並加強他在擋拆掩護後的走位的空手攻擊，這會比他意圖明顯的想在三分外線出手來的有威脅性。

即便八村壘三分球命中率也較上季從29.6%攀升到36.5%，加強外線能力以順應潮流固然是好事，但需留意這新開發的技能包還是得在他原先球風特長下作為輔助，慢慢地培養起來比較踏實。否則八村有越打越外圍的趨勢，但整體速度又跟不上一般小前鋒，最後就會導致球風四不像。

八村壘(右)的投籃準度提升，但也應該繼續增進在內線的單打能力，做好小前鋒的工作。 美聯社

此外八村在籃板球的鞏固上，衝搶二波進攻意識下降，連帶著防守籃板的卡位也不那麼確實。當戴維斯面臨重兵看守或犯規麻煩時，他這點的協助保護禁區作用會相當重要，這也是他爭取更多上場時間的關鍵環節。

轉到另一邊來看看向來打球以拼命三郎著稱的渡邊雄太本季前景。渡邊季前受太陽青睞簽下一紙兩年500萬美元的合約，為的就是他防守端的評價與高砲塔作用。只是，渡邊來到太陽後的作用性好像沒有過去在籃網那麼隨插即用。去年賽季的渡邊雄太例行賽打了58場，場均出賽16分鐘能繳出5.6分2.4籃板，且效率相當高，投籃命中率達到生涯新高的49%，三分球命中率44%，場均命中一顆。

本季太陽打完了40場比賽，渡邊僅出賽25場，各項數據都是明顯下滑，投籃命中率更斷軌式下探到33%，引以為傲的3D功能也不復見，三分球出手次數達生涯新高但是命中率卻快跌破三成。太陽近五場球四勝一敗，但渡邊上陣卻不到六分鐘，逐漸邊緣化的地位是他近期急需設法突破的瓶頸。

渡邊雄太的上場時間已經變少，在有限的時間內除了零星得分之外，幾乎沒有什麼貢獻，恐怕會加速他的邊緣化。 美聯社

渡邊雄太握有明年球季的球員選項，屆時他也已經來到30歲，如果今年無法把握住板凳一席之地的話，明年季末成為自由球員要再獲得下一份合約困難度大增，追夢之旅可能就此打住了。近期他的上場太少且多半是調節主力體能或是消化時間才上，出手次數少的可憐也導致命中率不好看。

渡邊雄太在投籃訓練上的調整也必須找出命中率長時間低迷的原因，或者是有傷影響出手動作而需要微調等等，否則各項數據逐月遞減也難免影響到教練團用人的信心。他目前所能做的，還是在心態調整上把自己準備好，並重拾他過去用拚勁、防守讓外界認識他的那種企圖心。

渡邊協防判斷的精準時機是過去一直讓人喜愛他球風的一環，本季這種令人振奮的好球時刻卻有所減少，或許太陽該調整他在防守的定位，作為外圍防守者，他的橫移腳步不夠快到能封鎖對手一步突破，但作為二線的補防幫忙，關門防守等等能凸顯出他解讀球賽的冷靜球商與6尺9吋的存在。

即使目前在球隊的發展空間有限，短期尋求突破實屬困難，但還是希望渡邊能夠早日拿出點好表現提振自信也增加教練團對他的評價。畢竟他在NBA的成功奮鬥史激勵許多日本下一代旅外潮，更幫助日本成為亞洲一線強權，當然希望渡邊系的熱血精神盼能有所延續。